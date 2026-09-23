Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 23 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al púbico permanece sin variantes este miércoles, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. Se trata de la sexta rueda seguida para esta cotización minorista, en un máximo nominal. Asimismo, el dólar blue subió cinco pesos o 0,3% a $1.555 para la venta.
Cayeron las reservas
El BCRA absorbió solo USD 7 millones en la operatoria spot del martes, el 1,1% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 281 millones, a USD 49.414 millones, el nivel más bajo de septiembre, debido a un pago próximo a USD 100 millones a la CAF y una baja moderada de la cotización de activos, entre otros conceptos.
En medio de la llegada de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, el Gobierno logró comprar más de USD 14.000 millones, pero la tercera revisión del acuerdo pondrá el foco en la meta pendiente: todavía necesita sumar cerca de USD 8.000 millones de reservas netas antes de diciembre, un objetivo que los programas anteriores no cumplieron sin pedir un “perdón”.
El monto de operaciones en el segmento de contado se mantuvo firme este martes en USD 609,1 millones, mientras que el dólar mayorista finalizó estabilizado en 1.514 pesos.
El Gobierno logró despejar una parte importante de la tensión que suele rodear al tipo de cambio oficial antes de una fecha clave. A través de un canje de bonos que ajustan según la cotización del dólar, retiró del mercado el 75% de un título que vencía a fin de mes. Así, redujo la cantidad de inversores que quedarán pendientes del valor que se fijará este viernes para calcular el pago.
Las compañías aceleraron la emisión de deuda durante agosto: concretaron 41 colocaciones de Obligaciones Negociables (ON), la cifra más alta de los últimos 12 meses, según PwC. Sin embargo, el monto total emitido fue de $1,7 billones, un 34% menos que en julio. A la par, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) monitorea lo que aún no se liquido en el mercado para seguir comprando reservas internacionales como un “colchón” ante una eventual corrida cambiaria en las elecciones del 2027.