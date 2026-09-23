Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 23 de septiembre

El billete al público sigue ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.555. El BCRA compró ayer solo USD 7 millones en el mercado

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13:21 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al púbico permanece sin variantes este miércoles, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. Se trata de la sexta rueda seguida para esta cotización minorista, en un máximo nominal. Asimismo, el dólar blue subió cinco pesos o 0,3% a $1.555 para la venta.

13:21 hsHoy

Cayeron las reservas

El BCRA absorbió solo USD 7 millones en la operatoria spot del martes, el 1,1% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 281 millones, a USD 49.414 millones, el nivel más bajo de septiembre, debido a un pago próximo a USD 100 millones a la CAF y una baja moderada de la cotización de activos, entre otros conceptos.

13:16 hsHoy

Misión del FMI en la Argentina: cómo se posiciona el Gobierno ante la meta de reservas que nunca se cumplió sin un “perdón”

El equipo técnico del organismo se encuentra en la Argentina para evaluar la evolución del programa. El debate se concentra en la diferencia entre las compras de divisas y la exigencia de recomponer activos netos antes de diciembre

La misión del Fondo Monetario Internacional llegó este lunes a la Argentina para la tercera revisión del acuerdo. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta).
La misión del Fondo Monetario Internacional llegó este lunes a la Argentina para la tercera revisión del acuerdo. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta).

En medio de la llegada de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, el Gobierno logró comprar más de USD 14.000 millones, pero la tercera revisión del acuerdo pondrá el foco en la meta pendiente: todavía necesita sumar cerca de USD 8.000 millones de reservas netas antes de diciembre, un objetivo que los programas anteriores no cumplieron sin pedir un “perdón”.

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13:16 hsHoy

El dólar no se movió y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en 17 meses

La divisa mayorista se mantuvo a $1.514, con más de USD 600 millones ofertados en la plaza de contado. Al público siguió a $1.535 para la venta en el Banco Nación

El dólar anota un alza de solo 4,1% en 2026. (Foto: Reuters)
El dólar anota un alza de solo 4,1% en 2026. (Foto: Reuters)

El monto de operaciones en el segmento de contado se mantuvo firme este martes en USD 609,1 millones, mientras que el dólar mayorista finalizó estabilizado en 1.514 pesos.

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13:15 hsHoy

Deuda: el Gobierno canjeó el 75% de un bono atado al dólar y redujo un foco de tensión cambiaria

Economía postergó más de USD 3.300 millones de la letra dólar linked que vence el 30 de septiembre y alivió parte de los compromisos que el Tesoro deberá refinanciar a fin de mes

Según fuentes del mercado, el canje permitirá reducir la presión cambiaria días antes del vencimiento del título.
Según fuentes del mercado, el canje permitirá reducir la presión cambiaria días antes del vencimiento del título.

El Gobierno logró despejar una parte importante de la tensión que suele rodear al tipo de cambio oficial antes de una fecha clave. A través de un canje de bonos que ajustan según la cotización del dólar, retiró del mercado el 75% de un título que vencía a fin de mes. Así, redujo la cantidad de inversores que quedarán pendientes del valor que se fijará este viernes para calcular el pago.

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13:15 hsHoy

Las empresas marcaron un nuevo récord de emisiones en agosto, pero cayó el monto

PwC informó 41 operaciones por $1,7 billones durante agosto. La cifra superó el registro anual en cantidad, aunque retrocedió frente a julio en recursos captados. YPF sumó USD 1.200 millones y San Juan prevé salir al exterior

En agosto, las empresas llevaron a cabo 41 operaciones y colocaron $1,7 billones, lo que implicó una caída de 34% intermensual. (Foto: Reuters/Yuriko Nakao)
En agosto, las empresas llevaron a cabo 41 operaciones y colocaron $1,7 billones, lo que implicó una caída de 34% intermensual. (Foto: Reuters/Yuriko Nakao)

Las compañías aceleraron la emisión de deuda durante agosto: concretaron 41 colocaciones de Obligaciones Negociables (ON), la cifra más alta de los últimos 12 meses, según PwC. Sin embargo, el monto total emitido fue de $1,7 billones, un 34% menos que en julio. A la par, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) monitorea lo que aún no se liquido en el mercado para seguir comprando reservas internacionales como un “colchón” ante una eventual corrida cambiaria en las elecciones del 2027.

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