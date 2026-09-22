Cómo evitar que mi celular se quede sin WhatsApp y cómo respaldar mis fotos y chats

WhatsApp exige unos requisitos mínimos para funcionar en un dispositivo. (Foto: EFE)

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Con el paso del tiempo, algunos celulares Android y iPhone pueden perder el acceso a WhatsApp si ya no reciben actualizaciones del sistema operativo o si la aplicación deja de ser compatible con la versión instalada.

Para evitar una interrupción inesperada, conviene revisar de forma periódica qué sistema operativo utiliza el dispositivo, si existen actualizaciones disponibles y cuánto espacio libre queda en la memoria.

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Además, la prevención exige mantener copias de seguridad de los chats y las fotos. Un cambio de teléfono, una falla del dispositivo, un restablecimiento de fábrica o la pérdida del dispositivo pueden dejar fuera de alcance conversaciones, archivos y documentos.

En Google Drive se pueden respaldar las conversaciones y archivos multimedia. (Foto: Europa Press)

En los modelos Android, WhatsApp permite guardar el historial de chats en una cuenta de Google mediante Google Drive. En iPhone, se puede realizar el respaldo a través de iCloud.

Por qué se debe verificar el sistema operativo del teléfono

Antes de actualizar el celular o reemplazarlo, es necesario comprobar la versión del sistema operativo. En Android, esa información está disponible desde el menú de ajustes, en el apartado “Acerca del teléfono” o “Información del dispositivo”. En iPhone, se puede consultar en Ajustes, General e Información.

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WhatsApp puede modificar con el tiempo los requisitos mínimos de compatibilidad de la aplicación. Por eso, los usuarios deben instalar las actualizaciones del sistema cuando el fabricante todavía las ofrece y verificar que la aplicación esté actualizada desde Google Play o la App Store.

Es importante controlar el almacenamiento. La falta de espacio puede impedir la descarga de actualizaciones, afectar el funcionamiento de WhatsApp y bloquear la creación de respaldos.

Se debe mantener actualizado el sistema operativo del celular. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué se necesita para realizar una copia de seguridad de WhatsApp

En los teléfonos Android, la copia de seguridad de WhatsApp puede vincularse a una cuenta de Google. La empresa proporciona y administra el espacio en la nube asociado a cada cuenta, así que el usuario debe revisar que dispone de almacenamiento suficiente antes de iniciar el proceso.

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El respaldo puede incluir el historial de conversaciones y, según la configuración elegida, los videos recibidos o enviados. Esta opción resulta útil para recuperar la información al instalar WhatsApp en un dispositivo nuevo, siempre que se use el mismo número de teléfono y la misma cuenta de Google vinculada a la copia.

Antes de configurar el respaldo, conviene comprobar cinco aspectos: que haya una cuenta de Google activa en el teléfono, que el dispositivo tenga instalada la aplicación Google Play Services, que exista espacio libre en la memoria, que la cuenta de Google cuente con capacidad disponible y que haya una conexión a internet estable.

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Las copias de seguridad permiten realizar la transferencia de archivos a otro teléfono. (Imagen ilustrativa Infobae)

La señal de internet es un punto central, sobre todo si el historial contiene muchos archivos multimedia. Una conexión inestable puede demorar el proceso o interrumpirlo. Si se utiliza una red de datos, el consumo de datos puede ser elevado, en particular cuando se incluyen videos en la copia.

Cómo realizar copias de seguridad en WhatsApp

Para configurar los respaldos periódicos, se debe abrir WhatsApp y tocar el ícono de más opciones, representado por los tres puntos verticales. Luego hay que ingresar en Ajustes, seleccionar Chats y elegir Copia de seguridad.

Dentro del menú, el siguiente paso es presionar “Guardar en Google Drive”. La aplicación permite seleccionar una frecuencia para el respaldo. Para que la información quede protegida de manera automática, se debe elegir una alternativa distinta de “Nunca” o de “Solo cuando toco ‘Guardar’”.

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Es clave tener una cuenta de Google activa. (Foto: Europa Press)

Después, es necesario seleccionar la cuenta de Google donde se almacenarán los chats. Si el teléfono no tiene una cuenta vinculada, WhatsApp solicitará añadir una e iniciar sesión con los datos correspondientes.

Asimismo, el usuario puede decidir si desea incluir videos en el respaldo. Esta elección puede aumentar el tamaño de la copia y el tiempo de carga. Desde la misma pantalla es posible habilitar o deshabilitar la realización de copias con datos y la inclusión del archivo de estados.

Cuando la frecuencia está configurada como diaria, WhatsApp guarda los chats en la cuenta de Google cada madrugada después de completar la copia local. Esa configuración reduce el riesgo de perder conversaciones recientes, aunque requiere controlar el espacio disponible tanto en el teléfono como en la nube.

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