Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 23 de septiembre

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La OCDE redujo su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026 y espera una inflación de 30,8% El informe actualizó los cálculos difundidos en junio, ubicó el producto interno bruto en 2,6% este año y anticipó una moderación de precios hacia 2027. Milei hablará en la sede del organismo en París la semana próxima, en el Argentina Week

Con bajo impulso de las hipotecas, las escrituras de compraventa en CABA cayeron casi 5% interanual en agosto Se realizaron 6.055 operaciones para comprar inmuebles, mientras que el mercado hipotecario profundizó su retroceso

Cada dos minutos, una persona empieza a manejar para una app: cuántos conductores ya trabajan con estas plataformas El número de conductores creció 25% en un año, mientras las plataformas suman jóvenes, jubilados y mujeres que buscan flexibilidad y una fuente de ingresos complementaria

Cuál es el país que ofrece 1.000 visas a jóvenes argentinos para trabajar y viajar durante un año El programa Working Holiday permite permanecer hasta 12 meses en el país, realizar trabajos temporales y estudiar o capacitarse. Los requisitos