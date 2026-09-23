Sociedad

“Estimamos hasta dos millones de personas”: el intendente de Luján habló de la misa que el papa León XIV dará en la provincia de Buenos Aires

Leonardo Boto detalló la logística prevista para la visita del Sumo Pontífice a la Argentina, que incluirá una ceremonia en el municipio que preside. En Infobae a las Nueve, afirmó que habrá cortes viales, estacionamientos periféricos y áreas de asistencia para los asistentes

Leonado Botto, intendente de Luján, en Infobae en Vivo
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Leonardo Boto, intendente de Luján, anticipó en una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve que la ciudad prevé recibir entre 1,5 y dos millones de personas para la misa de León el miércoles 11.

El jefe comunal sostuvo que la preparación involucra al municipio, al Gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y las jurisdicciones que deberán ordenar la circulación hacia el oeste bonaerense.

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Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Boto relató además su reciente encuentro con el pontífice en el Vaticano y explicó las previsiones de alojamiento, seguridad y servicios.

Boto contó que viajó a Roma durante tres días para avanzar con un encuentro de ciudades marianas, previsto para el 19 y 20 de octubre en Luján. La iniciativa reúne a intendentes, alcaldes y autoridades eclesiásticas de localidades que tienen santuarios dedicados a la Virgen.

“El encuentro es la reunión de intendentes, alcaldes, prefectos, de todas las ciudades que tienen santuarios marianos con los obispos que están a cargo de ellos”, explicó sobre el proyecto impulsado junto a Emil Cejudo, de la Pontificia Comisión para América Latina, y el arzobispo de Luján, Jorge Eduardo Gelín.

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El intendente precisó que el programa abordará asuntos de administración local y turismo religioso. “Nos vamos a encontrar en Luján 19 y 20 de octubre durante dos días, a discutir temas de gestión, temas de turismo religioso, de qué manera se puede fortalecer este fenómeno de fe, pero sin banalizarlo”, señaló.

En el Vaticano, Boto pudo saludar a León y le transmitió la expectativa de la ciudad ante su llegada. “Le dije que lo esperábamos en Luján, que seguramente una multitud iba a estar aguardándolo, que va a ser una bendición poder recibirlo en Luján”, relató.

La respuesta del pontífice, según el intendente, fue breve. “Me dijo: ‘Bueno, nada, nos vemos allá’”.

Boto también le entregó una foto de 2004 en la que aparece junto a Jorge Mario Bergoglio durante una misa en la parroquia San Agustín de Buenos Aires. “Esos dos que estaban dando la misa luego fueron papas cada uno en su momento”, recordó el egresado de esa institución.

Basílica de Luján - historia
La Basílica de Luján

Leonardo Boto estimó una asistencia de hasta dos millones de personas

El intendente diferenció la misa prevista para la visita papal de la peregrinación anual a pie hacia Luján. Y explicó que la principal dificultad será la concentración de asistentes en un mismo punto y durante una franja horaria limitada.

“A Luján, cada domingo, llegan cuarenta mil personas, aproximadamente; un sábado, treinta mil. Eso es regular”, indicó Boto al describir el movimiento habitual que recibe la ciudad alrededor de la Basílica Nacional.

El calendario religioso de octubre también supone una exigencia operativa para el distrito. “Nuestro punto culmine es la peregrinación a pie más grande de Occidente, la peregrinación a pie más grande del mundo católico, que es la peregrinación a pie a Luján”, sostuvo.

Boto ubicó la edición de este año de esa movilización para el 3 y 4 de octubre. Sobre la convocatoria de 2025, afirmó: “El año pasado fue récord. Nosotros estimamos que llegaron cerca de dos millones de personas”.

Ante la consulta sobre la cantidad de asistentes esperada para la misa de León, el intendente planteó una proyección similar. “Estimamos un millón y medio, dos millones de personas que van a venir”, aseguró.

La diferencia, remarcó, estará dada por el modo en que se distribuyen los peregrinos en cada caso. “En la peregrinación, la gente llega y se va. Es un río de gente que sale de San Cayetano, llega al santuario y se va”, describió.

En cambio, para la ceremonia anticipó una acumulación progresiva de visitantes. “Acá la gente va llegando y se va a ir acumulando”, advirtió Boto sobre el operativo que deberá desplegarse durante las horas previas.

El intendente ubicó la misa a las 10:00 del miércoles 11 de noviembre y sostuvo que ese día sería feriado en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. “Lo tienen que pedir las autoridades distritales y saldrá por decreto nacional, pero ya está acordado de que va a ser”, afirmó.

Los cortes de rutas y accesos peatonales para la misa

Boto dividió la organización en tres planos y ubicó a la movilización de personas como el principal desafío. “Cómo hacemos para que dos millones de personas ingresen en tiempo y forma como para poder asistir acá a una ceremonia religiosa”, planteó.

El intendente anticipó que gran parte del público deberá arribar con antelación. “Gran parte de la gente que asista a la misa de las diez de la mañana el miércoles va a tener que ingresar el martes; si no, no ingresa”, dijo.

Según explicó, hasta el lunes habría una circulación amplia fuera de un área crítica, mientras que desde las 06:00 del martes comenzarían los cortes en los accesos. “Se van a establecer grandes zonas de estacionamiento que vamos a comunicar oportunamente para que la gente deje el auto allí e ingrese caminando tres, cuatro kilómetros, cinco o seis kilómetros”, detalló.

