Los mellizos argentinos que corrieron la final de los 100 metros y quedaron a un paso del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los mellizos Lucas Villegas y Tomás Villegas terminaron 4 y 5 en la definición

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Los mellizos Lucas Villegas y Tomás Villegas terminaron cuarto y quinto, respectivamente, en la final de los 100 metros de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los oriundos de Villa Mercedes, provincia de San Luis, registraron 10,39 y 10,49 segundos, y quedaron justo detrás del podio que encabezó el colombiano Ronal Longa (10,10), quien se quedó con la dorada. Los venezolanos Bryant Alamo y Alexis Nieves obtuvieron la plata y el bronce en la prueba por excelencia de la velocidad en el atletismo.

“Los tiempos para nosotros son algo secundario, terminar sanos y salvos es lo más importante. Los tiempos los mantenemos, participar de esta final es la muestra más clara”, explicaron tras el final de la competencia en la renovada pista del CARD en Santa Fe.

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Tras la prueba, los hermanos remarcaron el crecimiento del atletismo provincial: “Hace rato que San Luis pisa fuerte. Hace dos años seguidos que la medalla de oro queda acá en San Luis”. También señalaron que buscan seguir compitiendo al máximo nivel: “Seguimos con ganas de más, esto no queda acá. Tenemos un camino bastante largo por delante”, explicaron ante los medios presentes.

Hay que mencionar que Lucas fue parte de la posta 4x100 mixta argentina que logró un valioso bronce en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo. En compañía de Milagros D’Amico, Tomás Mondino y Guillermina Cossio, uno de los puntanos lograron un tiempo de 42.22 segundos para subir al podio.

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La historia de los hermanos Villegas se inició en su pueblo. Ambos construyeron una de las duplas más rápidas en la historia del atletismo nacional. Nacidos el 30 de abril de 2004, los atletas abrieron un nuevo capítulo para el deporte de su provincia al alcanzar las marcas más altas de la velocidad en las pruebas de 100 y 200 metros llanos.

Los mellizos Lucas Villegas y Tomás Villegas en la final de 100 metros

Durante sus primeros años de formación, la preparación cotidiana transcurrió en el club Mercedes Pista y Campo, bajo las órdenes del entrenador Mario Quiroga. A diferencia de los principales centros de alto rendimiento de Buenos Aires, las sesiones de práctica se desarrollaron durante años en una superficie de tierra. Eso condicionó el trabajo físico, pero no impidió que los deportistas consiguieran tiempos competitivos frente a los mejores especialistas del país.

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El avance quedó registrado en abril de 2023, cuando Lucas Villegas detuvo el reloj en 10,56 segundos durante el Campeonato Nacional U20 disputado en Rosario. Con ese registro, quebró la marca histórica de San Luis que pertenecía a Matías Larregle desde octubre de 2009. En esa misma jornada, Tomás obtuvo la medalla de bronce con un tiempo de 10,69 segundos, lo que situó a los dos competidores en la élite del sprint juvenil.

La consolidación en la categoría absoluta llegó en marzo de 2025. En el marco del 105° Campeonato Argentino de Mayores, llevado a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay, Tomás Villegas se consagró campeón nacional al registrar un tiempo de 10,21 segundos en la final de los 100m, con un viento a favor de 1,3 metros por segundo. La marca significó el récord de la competencia y la segunda marca más veloz de la historia argentina, únicamente superada por los 10,11 segundos que logró Franco Florio (2022).

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En aquella misma carrera, Lucas finalizó en la cuarta posición con un registro de 10,39 segundos, lo que estableció su mejor marca personal hasta ese momento.

La final de los 100 metros masculinos

El año pasado, también brillaron en otras competencias. En el Grand Prix Internacional de Asunción, el cuarteto argentino integrado por los hermanos Villegas, Juan Ciampitti y Daniel Londero rompió el récord nacional de 4×100 metros con 39,38 segundos y ganaron la medalla de plata. Colombia ganó la prueba con 39,20 segundos y Paraguay completó el podio.

El resultado superó la marca de 39,45 segundos que los hermanos Villegas habían establecido, también en la capital de Paraguay. El 21 de agosto, el dúo había integrado el relevo que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior y la primera presea panamericana del atletismo puntano. En aquella carrera, el equipo argentino también incluyó a Juan Sagasta y Tomás Mondino.

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En las pruebas individuales, Tomás fue segundo en los 100 metros con 10,58 segundos, en una final con viento en contra. El paraguayo César Almirón, actual campeón sudamericano, ganó con 10,42, mientras que Londero terminó tercero con 10,67 y Lucas Villegas ocupó el sexto lugar con 10,85.