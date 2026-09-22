Tecno

Microsoft estaría preparando nueva ola de cientos despidos en Xbox y la reorganización de estudios de videojuegos

La eventual reestructuración formaría parte de un plan que prevé la eliminación de 3.200 empleos en Xbox antes de la mitad de 2027

Xbox podría eliminar cientos de puestos y modificar la estructura de algunos de sus estudios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Xbox podría eliminar cientos de puestos y modificar la estructura de algunos de sus estudios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Guardar

Xbox podría recortar cientos de puestos de trabajo y reorganizar parte de sus estudios de videojuegos, según The Information. La eventual medida formaría parte de una nueva etapa de reestructuración de Microsoft, aunque la compañía no ha confirmado públicamente los cambios.

La posible reorganización se sumaría a un plan de despidos que, según el medio mencionado, contemplaría 3.200 puestos de trabajo en Xbox antes de junio de 2027.

PUBLICIDAD

Los antecedentes de la reestructuración de Xbox

En julio, Microsoft despidió a 4.800 empleados en una nueva ronda de recortes orientada a reducir costos y redirigir recursos hacia la inteligencia artificial.

La compañía buscaba mejorar su eficiencia mientras enfrentaba la presión de rentabilizar sus inversiones en inteligencia artificial, cuyos gastos también elevaron los costos de infraestructura y hardware.

Microsoft no confirmó de forma oficial esta posible nueva etapa de ajustes dentro de su división de videojuegos. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo
Microsoft no confirmó de forma oficial esta posible nueva etapa de ajustes dentro de su división de videojuegos. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

En Xbox, Asha Sharma reconoció que el negocio atraviesa dificultades financieras: Game Pass no habría crecido al ritmo esperado, el margen de beneficio cayó al 3% y los ingresos anuales disminuyeron en casi USD 500 millones pese a inversiones superiores a USD 20.000 millones.

En su momento, se prevía que la reestructuración también alcanzaría a cuatro estudios. Compulsion Games y Double Fine Productions volverían a operar de forma independiente, manteniendo sus derechos de propiedad intelectual y recursos para futuros proyectos.

PUBLICIDAD

Ninja Theory y Undead Labs pasarían a nuevos propietarios que aportarían financiación para continuar con el desarrollo de Senua y State of Decay 3. En Francia, Arkane se encontraría en un proceso de consulta para definir opciones estratégicas.

El eventual recorte se integraría a un plan que proyectaba la eliminación de 3.200 empleos en Xbox antes de junio de 2027. REUTERS/ Mike Blake/File Photo
El eventual recorte se integraría a un plan que proyectaba la eliminación de 3.200 empleos en Xbox antes de junio de 2027. REUTERS/ Mike Blake/File Photo

Xbox impondrá límites de tiempo al mes para usar Cloud gaming

Xbox impondrá desde noviembre de 2026 límites mensuales de juego en la nube para los suscriptores de Game Pass Ultimate, Premium y Essential. El cambio reemplazará el acceso sin tope de horas que hasta ahora tenían los usuarios elegibles y, según la compañía, alcanzará al 4% de los suscriptores.

Game Pass Ultimate incluirá 15 horas mensuales de juego en la nube; Premium, 10 horas, y Essential, cinco. Una vez consumido ese tiempo, los jugadores podrán adquirir horas adicionales en la Xbox Store.

La empresa adelantó que los precios, los juegos compatibles, la disponibilidad y las opciones de compra variarán según el mercado y se anunciarán antes de la entrada en vigor de la medida.

Interfaz en pantalla con tarjetas de recompensas para videojuegos, un panel con tiempo restante de juego en la nube y una sección de códigos
Xbox limitará desde noviembre de 2026 las horas mensuales de juego en la nube para algunos planes de Game Pass. (Xbox)

Xbox también permitirá comprar horas de juego en la nube sin contar con una suscripción a Game Pass. Esta alternativa estará dirigida a quienes quieran transmitir ocasionalmente títulos elegibles que ya posean desde dispositivos compatibles.

La función también permitirá a los propietarios de Xbox One acceder a determinados juegos desarrollados para Xbox Series X|S sin actualizar su consola.

La compañía sostuvo que los límites buscan sostener el servicio e invertir en su rendimiento y fiabilidad, ante el aumento de los costos operativos a medida que crece el uso del juego en la nube.

Las consolas Xbox registraron en mayo de 2026 su peor nivel histórico de ventas para ese mes en Estados Unidos. Microsoft/Handout via REUTERS ARCHIVES/File Photo
Las consolas Xbox registraron en mayo de 2026 su peor nivel histórico de ventas para ese mes en Estados Unidos. Microsoft/Handout via REUTERS ARCHIVES/File Photo

Cómo van las ventas de Xbox en 2026

Las ventas de consolas Xbox en Estados Unidos registraron en mayo de 2026 su peor resultado histórico para ese mes, según un hilo publicado por el analista Matt Piscatella en BlueSky.

