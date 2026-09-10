Google Wallet ya permite vincular tu tarjeta física de transporte por NFC para pagar desde el móvil en España

Google Wallet es una aplicación que permite minimizar el uso de tarjetas físicas. (Foto: Europa Press)

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Google ya permite en España añadir a Google Wallet tarjetas físicas de transporte público y consultar su saldo con el NFC del móvil, una actualización que abre la posibilidad de usar un teléfono Android para acceder al transporte sin llevar la tarjeta física cuando la red de la ciudad tenga acuerdos con la empresa o sea compatible con este sistema de virtualización.

La novedad figura en la versión 26.35 de Google Play services, donde Google incorporó la función de “usar el NFC para añadir pases y saldos de tarjetas físicas de transporte público a Google Wallet”.

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Según la documentación del producto, el usuario solo debe acercar la tarjeta a la parte posterior del teléfono, sin introducir códigos ni buscarla manualmente en el menú de la aplicación.

Google Wallet muestra el saldo disponible en tiempo real y ya ofrece esa opción con la tarjeta del Consorcio de la Comunidad de Madrid. (Foto: Google)

La función no se limita a digitalizar la tarjeta. Permite ver el saldo disponible en tiempo real, una opción que ya aparece, por ejemplo, con la tarjeta de transporte del Consorcio de la Comunidad de Madrid.

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Cómo agregar una tarjeta del transporte físico en Google Wallet

La respuesta directa es esta: si el sistema es compatible, el usuario puede pasar una tarjeta física de transporte al móvil mediante NFC, guardar tanto el pase como el saldo en Google Wallet y usar después el teléfono para desplazarse, sin necesidad de llevar la tarjeta física.

El acceso al transporte público con el móvil solo será posible si la red de la ciudad tiene acuerdos con Google o es compatible con la virtualización NFC. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esa posibilidad depende de una condición técnica y operativa. El acceso con el móvil al transporte público solo será posible cuando la red de la ciudad tenga acuerdos con Google o soporte este estándar de virtualización NFC para validar el paso por los tornos.

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Además, Google modificó la experiencia al añadir tarjetas. La lista de novedades incluye una nueva pantalla de confirmación que informa al usuario cuando la incorporación de la tarjeta se completó correctamente.

Para pagar sin contacto con el teléfono a través de la Billetera de Google, el requisito básico sigue siendo activar la NFC desde la configuración del dispositivo. Es necesario tener una forma de pago en un país admitido y usar Google Pay como aplicación de pagos predeterminada.

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Para pagar sin contacto con la Billetera de Google, el usuario debe activar la NFC, tener una forma de pago admitida y usar Google Pay como aplicación predeterminada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, Google indica que los pagos pueden hacerse siempre que en la terminal o en la caja aparezca el símbolo de pago sin contacto o el de Google Pay. El sistema sirve para comprar bienes y servicios, y para pagar boletos de transporte público, como trenes y autobuses.

La configuración se realiza desde la aplicación de la billetera, en el apartado de ajustes de pagos. Una vez añadida la tarjeta, el usuario debe comprobar el mensaje que aparece sobre ella para saber si quedó lista para pagar sin contacto o si falta completar algún paso.

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La actualización de Google agregó cambios en relojes, seguridad infantil y localizaciones compartidas, sumado a nuevas funciones en Google Play Store. (Foto: Google Play Store)

Entre los avisos posibles figuran “Sin configurar”, cuando todavía hay que terminar el proceso y verificar la forma de pago; “Activa la NFC para pagar con la Billetera”, cuando el teléfono no tiene activa esa función o no es compatible; y “Tarjeta suspendida”, cuando existe un problema con la tarjeta y el usuario debe contactar con su banco.

Qué otras novedades sumó Google en su billetera digital

La actualización no se concentra solo en Wallet. La empresa añadió mejoras para la gestión de la cuenta en relojes, cambios en la administración del módulo de autenticación de menores y nueva información sobre el estado de seguridad en las localizaciones compartidas a través de la API de compartir ubicación.

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En paralelo, Google Play Store sumó varias funciones: descripciones breves en aplicaciones similares, información sobre en qué dispositivos está instalada cada aplicación y una nueva barra de navegación en las páginas principales para facilitar la exploración por temas e intereses.