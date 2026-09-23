Crimen y Justicia

Declara Aníbal Lotocki en el juicio por la muerte de Cristian Zárate: “Él se presentaba como un paciente sano”

El médico aseguró que el empresario llegó “totalmente decidido” a operarse y que, durante la consulta previa, no detectó síntomas ni signos que permitieran sospechar una enfermedad

Aníbal Lotocki declara en el juicio
Aníbal Lotocki declara en el juicio
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Aníbal Lotocki declaró en el juicio por la muerte de Cristian Zárate que el empresario llegó “totalmente decidido” a operarse y que, durante la consulta previa, no detectó síntomas ni signos que permitieran sospechar una enfermedad.

“El señor Zárate vino totalmente decidido a operarse. Quería hacerlo conmigo”, sostuvo el médico ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17.

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Según relató, atendió a Zárate en el microcentro porteño, sobre la calle Florida. Dijo que el paciente llegó a última hora porque viajaba desde Luján.

Lotocki afirmó que, como parte de la evaluación inicial, Zárate completó una ficha de historia clínica con antecedentes y datos sobre su estado de salud. “Él se presentaba como un paciente sano, no tenía signos de enfermedad ni síntomas”, declaró.

Lotocki aseguró que los estudios prequirúrgicos no mostraban anomalías. También señaló que el examen cardíaco y el respiratorio no presentaron alteraciones y que tampoco se detectaron hernias en el abdómen. “El examen cardíaco, perfecto; el examen respiratorio, perfecto”, afirmó.

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También indicó que el paciente envió por WhatsApp los estudios requeridos para la intervención. Entre ellos, mencionó una radiografía de tórax que, según su declaración, estaba “en perfectas condiciones” y no mostraba elementos que permitieran advertir una patología.

“Era un prequirúrgico obligatorio. El paciente estaba sano, se presentaba como sano y no había síntomas para sospechar una enfermedad ni un trastorno en ningún órgano”, sostuvo Lotocki.

En tanto, si bien admitió que presentaba enzimas elevadas, aseguró que el valor no configuraba un riesgo para la operación.

“Yo había tenido contacto con un paciente con COVID lo que correspondía que haga cuarentena. Le suspendí la cirugía y él se enojó mucho, le faltó el respeto a mi esposa. Nosotros decidimos no operarlo. Ahí pidió disculpas, se retractó, que él confiaba en mí pero que no lo pospusiera más”, relató.

“Le ofrecimos hacerla un día antes de lo previsto. El día de la cirugía viene, firma todos los papeles, el consentimiento... Le sacamos una foto prequirúrgica, le volvemos hacer un examen físico. La consulta con el anestesiologo, todo lo que se tiene que hacer”, indicó.

Luego remarcó que Zárate se iba a hacer una liposucción y una dermolipectomía con técnica “tulua” que, según él, no requiere internación y están permitidas en centros de cirujía ambulatorio, sin internación. “No le hicimos un ombligo nuevo, se puede corroborrar porque en la foto del prequirirgico se ve un tatuaje que habría desaparecido si era una dermolipectomía completa. Desapareció un 30 o 40 por ciento”.

De esta manera, respondió a un informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense que complicó su situación. “No es una falta las múltiples inciciones”, remarcó sobre otra de las cuestiones señaladas por los peritos en la autopsia.

Zárate murió en abril de 2021, después de una cirugía estética realizada en el Centro Médico Conde, en el barrio porteño de Caballito. Lotocki enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual en ese expediente.

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