Qué objetos y materiales peligrosos no se pueden meter al lavarropas o lavadora, según fabricantes

Una persona ajusta el selector de temperatura de una lavadora moderna mientras introduce una camiseta azul en el tambor, donde se observa agua llenando la máquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Introducir determinados objetos o prendas en la lavadora puede provocar desde daños en el electrodoméstico hasta situaciones de riesgo para el hogar. Fabricantes como Samsung, LG, Whirlpool y Bosch advierten en sus manuales que algunos materiales no deben someterse a un ciclo de lavado convencional, especialmente cuando contienen sustancias inflamables, piezas metálicas, materiales impermeables o productos que generan demasiada espuma.

Por eso, antes de cerrar la puerta y poner en marcha el lavarropas, conviene revisar los bolsillos y las etiquetas de las prendas. Unos segundos de comprobación pueden evitar averías costosas y, en determinados casos, reducir riesgos relacionados con incendios, fugas o daños mecánicos.

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Ropa con gasolina, queroseno, pintura o aceites

Uno de los casos que requiere mayor precaución es el de las prendas impregnadas con sustancias inflamables. Ropa que haya estado en contacto con gasolina, queroseno, determinados disolventes, pintura u otros productos combustibles no debería entrar directamente en la lavadora.

Un cuarto de lavado equipado con lavadora, secadora y estanterías de madera optimiza el espacio de almacenamiento de detergentes y accesorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema está en que pueden quedar vapores o residuos inflamables en el tejido. El funcionamiento del electrodoméstico genera calor y movimiento y, dependiendo de las condiciones, estos residuos pueden representar un riesgo.

Las recomendaciones específicas pueden variar según el producto y el fabricante, pero una prenda contaminada con sustancias inflamables no debe tratarse como ropa normal. Es necesario seguir las instrucciones de seguridad indicadas por el producto y por el fabricante de la lavadora.

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También conviene prestar atención a los trapos o prendas con grandes cantidades de aceite de cocina. No deben introducirse sin consultar previamente las indicaciones de cuidado y seguridad.

Un hombre introduce prendas de vestir de color naranja en el tambor de una lavadora dentro de una lavandería doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monedas, llaves y otros objetos metálicos

Revisar los bolsillos antes de cada lavado también permite evitar daños mecánicos. Monedas, llaves, tornillos, clips y otros objetos pequeños pueden quedar atrapados en diferentes partes de la máquina.

Durante el centrifugado, el tambor gira a gran velocidad. Un objeto metálico suelto puede golpear el tambor, rayarlo, dañar otros componentes o terminar en el sistema de drenaje.

Las piezas pequeñas también pueden introducirse en espacios internos y provocar obstrucciones. Por ello, los fabricantes recomiendan comprobar los bolsillos y retirar cualquier objeto antes de introducir la ropa.

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Una persona vierte detergente líquido azul en un tapón dosificador frente a una lavadora en un área de lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sostenes con varillas y prendas delicadas

Las prendas con piezas metálicas también requieren atención. Las varillas de algunos sostenes pueden desprenderse durante el lavado y quedar atrapadas en los orificios del tambor.

Una vez que la pieza entra en el interior de la máquina, puede interferir con el giro del tambor o alcanzar otros componentes. Para reducir este riesgo, una opción habitual es utilizar bolsas de lavado de malla destinadas a prendas delicadas.

En determinados casos, lavar estas prendas a mano puede ser la alternativa más segura, especialmente cuando el fabricante de la ropa así lo indica.

Una persona observa una lavadora abierta de la cual se desborda abundante espuma de jabón sobre el suelo de un cuarto de lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Materiales impermeables y prendas que acumulan agua

Las prendas impermeables, algunas cortinas de baño y determinados artículos con revestimientos de goma también pueden causar problemas. Estos materiales pueden retener grandes cantidades de agua y distribuir su peso de manera irregular durante el centrifugado.

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El resultado puede ser un fuerte desequilibrio del tambor, con vibraciones y golpes que someten a los componentes internos a un esfuerzo considerable.

Las almohadas y otros productos rellenos de determinados tipos de espuma también deben lavarse únicamente si las instrucciones del fabricante indican que son aptos para lavadora. Algunos pueden deteriorarse, liberar partículas o dificultar el drenaje.

Una mujer coloca una toalla azul dentro de una lavadora en un cuarto de lavado equipado con cestas de ropa y productos de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de detergente también puede causar problemas

Otro error frecuente es pensar que utilizar más detergente significa conseguir una ropa más limpia. En realidad, una cantidad excesiva puede generar demasiada espuma.

El exceso de espuma puede dificultar el funcionamiento normal del sistema de lavado y drenaje y, en determinadas circunstancias, provocar fugas o problemas en componentes del equipo.

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La cantidad adecuada depende del tipo de detergente, la dureza del agua, la cantidad de ropa y las instrucciones del fabricante.

Una mujer sentada en el suelo de un cuarto de lavado cubre su rostro con las manos, al lado de una lavadora abierta y una canasta con ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar antes de lavar evita problemas

La regla más sencilla es comprobar los bolsillos, revisar las etiquetas de las prendas y consultar el manual de la lavadora cuando exista alguna duda.

No todos los modelos tienen las mismas limitaciones y algunos materiales pueden requerir programas específicos. Ante una prenda contaminada con sustancias inflamables o un objeto cuyo comportamiento dentro del tambor resulte incierto, lo recomendable es no introducirlo hasta comprobar las instrucciones de seguridad correspondientes.

Una revisión de pocos segundos puede evitar daños en el electrodoméstico y, sobre todo, reducir riesgos innecesarios durante el ciclo de lavado.