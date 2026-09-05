Xbox impondrá límites de tiempo al mes para usar Cloud gaming: de cuántas horas y para quiénes

Desde noviembre, Xbox establecerá un tope mensual para el uso de su servicio de juego en la nube. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

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Xbox impondrá límites mensuales de juego en la nube a partir de noviembre para los suscriptores de Game Pass.

La medida alcanzará a los planes Game Pass Ultimate, Premium y Essential, que incluirán una cantidad fija de horas de juego en la nube cada mes.

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Hasta ahora, los suscriptores elegibles podían transmitir juegos sin límites mensuales de horas. Xbox estimó que el cambio afectará al 4% de los suscriptores de Game Pass.

Los nuevos límites y los planes alcanzados

Game Pass Ultimate incluirá 15 horas mensuales de juego en la nube. Game Pass Premium tendrá 10 horas y Game Pass Essential, cinco horas.

Los tres niveles de Game Pass —Ultimate, Premium y Essential— estarán incluidos en el cambio. (Xbox)

Una vez utilizadas las horas incluidas en cada plan, los suscriptores podrán comprar tiempo adicional de juego en la nube a través de la Xbox Store.

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Las horas disponibles, las opciones de compra y las funciones del juego en la nube podrán variar según el mercado. Xbox indicó que comunicará los precios y otros detalles antes de que los cambios entren en vigor.

Las otras medidas anunciadas para el juego en la nube

A partir de noviembre, los jugadores también podrán comprar horas de juego en la nube en la Xbox Store sin suscribirse a Game Pass. Esa modalidad permitirá transmitir, desde dispositivos compatibles, juegos elegibles que ya posean.

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La opción ofrecerá una alternativa para quienes quieran acceder ocasionalmente al juego en la nube o no deseen una suscripción recurrente. Además, los propietarios de Xbox One podrán acceder a juegos elegibles desarrollados para Xbox Series X|S sin necesidad de actualizar de inmediato su consola.

La compañía calculó que la nueva restricción tendrá impacto en el 4% de los usuarios de Game Pass. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Xbox señaló que esta función puede resultar útil en mercados donde las consolas son menos accesibles o asequibles y anticipó que continuará sumando compatibilidad con más juegos durante el año.

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La empresa explicó que el costo de ofrecer juego en la nube aumenta a medida que más personas usan el servicio y juegan durante más tiempo.

Según indicó, los límites mensuales permitirán mantener el servicio e invertir en su fiabilidad y rendimiento, aunque reconoció que para algunos jugadores el resultado práctico será un costo mayor.

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Los abonados a Game Pass Ultimate contarán con 15 horas de uso mensual de Cloud Gaming. REUTERS/Kevork Djansezian/File Photo

En noviembre, Xbox brindará más información sobre los precios, la compra de horas adicionales, los juegos elegibles, la disponibilidad por mercado y la forma de consultar el tiempo restante.

La empresa afirmó que escuchará los comentarios de los jugadores antes y después de la entrada en vigor de la medida y comunicará los ajustes que realice.

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PlayStation dejará de fabricar discos de videojuegos

Esta noticia de Xbox se da después de que Sony anuncia que dejará de producir discos físicos para los nuevos juegos de PlayStation desde enero de 2028.

A partir de esa fecha, los lanzamientos estarán disponibles únicamente en formato digital, tanto en la PlayStation Store como en comercios físicos que vendan códigos de descarga. La medida no afectará a los juegos publicados antes de ese momento.

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A partir de enero de 2028, Sony ya no fabricará copias en disco para los próximos lanzamientos de PlayStation. REUTERS/Manami Yamada

La empresa justificó la decisión por el crecimiento de la demanda de contenidos digitales frente a los formatos en disco.

Sony Interactive Entertainment considera el cambio una adaptación a las tendencias de consumo. Con esta decisión, se convertirá en la primera gran fabricante de consolas en abandonar completamente los medios físicos para sus nuevos títulos.

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El anuncio tendrá consecuencias para los jugadores que coleccionan ediciones físicas y para quienes acostumbran prestar o revender juegos. A diferencia de los discos, los títulos digitales quedan vinculados a las cuentas de los usuarios y no permiten esas prácticas de la misma manera.

Al estar asociados a la cuenta del comprador, los juegos digitales limitan opciones como el préstamo y la reventa. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Las cadenas minoristas también deberán modificar su modelo de venta, ya que ofrecerán los nuevos lanzamientos mediante códigos digitales.

Sony comenzará el proceso en agosto de 2026 en México, Honduras y Nicaragua, mientras que otros países de América Latina y Oriente Medio seguirán hacia finales de ese año. En el resto del mundo, ambas consolas perderán acceso a la tienda en julio de 2027.

Los usuarios que ya compraron juegos podrán continuar descargándolos al menos durante un tiempo, aunque no será posible adquirir contenidos nuevos después del cierre.