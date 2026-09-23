Nuevos bombardeos de Putin contra infraestructuras civiles en Ucrania: al menos dos muertos y siete heridos

Un dron ruso impacta contra un centro de negocios en el centro de Kiev

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Ucrania acusó este miércoles a Rusia de intensificar sus operaciones contra la infraestructura de transporte civil, después de que una nueva ola de ataques a gasolineras, el transporte marítimo y el ferrocarril se saldara con al menos dos muertos.

En Kiev, la capital, los ataques con drones rusos mataron a un hombre de 42 años en una gasolinera. Otras siete personas resultaron heridas, según el alcalde Vitali Klitschko.

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El director de los ferrocarriles ucranianos, Oleksandr Pertsovsky, indicó que la red ferroviaria de Kiev estaba “bajo el fuego” y pidió a los pasajeros “máxima” vigilancia.

Kiev, con unos tres millones de habitantes, es desde hace varios días el objetivo de intensos ataques con drones.

Un bombero y agentes de policía trabajan en el lugar de una gasolinera alcanzada por un ataque con drones rusos esta mañana, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko

El presidente Volodimir Zelensky acusa a Rusia de tratar de “paralizar la economía y destruir la vida de la gente”.

En la región de Odesa, en el sur, un ataque ruso alcanzó un carguero con bandera de Antigua y Barbuda y mató a su capitán ucraniano, informó el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper.

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Este ataque también tuvo como objetivo infraestructuras civiles y provocó varios incendios en almacenes donde se almacenan medicamentos y alimentos, indicó en Telegram.

La intensificación de los ataques rusos este año ha provocado el bloqueo casi total de las exportaciones ucranianas por el mar Negro, causando graves pérdidas a la economía de este país.

Al menos 226 buques civiles y comerciales han sido alcanzados en el mar Negro desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, según la Cámara de Comercio Marítimo de Turquía Imeak.

Un bombero trabaja en el lugar de una gasolinera alcanzada por un ataque con drones rusos esta mañana, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko

El 70% de estos ataques, un total de 163, tuvieron lugar durante los ocho primeros meses de este año.

“Nuestras brigadas de emergencia y reparación ya trabajan en el lugar y hacen todo lo posible para restablecer lo más rápido posible el equipamiento y la conexión”, dijo la empresa UTELS en su cuenta de la red social Facebook.

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Otro de los afectados es la empresa Pavutina, que también tenía equipamiento en el centro de datos atacado por los rusos.

“Una parte de nuestros abonados podrían haberse quedado sin conexión”, se lee en la página web de la empresa.

Rusia lleva atacando prácticamente sin interrupción la capital ucraniana desde la tarde del martes.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, ha informado de dos muertos y 17 hospitalizados por los ataques con drones rusos de este miércoles contra la capital de Ucrania.

(Con información de AFP y EFE)