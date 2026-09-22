El Alzheimer puede comenzar 20 años antes de los síntomas, según especialista salvadoreño

El Alzheimer puede iniciar con cambios cerebrales silenciosos hasta 20 años antes de los primeros problemas de memoria. (RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE)

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Si una persona empieza a tener problemas de memoria a los 60 años, los cambios cerebrales asociados con el Alzheimer podrían haber comenzado de manera silenciosa desde los 40, según explicó Ricardo López Contreras, neurólogo especialista en enfermedad de Alzheimer.

López sostuvo que el proceso vinculado con la enfermedad puede iniciar al menos 20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Durante esa etapa pueden acumularse depósitos de beta-amiloide en el cerebro sin que la persona advierta cambios en sus capacidades.

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Años después comienza a acumularse la proteína tau, que, según explicó el médico, está asociada con la neurodegeneración, el daño neuronal y la aparición de síntomas propios del deterioro cognitivo leve y la demencia.

El hipocampo, una estructura cerebral vinculada con la memoria, es una de las primeras regiones donde se concentran esas alteraciones. Por eso, indicó López, las dificultades para recordar hechos recientes suelen figurar entre las primeras señales de la enfermedad.

Con el paso del tiempo, los depósitos de beta-amiloide y proteína tau pueden extenderse hacia las regiones frontal, parietal y occipital. En las fases más avanzadas, afirmó López, el proceso se generaliza y se acompaña de pérdida de neuronas, conexiones y tejido cerebral.

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El especialista explicó, durante la entrevista en Frente a Frente, que la reducción del hipocampo puede observarse a través de estudios de resonancia magnética. Esa estructura se vuelve cada vez más pequeña conforme avanza la neurodegeneración.

López también se refirió a las tomografías por emisión de positrones. Según indicó, estos estudios permiten observar el consumo de oxígeno y glucosa en el cerebro, mientras que la disminución de los tonos rojos, verdes y amarillos hasta llegar al azul refleja una menor actividad en las regiones afectadas.

Los depósitos de beta-amiloide y proteína tau se asocian con neurodegeneración, daño neuronal y síntomas de demencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reserva cognitiva y la capacidad de compensar pérdidas

“Nunca es demasiado tarde, pero tampoco demasiado temprano”, afirmó López al hablar sobre prevención. El neurólogo sostuvo que las medidas para proteger el cerebro deben comenzar desde la infancia y mantenerse durante toda la vida.

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El médico mencionó los cuidados prenatales y neonatales, además de las condiciones necesarias para preservar la salud cerebral durante el crecimiento. Su planteamiento fue que una persona debería llegar a la adultez mayor con una mayor reserva cognitiva.

López definió esa reserva como la cantidad de sinapsis o conexiones entre neuronas. Esas redes se forman a lo largo de la vida mediante el aprendizaje, los nuevos retos y las actividades que exigen un esfuerzo mental sostenido.

El especialista sostuvo que el cerebro puede crear nuevas conexiones y que, en zonas como el hipocampo, algunos factores pueden favorecer la aparición de nuevas neuronas. Cuanto mayor es el trabajo cognitivo y más exigente resulta una tarea, dijo, mayor puede ser la formación de redes neuronales.

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López comparó la reserva cognitiva con el dinero disponible ante una crisis. Según explicó, una persona con más conexiones neuronales tendría una mayor capacidad para compensar las pérdidas provocadas por enfermedades neurodegenerativas.

La reserva cognitiva se forma con aprendizaje y retos mentales, y puede ayudar al cerebro a compensar pérdidas neuronales. (Freepik)

El neurólogo vinculó esa capacidad con la neuroplasticidad. Explicó que el cerebro puede recurrir a otras áreas para asumir parcialmente funciones de regiones que se deterioran, siempre que tenga una reserva suficiente para compensar las conexiones que se pierden.

Hipertensión, diabetes y colesterol LDL

López sostuvo que la prevención también implica controlar los factores cardiovasculares. Entre los principales riesgos mencionó la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, los triglicéridos elevados y el colesterol alto.

