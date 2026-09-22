Microsoft estaría preparando nueva ola de cientos despidos en Xbox y la reorganización de estudios de videojuegos

Xbox podría eliminar cientos de puestos y modificar la estructura de algunos de sus estudios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Guardar

Xbox podría recortar cientos de puestos de trabajo y reorganizar parte de sus estudios de videojuegos, según The Information. La eventual medida formaría parte de una nueva etapa de reestructuración de Microsoft, aunque la compañía no ha confirmado públicamente los cambios.

La posible reorganización se sumaría a un plan de despidos que, según el medio mencionado, contemplaría 3.200 puestos de trabajo en Xbox antes de junio de 2027.

PUBLICIDAD

Los antecedentes de la reestructuración de Xbox

En julio, Microsoft despidió a 4.800 empleados en una nueva ronda de recortes orientada a reducir costos y redirigir recursos hacia la inteligencia artificial.

La compañía buscaba mejorar su eficiencia mientras enfrentaba la presión de rentabilizar sus inversiones en inteligencia artificial, cuyos gastos también elevaron los costos de infraestructura y hardware.

Microsoft no confirmó de forma oficial esta posible nueva etapa de ajustes dentro de su división de videojuegos. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

En Xbox, Asha Sharma reconoció que el negocio atraviesa dificultades financieras: Game Pass no habría crecido al ritmo esperado, el margen de beneficio cayó al 3% y los ingresos anuales disminuyeron en casi USD 500 millones pese a inversiones superiores a USD 20.000 millones.

En su momento, se prevía que la reestructuración también alcanzaría a cuatro estudios. Compulsion Games y Double Fine Productions volverían a operar de forma independiente, manteniendo sus derechos de propiedad intelectual y recursos para futuros proyectos.

PUBLICIDAD

Ninja Theory y Undead Labs pasarían a nuevos propietarios que aportarían financiación para continuar con el desarrollo de Senua y State of Decay 3. En Francia, Arkane se encontraría en un proceso de consulta para definir opciones estratégicas.

El eventual recorte se integraría a un plan que proyectaba la eliminación de 3.200 empleos en Xbox antes de junio de 2027. REUTERS/ Mike Blake/File Photo

Xbox impondrá límites de tiempo al mes para usar Cloud gaming

Xbox impondrá desde noviembre de 2026 límites mensuales de juego en la nube para los suscriptores de Game Pass Ultimate, Premium y Essential. El cambio reemplazará el acceso sin tope de horas que hasta ahora tenían los usuarios elegibles y, según la compañía, alcanzará al 4% de los suscriptores.

Game Pass Ultimate incluirá 15 horas mensuales de juego en la nube; Premium, 10 horas, y Essential, cinco. Una vez consumido ese tiempo, los jugadores podrán adquirir horas adicionales en la Xbox Store.

PUBLICIDAD

La empresa adelantó que los precios, los juegos compatibles, la disponibilidad y las opciones de compra variarán según el mercado y se anunciarán antes de la entrada en vigor de la medida.

Xbox limitará desde noviembre de 2026 las horas mensuales de juego en la nube para algunos planes de Game Pass. (Xbox)

Xbox también permitirá comprar horas de juego en la nube sin contar con una suscripción a Game Pass. Esta alternativa estará dirigida a quienes quieran transmitir ocasionalmente títulos elegibles que ya posean desde dispositivos compatibles.

La función también permitirá a los propietarios de Xbox One acceder a determinados juegos desarrollados para Xbox Series X|S sin actualizar su consola.

La compañía sostuvo que los límites buscan sostener el servicio e invertir en su rendimiento y fiabilidad, ante el aumento de los costos operativos a medida que crece el uso del juego en la nube.

PUBLICIDAD

Las consolas Xbox registraron en mayo de 2026 su peor nivel histórico de ventas para ese mes en Estados Unidos. Microsoft/Handout via REUTERS ARCHIVES/File Photo

Cómo van las ventas de Xbox en 2026

Las ventas de consolas Xbox en Estados Unidos registraron en mayo de 2026 su peor resultado histórico para ese mes, según un hilo publicado por el analista Matt Piscatella en BlueSky.

Las unidades de hardware de la marca alcanzaron el nivel más bajo desde el inicio de estas mediciones, en 1995.

El mercado estadounidense habría estado liderado durante mayo y en el acumulado de 2026 por Nintendo Switch 2, seguida por PlayStation, mientras Xbox quedó en último lugar. La caída de las ventas físicas es vinculada con el encarecimiento de las consolas, la escasez de componentes y el aumento de los costos de memoria y almacenamiento interno.

PUBLICIDAD

Xbox anunciara un incremento global de precios para las Series X|S. De acuerdo con LA compañía, los modelos de 512 GB subirían USD 100 y los de 1 TB, USD 150. Además, la compañía dejaría de fabricar la versión de 2 TB.