Mundo

Nuevos bombardeos de Putin contra infraestructuras civiles en Ucrania: al menos dos muertos y siete heridos

El director de los ferrocarriles ucranianos, Oleksandr Pertsovsky, indicó que la red ferroviaria de Kiev estaba bajo fuego y pidió a los pasajeros máxima precaución

Un dron ruso impacta contra un centro de negocios en el centro de Kiev
Guardar

Ucrania acusó este miércoles a Rusia de intensificar sus operaciones contra la infraestructura de transporte civil, después de que una nueva ola de ataques a gasolineras, el transporte marítimo y el ferrocarril se saldara con al menos dos muertos.

En Kiev, la capital, los ataques con drones rusos mataron a un hombre de 42 años en una gasolinera. Otras siete personas resultaron heridas, según el alcalde Vitali Klitschko.

PUBLICIDAD

El director de los ferrocarriles ucranianos, Oleksandr Pertsovsky, indicó que la red ferroviaria de Kiev estaba “bajo el fuego” y pidió a los pasajeros “máxima” vigilancia.

Kiev, con unos tres millones de habitantes, es desde hace varios días el objetivo de intensos ataques con drones.

Un bombero y agentes de policía trabajan en el lugar de una gasolinera alcanzada por un ataque con drones rusos esta mañana, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Un bombero y agentes de policía trabajan en el lugar de una gasolinera alcanzada por un ataque con drones rusos esta mañana, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko

El presidente Volodimir Zelensky acusa a Rusia de tratar de “paralizar la economía y destruir la vida de la gente”.

En la región de Odesa, en el sur, un ataque ruso alcanzó un carguero con bandera de Antigua y Barbuda y mató a su capitán ucraniano, informó el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper.

PUBLICIDAD

Este ataque también tuvo como objetivo infraestructuras civiles y provocó varios incendios en almacenes donde se almacenan medicamentos y alimentos, indicó en Telegram.

La intensificación de los ataques rusos este año ha provocado el bloqueo casi total de las exportaciones ucranianas por el mar Negro, causando graves pérdidas a la economía de este país.

Al menos 226 buques civiles y comerciales han sido alcanzados en el mar Negro desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, según la Cámara de Comercio Marítimo de Turquía Imeak.

Un bombero trabaja en el lugar de una gasolinera alcanzada por un ataque con drones rusos esta mañana, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Un bombero trabaja en el lugar de una gasolinera alcanzada por un ataque con drones rusos esta mañana, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko

El 70% de estos ataques, un total de 163, tuvieron lugar durante los ocho primeros meses de este año.

“Nuestras brigadas de emergencia y reparación ya trabajan en el lugar y hacen todo lo posible para restablecer lo más rápido posible el equipamiento y la conexión”, dijo la empresa UTELS en su cuenta de la red social Facebook.

Otro de los afectados es la empresa Pavutina, que también tenía equipamiento en el centro de datos atacado por los rusos.

“Una parte de nuestros abonados podrían haberse quedado sin conexión”, se lee en la página web de la empresa.

Rusia lleva atacando prácticamente sin interrupción la capital ucraniana desde la tarde del martes.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, ha informado de dos muertos y 17 hospitalizados por los ataques con drones rusos de este miércoles contra la capital de Ucrania.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

KievGuerra Rusia-Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La alianza entre Cuba y China: asistencia militar, propaganda y control digital en la isla

La relación entre Beijing y La Habana incluye cooperación castrense, respaldo propagandístico y herramientas que pueden ampliar el control estatal sobre las comunicaciones digitales.

La alianza entre Cuba y China: asistencia militar, propaganda y control digital en la isla

Trump se acerca al Reino Unido, que aceptó revisar el acuerdo sobre la isla Diego García: “Con Andy nos está yendo muy bien”

El presidente de Estados Unidos le dejó en claro al primer ministro Burnham que se oponía a la cesión de un territorio clave para el abastecimiento militar en el océano Índico. Londres negociará cambios para preservar el uso de la base en el archipiélago

Trump se acerca al Reino Unido, que aceptó revisar el acuerdo sobre la isla Diego García: “Con Andy nos está yendo muy bien”

Irán canceló vuelos en Medio Oriente obligado por las sanciones de Estados Unidos, pero siguen llegando a China

Las nuevas medidas, parte de la campaña para aislar económicamente al régimen, busca impedir las operaciones de las aerolíneas iraníes en todo el mundo. Beijing las rechazó y mantiene sus conexiones con Teherán

Irán canceló vuelos en Medio Oriente obligado por las sanciones de Estados Unidos, pero siguen llegando a China

Cómo se juega el sepak takraw, el deporte que prohíbe el uso de las manos desde hace 500 años

Con presencia en los Juegos del Sudeste Asiático desde 1965, esta disciplina combina técnicas de otras y exige a sus competidores un nivel de destreza física poco común dentro de las modalidades de red

Cómo se juega el sepak takraw, el deporte que prohíbe el uso de las manos desde hace 500 años

Fue despedido y encontró un curioso negocio: cobra por “no hacer nada”

El japonés Shoji Morimoto acompaña a desconocidos en sus rutinas cotidianas, ya acumula más de 4.000 clientes desde que lanzó su servicio en 2018. La mayoría son residentes de Japón, aunque también atiende a visitantes de otros países

Fue despedido y encontró un curioso negocio: cobra por “no hacer nada”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobernador de Puebla lamenta fallecimiento de joven Hugo Alejandro Hernández, promete investigación ‘exhaustiva’ de la FGE

Gobernador de Puebla lamenta fallecimiento de joven Hugo Alejandro Hernández, promete investigación ‘exhaustiva’ de la FGE

Una mutación hereditaria poco frecuente multiplica por 25 el riesgo de sufrir cáncer de pulmón

Jeremy Márquez vuelve a la Selección Mexicana con un sueño claro: “Me veo en el próximo Mundial”

La rinoceronta Ami muere a los siete años en el Bioparc de Valencia tras agravarse su enfermedad de la médula ósea

Ana Obregón felicita a Julio Iglesias por su 83 cumpleaños y muestra su apoyo al cantante después de décadas de amistad: “Te mereces ser feliz”

DEPORTES

“Papá fue a jugar con Messi”: los tiernos mensajes que Dibu Martínez les dejó a sus hijos antes de unirse a la concentración de Argentina

“Papá fue a jugar con Messi”: los tiernos mensajes que Dibu Martínez les dejó a sus hijos antes de unirse a la concentración de Argentina

Sorpresa en la Fórmula 1: un piloto se declaró “agente libre” en medio de los rumores de salida de su equipo

El particular video de Red Bull para anunciar la continuidad de Hadjar en 2027 tras su lesión: así está el mapa de pilotos de la Fórmula 1

La queja de Pierre Gasly tras el incidente con Franco Colapinto en la carrera en España y la charla interna en Alpine

La AFA define el futuro de Lionel Scaloni: cuándo podría resolverse su continuidad en la selección argentina

ENTRETENIMIENTO

Mariska Hargitay adelantó el regreso de Christopher Meloni en ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’

Mariska Hargitay adelantó el regreso de Christopher Meloni en ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’

Lo dejamos acá, la película de Ricardo Darín y Diego Peretti, tuvo su estreno mundial en San Sebastián

Coven Academy, la nueva serie de Disney+ que lleva la magia adolescente a Nueva Orleans

Brad Pitt habló sobre las condiciones del rodaje de En el corazón de la bestia: “Fue lo más exigente que he hecho físicamente”

Billie Lourd sobre su relación con Carrie Fisher: “Hice lo mejor que pude para mantener a mi madre con vida”