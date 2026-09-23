Economía

Cada dos minutos, una persona empieza a manejar para una app: cuántos conductores ya trabajan con estas plataformas

El número de conductores creció 25% en un año, mientras las plataformas suman jóvenes, jubilados y mujeres que buscan flexibilidad y una fuente de ingresos complementaria

Los jóvenes adaptan los viajes en la plataforma a sus horarios académicos para generar ingresos
Guardar

Los conductores de aplicaciones crecieron 25% en un año en Argentina. Cada dos minutos, una persona realiza su primer viaje como chofer, en un mercado que suma trabajadores con horarios y necesidades distintas.

El dato corresponde a DiDi, una de las plataformas de transporte que opera en el país. La empresa registra nuevos conductores con frecuencia, aunque algunos podrían abandonar la actividad después de sus primeros viajes.

PUBLICIDAD

El aumento refleja un uso extendido de las aplicaciones como alternativa laboral. Muchas personas las incorporan para complementar salarios, sostener gastos familiares o adaptarse a jornadas que impiden acceder a un empleo con horario fijo.

Flexibilidad e ingresos complementarios

El 70% de los conductores elige este sistema por la flexibilidad, según los datos de DiDi. Esa preferencia muestra que buena parte de los usuarios combina la actividad con otras ocupaciones o responsabilidades.

Conductores de servicios de traslado - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El número de conductores de aplicaciones de transporte creció un 25% en un año en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones permiten decidir cuándo salir a manejar y cuántas horas dedicar al servicio. Esa posibilidad resulta útil para quienes tienen otro empleo, estudian o asumen tareas de cuidado dentro de sus hogares.

PUBLICIDAD

El crecimiento de los conductores de aplicaciones responde, principalmente, a la búsqueda de ingresos adicionales y horarios propios. La modalidad permite trabajar en distintos momentos del día, sin un turno fijo, y puede complementar el ingreso principal de una familia.

Algunas personas conducen durante los fines de semana. Otras usan las plataformas en franjas horarias puntuales, después de cumplir una jornada laboral o cuando su pareja queda a cargo de las tareas familiares.

Ese esquema también permite repartir responsabilidades dentro de una casa. Una persona puede trabajar durante la mañana y la otra puede manejar más tarde, sin necesidad de contratar ayuda para el cuidado de hijos.

La actividad no siempre representa el ingreso principal. Muchos choferes la usan como un respaldo económico, con viajes en horarios disponibles o en períodos de mayor demanda.

DiDi también registra conductores que concentran su trabajo en momentos con tarifas más altas. Esos usuarios conocen los días y horarios que ofrecen mejores precios dentro de la aplicación.

La plataforma asocia esa estrategia con una mayor facturación. El resultado depende del tiempo que cada persona destina al manejo y de los recorridos que realiza durante la semana.

Conductores de servicios de traslado - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de aplicaciones de transporte aumenta entre los pasajeros ante el costo del auto particular y del estacionamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto facturan los choferes con mayor dedicación

Los conductores que trabajan a tiempo completo facturan entre $2.300.000 y $ 4.600.000. La cifra corresponde a quienes usan las aplicaciones de manera más intensa y sostienen una mayor cantidad de horas de conducción.

Esos montos no describen la situación de todos los choferes. La actividad reúne perfiles distintos, con personas que realizan pocos viajes y otras que dedican gran parte de su jornada al servicio.

El nivel de ingresos también varía según los horarios elegidos. Quienes identifican los períodos con más demanda pueden acceder a tarifas superiores y elevar su facturación.

La información disponible no permite establecer cuánto aumentó el valor promedio de cada viaje. Tampoco permite comparar esa evolución con la inflación del mismo período.

Ese dato resulta necesario para conocer si el aumento de conductores convivió con una mejora real de los ingresos. Una mayor cantidad de choferes también puede coincidir con un aumento de pasajeros.

Las plataformas sostienen que la demanda acompaña el crecimiento de la oferta. Aun así, falta conocer cómo evolucionaron los precios de los viajes y qué impacto tuvo ese movimiento sobre quienes conducen.

La expansión de las aplicaciones también modificó hábitos entre los pasajeros. El uso del servicio crece como alternativa frente al costo del auto particular, el estacionamiento y otros gastos vinculados al traslado.

El Acuerdo 1056 de 2026 introduce nuevas reglas de seguridad y coordinación para servicios de movilidad intermediados por aplicaciones en Bogotá - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Una persona realiza su primer viaje como chofer de aplicación cada dos minutos en el país - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Jóvenes, jubilados y mujeres entre los nuevos perfiles

Los jóvenes usan las aplicaciones como una fuente de ingresos mientras cursan estudios. Los horarios académicos variables suelen dificultar el acceso a empleos con jornadas fijas.

Una persona que asiste a clases en distintos turnos puede organizar sus viajes alrededor de esa rutina. La modalidad ofrece una forma de generar dinero sin exigir disponibilidad completa durante toda la semana.

Las personas mayores de 60 años registran una participación mayor en cantidad de viajes. Ese grupo realiza 2,5 veces más viajes promedio que el resto de los conductores de la plataforma.