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El especialista puso énfasis en el colesterol LDL, conocido como colesterol malo. Afirmó que, aunque el colesterol total esté dentro de parámetros normales, un LDL elevado debe reducirse por el riesgo que puede representar a largo plazo para el desarrollo de demencia.

El médico indicó que muchas de estas enfermedades son silenciosas y que una parte de las personas desconoce que tiene hipertensión, diabetes, obesidad o trastornos metabólicos. Por ello, planteó que los controles médicos no deberían comenzar únicamente cuando ya aparece una enfermedad.

López propuso revisiones preventivas desde la niñez hasta la adultez mayor. Habló de controles de niño sano, adolescente sano, joven sano, adulto en edad media sano y adulto mayor sano, para detectar y tratar factores de riesgo antes de que provoquen consecuencias años después.

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En países de Latinoamérica, África y otras naciones de ingresos bajos y medianos, donde los factores cardiovasculares son más frecuentes, la disminución del riesgo de padecer demencia puede llegar hasta 56% si esas condiciones se corrigen de forma adecuada, según la cifra citada por el neurólogo.

El control de hipertensión, diabetes, obesidad y colesterol LDL forma parte de la prevención de la demencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación y ejercicio para cuidar el cerebro

López recomendó una dieta similar a la mediterránea, con menor consumo de carnes rojas y mayor presencia de pescado, carnes blancas, frutas, frutos rojos, vegetales y aceite de oliva. También aconsejó reducir los alimentos ultraprocesados y la comida chatarra.

El especialista sostuvo que el ejercicio físico debe entenderse “como una medicina” y no como una alternativa secundaria. Mencionó los ejercicios aeróbicos, de fuerza y de estiramiento como prácticas que favorecen la salud cerebral y cardiovascular.

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Sobre los ejercicios de fuerza, afirmó que pueden generar sustancias que estimulan la formación de nuevas redes neuronales. Según explicó, ese proceso contribuye a aumentar la reserva cognitiva y a proteger el cerebro.

La recomendación que citó fue de al menos 150 minutos semanales de ejercicio. Como alternativas, mencionó 30 minutos diarios o una hora tres veces por semana, aunque afirmó que una mayor cantidad de actividad física puede aportar más beneficios.

López agregó que el ejercicio puede disminuir los niveles de glucosa, mejorar la presión arterial y contribuir al control del colesterol y los triglicéridos. “Todo lo que es bueno para tu corazón es bueno para tu cerebro”, expresó durante la entrevista.

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Socialización, salud oral y sueño profundo

El ejercicio físico de al menos 150 minutos semanales favorece la salud cerebral, la reserva cognitiva y el control cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo resumió sus recomendaciones en cinco hábitos: cuidar el corazón, mantenerse activo, llevar una alimentación saludable, desafiar al cerebro y socializar. Para López, los retos mentales exigentes pueden aumentar las redes neuronales y elevar la reserva cognitiva.

El especialista advirtió que el aislamiento social puede favorecer la depresión y la pérdida de conexiones cerebrales. Explicó que el cerebro elimina las redes que no se usan, en un proceso que denominó poda sináptica, por lo que consideró necesario mantener actividades y vínculos, especialmente entre los adultos mayores.

López también incluyó la salud oral entre los factores que deberían ganar espacio en las estrategias preventivas. Señaló que una mala higiene dental, la gingivitis y la enfermedad periodontal pueden causar inflamación crónica, que puede favorecer procesos relacionados con el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

El médico recomendó controles y limpiezas dentales cada seis meses. Además, destacó la necesidad de dormir bien, tanto por los efectos que tiene la falta de descanso sobre la atención, la concentración, la memoria y el estado de ánimo, como por los procesos que ocurren en el cerebro durante el sueño profundo.

Durante esas fases, según explicó, interviene el sistema glinfático, que permite eliminar toxinas acumuladas durante el día. López mencionó entre esas sustancias la beta-amiloide y la proteína tau, relacionadas con la enfermedad de Alzheimer.

El neurólogo señaló que una mala calidad del sueño constituye otro factor de riesgo para el deterioro cognitivo y la demencia.