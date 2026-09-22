La Procuraduría de Guatemala atendió 409 casos de desnutrición infantil durante los primeros ocho meses

La Procuraduría General de la Nación de Guatemala atendió 409 casos de desnutrición infantil entre enero y agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Procuraduría General de la Nación de Guatemala atendió 409 casos de desnutrición infantil entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, mediante medidas de protección, coordinación sanitaria y acompañamiento familiar para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.

La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, dependencia de la PGN, concentró la mayor cantidad de intervenciones en menores de cero a dos años. Los niños también representaron la mayor proporción de atenciones por denuncias relacionadas con desnutrición.

PUBLICIDAD

Las denuncias activan diligencias que dependen del estado de salud del menor, su entorno familiar y la necesidad de asistencia médica. Cuando el cuadro requiere tratamiento especializado, la institución coordina ingresos hospitalarios o derivaciones a Centros de Recuperación Nutricional.

Los menores de cinco años acumularon 15.038 casos de desnutrición aguda hasta el 5 de septiembre, un descenso de 8,89% frente a los 16.505 registrados a la misma fecha de 2025. Siete de cada 10 diagnósticos correspondieron a niños de entre seis y 36 meses

La Procuraduría General de la Nación de Guatemala atendió 409 casos de desnutrición infantil entre enero y agosto de 2026. (PGN Guatemala)

San Marcos, Guatemala y Escuintla entre los departamentos con más denuncias

San Marcos, Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y Chimaltenango reunieron el mayor número de denuncias que llegaron a la PGN durante los primeros ocho meses del año. Las intervenciones también contemplan traslados, controles médicos y gestiones de protección para las familias.

PUBLICIDAD

La desnutrición puede estar vinculada con obstáculos para acceder a alimentos, controles de crecimiento, tratamientos y servicios sanitarios. La entidad orienta a madres, padres y responsables para que recurran a la atención médica sin demoras y cumplan las indicaciones terapéuticas.

Si un niño debe permanecer internado, la Procuraduría procura que esté acompañado por sus progenitores durante la recuperación, siempre que las condiciones lo permitan y la medida responda a su interés superior. Las familias pueden ser derivadas a programas sociales y a otras instituciones de apoyo.

Los datos sanitarios muestran que cuatro de cada 10 diagnósticos de desnutrición aguda correspondieron a niños, una tendencia que coincide con la mayor presencia masculina entre las atenciones de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia.

PUBLICIDAD

Suchitepéquez, Sacatepéquez, Escuintla, Zacapa y Retalhuleu registraron las tasas más altas del país, con más de 130 casos por cada 10 mil menores de cinco años. El indicador mide la incidencia en relación con el tamaño de la población infantil de cada territorio.

Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango concentran el 69% de las muertes

El Ministerio de Salud contabilizó 32 muertes de menores de cinco años asociadas con desnutrición aguda hasta el 5 de septiembre. Otros 48 fallecimientos ocurridos entre mayo y septiembre permanecían bajo análisis para establecer su causa.

La cifra de decesos coincidió con la registrada durante el mismo período de 2025, aunque la distribución territorial se redujo de 14 a 10 departamentos. Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango concentraron el 69% de las muertes notificadas este año.

PUBLICIDAD

El 87,5% de los niños fallecidos tenía menos de 24 meses, mientras que el 71,8% murió en hospitales públicos. Diecisiete menores presentaron desnutrición aguda grave como causa básica de muerte.

Seis niños tenían signos de kwashiorkor, una forma de desnutrición asociada a la falta de proteínas que puede provocar edema en pies, tobillos y piernas. Otros cuatro presentaban marasmo, caracterizado por una pérdida marcada de peso, reducción de grasa corporal, baja estatura y cabello seco y delgado.

Enero registró 10 fallecimientos y junio, siete, los dos meses con más muertes durante el año. En 2025, los picos se habían producido en enero y abril.

PUBLICIDAD

La sequía prolongada y las pérdidas de cosechas pueden elevar los casos y las muertes por desnutrición infantil en los próximos meses, según advirtieron expertos. La falta de producción agrícola reduce los alimentos disponibles y los ingresos de hogares rurales que dependen de sus cultivos para el consumo o el sustento.