Tecno

Apple Music Hall es el nuevo recinto de Apple en Londres que busca reinventar los conciertos

El nuevo espacio tiene capacidad para 600 personas, 48 altavoces de sonido espacial y tecnología para transmitir conciertos en vivo a todo el mundo

Apple inaugura su sala de conciertos en Londres. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo/File Photo
Apple inaugura su sala de conciertos en Londres. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo/File Photo
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Apple inauguró Apple Music Hall, un nuevo recinto para conciertos en Londres diseñado para combinar presentaciones en vivo, sonido espacial y producción audiovisual. El espacio, ubicado en la histórica Battersea Power Station, tiene capacidad para 600 espectadores y permitirá que los conciertos realizados allí puedan convertirse en producciones audiovisuales y transmitirse en directo a audiencias de todo el mundo.

La compañía busca así ampliar su presencia en la industria musical más allá de los audífonos, los teléfonos y su plataforma de streaming. El recinto está pensado para ofrecer conciertos de formato íntimo, pero con la infraestructura necesaria para producir contenido con estándares profesionales de audio y video.

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Un escenario para 600 personas con sonido espacial

Apple Music Hall cuenta con un escenario de aproximadamente 11,6 metros de ancho que puede configurarse de distintas maneras. El público puede situarse frente a los artistas o rodear parcialmente el escenario, según el tipo de presentación.

La sala de conciertos de Apple en Londres tendrá una capacidad para 600 personas. (Apple)
La sala de conciertos de Apple en Londres tendrá una capacidad para 600 personas. (Apple)

Uno de los elementos tecnológicos más destacados es su sistema de sonido espacial, compuesto por 48 altavoces distribuidos alrededor de la audiencia. Esta configuración permite crear una experiencia envolvente, en la que los sonidos pueden percibirse desde diferentes direcciones.

La tecnología está relacionada con la apuesta que Apple ha desarrollado en Apple Music, donde ofrece canciones y álbumes mezclados en audio espacial con Dolby Atmos. En el nuevo recinto, esta tecnología podrá aplicarse directamente a presentaciones en vivo.

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El diseño del espacio también incorpora referencias a la historia de Battersea Power Station, con muros de ladrillo, arcos y balcones de bronce. Una gran pared de cristal conecta la sala con el edificio histórico y permite observar el entorno del río Támesis.

La sede central de Apple en Reino Unido tendrá un recinto para conciertos. (Apple)
La sede central de Apple en Reino Unido tendrá un recinto para conciertos. (Apple)

Un concierto puede convertirse en una producción completa

La propuesta de Apple Music Hall no termina cuando acaba una presentación. Detrás del escenario existe un centro de producción audiovisual que permitirá registrar los conciertos y convertirlos en contenido para su distribución digital.

El recinto dispone de dos estudios profesionales de grabación y mezcla, capaces de registrar las actuaciones mediante pistas de audio independientes. Esto permite producir versiones con sonido espacial tanto durante el concierto como posteriormente.

También cuenta con infraestructura para conectar al menos 16 cámaras a una sala de control de transmisión. De esta manera, una misma presentación puede registrarse desde múltiples ángulos para crear una producción audiovisual.

Apple estrena un nuevo recinto para conciertos en Londres donde podrá hacer transmisiones en vivo. (Apple)
Apple estrena un nuevo recinto para conciertos en Londres donde podrá hacer transmisiones en vivo. (Apple)

Apple incluso contempla combinar cámaras profesionales con imágenes captadas mediante iPhone dentro de una misma producción. Así, un concierto para 600 personas puede generar una grabación de audio espacial, una mezcla preparada para transmisión y un video multicámara.

La compañía confirmó que los espectáculos realizados en el recinto podrán transmitirse en vivo a nivel mundial. Por el momento, Apple no ha anunciado una programación completa ni ha revelado qué artistas protagonizarán las primeras presentaciones.

Apple Music Radio también tendrá nuevos estudios

La inauguración de Apple Music Hall coincide con la apertura de nuevos estudios de Apple Music Radio en Battersea Power Station. Desde estas instalaciones se emitirán en directo los programas de los presentadores de Apple Music Radio que trabajan en Londres.

Los estudios permitirán realizar entrevistas con artistas, estrenos musicales, programas especiales y actuaciones sorpresa. La infraestructura también facilita que las actividades de radio, los conciertos y las producciones audiovisuales se desarrollen dentro del mismo complejo.

Apple estrena un nuevo recinto para conciertos en Londres. (Apple)
Apple estrena un nuevo recinto para conciertos en Londres. (Apple)

Apple Music Radio funciona las 24 horas y sus transmisiones pueden escucharse gratuitamente en todo el mundo, sin necesidad de contratar una suscripción a Apple Music.

Apple recupera su tradición de conciertos en Londres

Apple Music Hall también representa una continuación de la relación de la compañía con los eventos musicales en Londres. La ciudad fue sede del iTunes Music Festival, posteriormente conocido como Apple Music Festival, que reunió a artistas internacionales durante varias ediciones.

Ahora Apple apuesta por un modelo diferente: disponer de un espacio permanente desde el que pueda organizar conciertos exclusivos y producir contenido audiovisual para una audiencia internacional.

La compañía lanzó Apple Music en 2015 y actualmente ofrece un catálogo de más de 100 millones de canciones. Con Apple Music Hall, Apple suma una dimensión presencial a esa estrategia, conectando los conciertos físicos con el sonido espacial, la producción audiovisual y las posibilidades de distribución global mediante internet.

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