Las unidades de hardware de la marca alcanzaron el nivel más bajo desde el inicio de estas mediciones, en 1995.

El mercado estadounidense habría estado liderado durante mayo y en el acumulado de 2026 por Nintendo Switch 2, seguida por PlayStation, mientras Xbox quedó en último lugar. La caída de las ventas físicas es vinculada con el encarecimiento de las consolas, la escasez de componentes y el aumento de los costos de memoria y almacenamiento interno.

Xbox anunciara un incremento global de precios para las Series X|S. De acuerdo con LA compañía, los modelos de 512 GB subirían USD 100 y los de 1 TB, USD 150. Además, la compañía dejaría de fabricar la versión de 2 TB.

Temas Relacionados

MicrosoftXboxDespidosVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo evitar que mi celular se quede sin WhatsApp y cómo respaldar mis fotos y chats

Los usuarios de Android y iPhone deben revisar la compatibilidad de sus dispositivos con la aplicación y configurar copias de seguridad periódicas

Cómo evitar que mi celular se quede sin WhatsApp y cómo respaldar mis fotos y chats

MrBeast construyó un pueblo en Ghana con 10 millones de dólares para ayudar a familias y combatir el trabajo infantil

El proyecto incluyó una escuela para más de 300 alumnos, viviendas para profesores, una clínica, agua potable, energía solar y un programa de alimentación gratuita durante cinco años

MrBeast construyó un pueblo en Ghana con 10 millones de dólares para ayudar a familias y combatir el trabajo infantil

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Estos han sido los movimientos de las criptomonedas en las últimas horas

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

IA y lenguaje animal: por qué analizar el sonido no alcanza para entender lo que dicen los animales

Una investigación liderada por la Universidad de Tel Aviv probó redes neuronales de última generación con grabaciones de bebés y encontró que todas cometieron errores al agrupar los mensajes según su verdadero contenido

IA y lenguaje animal: por qué analizar el sonido no alcanza para entender lo que dicen los animales

El ataque realizado con agentes de IA de OpenAI a Hugging Face evidencia riesgos de perder el control de esta tecnología, según la ONU

El panel científico de la ONU puso especial énfasis en las consecuencias que podría tener este tipo de comportamiento si se traslada a sistemas de próxima generación

El ataque realizado con agentes de IA de OpenAI a Hugging Face evidencia riesgos de perder el control de esta tecnología, según la ONU

DEPORTES

Lideró toda la carrera, lo pasaron 400 metros antes de cruzar la meta y sorprendió con su reacción tras perder: increíble definición en el automovilismo argentino

Lideró toda la carrera, lo pasaron 400 metros antes de cruzar la meta y sorprendió con su reacción tras perder: increíble definición en el automovilismo argentino

Tras poner en duda su continuidad, Dibu Martínez dejó una tajante frase sobre su futuro en la selección argentina

La impactante pelea de MMA entre un humano y un robot caracterizado como “Terminator”: “Un poco aterrador”

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de Azerbaiyán de la F1: cambio de días, horarios y todo lo que hay que saber

Isack Hadjar volverá a correr en la Fórmula 1 después de perderse tres Grandes Premios por una misteriosa lesión

TELESHOW

Tiene 19 años, cantó un himno del folklore con Nati Pastorutti y conmovió al jurado de Es mi sueño: “Sos especial”

Tiene 19 años, cantó un himno del folklore con Nati Pastorutti y conmovió al jurado de Es mi sueño: “Sos especial”

Diego Torres tuvo que frenar su show por un problema técnico y su reacción se volvió viral: “Son cosas que pasan”

La fuerte advertencia que Nicole Neumann recibió de su hermana antes de comenzar su relación con Manu Urcera

La furia de Mauro Icardi contra el Ministerio de Transporte tras la inhabilitación de su licencia

Homero Pettinato confirmó la denuncia al hombre que lo amenazó de muerte y tuvo un pedido: “No quiero que lo violenten”

INFOBAE AMÉRICA

Ingeniera salvadoreña de la NASA impartirá un campamento aeroespacial para adolescentes del país

Ingeniera salvadoreña de la NASA impartirá un campamento aeroespacial para adolescentes del país

Costa Rica entre los 20 mejores países del mundo para vivir en 2026: supera a Canadá, Panamá y Uruguay en ranking internacional

La ONU vincula la muerte del activista Brooklyn Rivera, bajo custodia del régimen, con un patrón de represión en Nicaragua

León XIV en Uruguay: la agenda completa de su visita, las ciudades elegidas y el registro para participar

Taylor Swift recibirá un nuevo premio de MTV por su trabajo como directora de videos y será la primera artista en obtenerlo