El dato indica que muchos jubilados dedican más horas al manejo. Para ese sector, la aplicación puede funcionar como un ingreso adicional frente a los haberes previsionales.

Las mujeres también aumentaron su participación entre los choferes. La cantidad de conductoras creció 125% durante 2025, de acuerdo con las cifras expuestas sobre DiDi.

Las mujeres representan el 15% de los conductores de aplicaciones dentro de esos registros. El 70% de ellas son jefas de hogar y aportan el principal ingreso de sus casas.

Algunas plataformas ofrecen opciones que permiten vincular a pasajeras con conductoras. El sistema busca responder a las preocupaciones por la inseguridad y la violencia que enfrentan mujeres durante los traslados.

Esa alternativa puede facilitar el ingreso de mujeres que no consideraban trabajar como taxistas o remiseras. La posibilidad de elegir pasajeras aparece como un factor dentro de esa decisión.

El crecimiento de conductores, la presencia de jubilados y el aumento de mujeres muestran que las aplicaciones reúnen necesidades laborales diversas. La falta de datos sobre tarifas y viajes promedio mantiene abierta la discusión sobre la evolución de esos ingresos.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

DidiConductoresIngresosInfobae en VivoInfobae A las Nueve

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La OCDE redujo su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026 y espera una inflación de 30,8%

El informe actualizó los cálculos difundidos en junio, ubicó el producto interno bruto en 2,6% este año y anticipó una moderación de precios hacia 2027. Milei hablará en la sede del organismo en París la semana próxima, en el Argentina Week

La OCDE redujo su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026 y espera una inflación de 30,8%

Con bajo impulso de las hipotecas, las escrituras de compraventa en CABA cayeron casi 5% interanual en agosto

Se realizaron 6.055 operaciones para comprar inmuebles, mientras que el mercado hipotecario profundizó su retroceso

Con bajo impulso de las hipotecas, las escrituras de compraventa en CABA cayeron casi 5% interanual en agosto

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 23 de septiembre

El billete al público sigue ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.555. El BCRA compró ayer solo USD 7 millones en el mercado

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 23 de septiembre

Cuál es el país que ofrece 1.000 visas a jóvenes argentinos para trabajar y viajar durante un año

El programa Working Holiday permite permanecer hasta 12 meses en el país, realizar trabajos temporales y estudiar o capacitarse. Los requisitos

Cuál es el país que ofrece 1.000 visas a jóvenes argentinos para trabajar y viajar durante un año

Crisis autopartista: dos empresas cierran tras el fin de la producción nacional de una camioneta y hay más firmas complicadas

El reemplazo de la pick up Amarok, de fabricación local, por otra cuyas piezas llegarán, en su mayor parte, de China afectó a muchos proveedores nacionales. Los más perjudicados son los que producían exclusivamente piezas para ese modelo

Crisis autopartista: dos empresas cierran tras el fin de la producción nacional de una camioneta y hay más firmas complicadas

DEPORTES

Ecuador mostró el detrás de escena del primer discurso de Marcelo Gallardo al frente de su seleccionado nacional

Ecuador mostró el detrás de escena del primer discurso de Marcelo Gallardo al frente de su seleccionado nacional

Las exigentes normas que Klopp impuso al plantel de Alemania tras asumir como entrenador: uso del celular, peluqueros y visitas familiares

Los mellizos argentinos que corrieron la final de los 100 metros y quedaron a un paso del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

“Papá fue a jugar con Messi”: los tiernos mensajes que Dibu Martínez les dejó a sus hijos antes de unirse a la concentración de Argentina

Sorpresa en la Fórmula 1: un piloto se declaró “agente libre” en medio de los rumores de salida de su equipo

TELESHOW

El festejo íntimo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova por el primer año de su hija: “Nuestro sueño hecho realidad”

El festejo íntimo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova por el primer año de su hija: “Nuestro sueño hecho realidad”

La increíble historia de Fito Páez para evitar el servicio militar: “Me saqué siete muelas en 48 horas”

El sorpresivo gesto de Franco Colapinto con la hija de una famosa que encendió a sus fanáticos

El recital íntimo de Fito Páez en televisión: canciones, reflexiones y anécdotas junto a Mario Pergolini

El emotivo saludo de Marina Charpentier a Chano por sus 45 años: “Gracias por cuidarme ahora vos a mí”

INFOBAE AMÉRICA

Santiago Peña: “Paraguay no es neutral en el conflicto del Indo-Pacífico, estamos con Taiwán”

Santiago Peña: “Paraguay no es neutral en el conflicto del Indo-Pacífico, estamos con Taiwán”

El “templo del arte para la gente”: George Lucas abrió su museo con un caza estelar en la entrada, Frida Kahlo en las paredes y una legión de fanáticos de ‘La guerra de las galaxias’

¿Qué elementos vinculan al fallecido Adriano Hernández López con las reclamaciones médicas investigadas por el Ministerio Público dominicano?

Estados Unidos: hallaron una tortuga de dos cabezas en Cabo Cod y es el tercer caso en seis años

Hidroeléctricas aportan el 46% de la electricidad en Panamá en medio de El Niño