La decisión está vinculada a la ubicación geográfica del distrito. “Luján es un nudo de rutas. En Luján confluyen la Ruta 5, la Ruta 7, la Ruta 6, la 192, la 47, la 34”, enumeró.

Boto sostuvo que las restricciones deberán evitar que la circulación colapse dentro de la ciudad. “Si no frenamos un poco en los bordes de Luján, Luján se satura y la gente no va a poder llegar”, explicó.

Los visitantes procedentes del oeste bonaerense, Cuyo o la Patagonia tendrían accesos diferenciados. “Los que lleguen van a dejar seguramente en los bordes de la ciudad, en estacionamientos que vamos a establecer”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el recorrido previsto para quienes viajen desde 9 de Julio por la Ruta 5. “Van a llegar a las inmediaciones de Jáuregui y ahí se va a cortar la Ruta 5. Van a ingresar a alguna de las localidades de Luján, van a dejar el auto y van a poder, si es el martes, caminar unos cuatro kilómetros y medio hasta la zona de la misa”.

Boto estimó la llegada de dos millones de personas para la visita del papa León XIV (REUTERS/Remo Casilli)
Boto estimó la llegada de dos millones de personas para la visita del papa León XIV (REUTERS/Remo Casilli)

Boto confirmó que la interrupción del tránsito en los corredores principales sería total durante un período extendido. “La ruta va a estar ciento por ciento cortada”, respondió ante la consulta por el alcance de la medida.

El operativo, añadió, se extendería durante más de un día. “Un día y medio, prácticamente treinta y pico de horas, hasta que el Papa se vaya, porque el Papa llega y se va vía terrestre de Luján”, señaló.

El intendente detalló que el recorrido previsto incluiría una visita a la cárcel de Devoto antes del traslado a Luján. “Durante esas horas previas, durante la misa y durante la salida del Santo Padre y toda su cápsula, la autopista va a estar completamente cortada”, afirmó.

Sobre el transporte de cargas, Boto pidió evitar el paso por la ciudad y utilizar recorridos alternativos. “Un camión tiene que saber que durante treinta y seis horas va a haber un espacio de seguridad y lo que tiene que hacer es evitar Luján”, indicó.

Servicios, hospedaje y actividad comercial ante la llegada de León

El intendente explicó que el espacio de concentración se montaría desde la Basílica Nacional y la Plaza Belgrano hasta la Ruta 7. “Es un corredor que va a iniciarse en la Basílica Nacional, en la Plaza Belgrano, un gran escenario”, precisó.

La zona prevista abarcaría la Avenida Nuestra Señora de Luján. “Después se va a completar la plaza y por la Avenida Nuestra Señora de Luján hasta Ruta 7, ahí se estima que se van a colocar los dos millones de personas”, afirmó.

Boto adelantó que los vecinos tendrán prioridad para ofrecer productos y prestaciones a los asistentes. “Vamos a generar grandes corredores donde todo aquel lujanense que quiera ir a dar un servicio, desde algo gastronómico, un sándwich, una tarta, o vender un agua o vender una gaseosa, lo puede hacer”, sostuvo.

El esquema contempla dos áreas de asistencia cercanas al corredor de concentración. “Van a tener prácticamente dos hospitales móviles, un hospital móvil cada zona, van a tener cerca de mil cien baños químicos cada una de esas áreas de servicio, van a tener su patio gastronómico, sus puntos de hidratación”, enumeró.

El intendente relacionó esa planificación con la permanencia estimada del público y las condiciones climáticas de noviembre. “Pensemos que es noviembre, mediados de noviembre, puede hacer mucho calor. La gente tiene que estar ahí a lo largo de veinticuatro horas”, expresó.

Boto también señaló un movimiento anticipado en la oferta de hospedaje. “La hotelería ya está casi tomada. Todo lo que es Airbnb también está tomado”, afirmó.

Para ampliar la capacidad disponible, el municipio lanzó una convocatoria a instituciones locales. “Convocamos a clubes, casas de familias, centros de jubilados, sociedades de fomento, para que venga una parroquia de Santa Rosa, La Pampa, vienen sesenta personas que duerman en bolsa de dormir a una sociedad de fomento, en un centro de jubilados, en un club”, explicó.

Los clubes ya comenzaron a recibir solicitudes de parroquias de distintos puntos del país. “Muchos con parroquias que vienen de diferentes partes del país, acampan. Mucha gente ya se viene el fin de semana para poder estar el miércoles o llegan el lunes”, sostuvo.

Boto vinculó la convocatoria religiosa con un movimiento espiritual que, según su mirada, creció en los últimos años. “Hay una vuelta a los orígenes, hay una vuelta a la búsqueda de cierta espiritualidad”, consideró.

“La gente sale y camina y sabe que hay algo ahí en Luján y sabe que está la Virgen y sabe que hay algo. No tiene por ahí muy claro qué, pero sale a caminar, sale a pedir, sale a reconciliarse, sale a pedir por un ser querido, por sus dolores, por sus miedos”, expresó.

Sobre la expectativa personal que le genera recibir al pontífice como intendente y católico, Boto sostuvo: “Es una bendición, es un honor, es importantísimo”.

Leonardo Botto, intendente de Luján, en los estudios de Infobae en Vivo
Leonardo Botto, intendente de Luján, en los estudios de Infobae en Vivo

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