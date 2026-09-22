Bajos de Haina: La comunidad industrial golpeada por el reclutamiento para el frente ruso con más de 200 dominicanos

Dos soldados reclutas dominicanos con uniformes de invierno permanecen en una trinchera cubierta de nieve en Europa del Este. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación periodística realizada por Infobae, en colaboración con el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), puso al descubierto una red de engaño y alistamiento internacional que afecta de manera directa a trabajadores de la República Dominicana.

Según las denuncias recabadas por el organismo, decenas de ciudadanos procedentes de comunidades vulnerables han sido atraídos mediante falsas promesas para terminar integrados en las filas de las fuerzas armadas que combaten en el conflicto bélico en territorio ruso.

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En una entrevista exclusiva concedida a Infobae, Carlos Manuel Sánchez Díaz, coordinador general para la Región Sur del CDDH, detalló el alcance de estas operaciones de captación.

Las últimas pesquisas de la organización registran un acumulado estimado de más de 200 dominicanos que habrían viajado hacia Rusia bajo estos esquemas desde mayo de 2026.

De esa cifra total, el activista sostiene que al menos 50 dominicanos presuntamente firmaron contratos en calidad de mercenarios. Asimismo, el CDDH advirtió sobre la presencia de intentos de engaño dirigidos hacia menores de edad dentro de estas mismas zonas.

Un obrero dominicano con herramientas de soldadura contrasta con un entorno militar nevado en una representación sobre el traslado de trabajadores a zonas de conflicto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil de los afectados y focos de captación

Las indagaciones del CDDH señalan que los focos principales de reclutamiento se ubican en sectores marginados del municipio de Bajos de Haina y del distrito municipal de El Carril, en la provincia de San Cristóbal. No obstante, las redes han extendido su presencia hacia otros puntos geográficos como:

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Distrito Nacional

La provincia Santo Domingo

Higüey

San Pedro de Macorís

San Juan de la Maguana.

El perfil de los reclutados refleja de forma directa el tejido técnico y laboral predominantemente obrero de estas zonas. Tal como lo expone Sánchez Díaz: “Hay soldadores de aquí de Haina, mecánicos, choferes... que han sido llevados a Rusia y entre los 15 a 20 días ya los están mandando a la zona de guerra”.

El impacto en la provincia de San Cristóbal y particularmente en Haina se destaca por su volumen concentrado, contabilizándose según el testimonio del activista, “más de 150 de aquí nada más, de San Cristóbal, de Haina”.

De igual manera, recientemente se dio a conocer el caso de Juan Carlos Ávila Espaillat. Con tan solo 28 años de edad, el joven dominicano se encuentra en el centro de un complejo escenario internacional tras viajar a Rusia y terminar integrado en las filas de las Fuerzas Armadas de esa nación en medio del conflicto bélico contra Ucrania.

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Este caso confirma cómo las redes de engaño y alistamiento internacional no solo han impactado a núcleos industriales como Bajos de Haina y El Carril en San Cristóbal, sino que han extendido sus ramificaciones hacia otras provincias vulnerables del país, entre ellas La Altagracia.

En sus perfiles de Instagram y Facebook, el joven dominicano registraba con frecuencia su día a día vistiendo el uniforme del ejército de Rusia.

La situación de Juan Carlos Ávila Espaillat visibiliza el drama humano que atraviesan las familias dominicanas, marcadas por la desesperación ante la falta de canales oficiales fluidos para dar seguimiento al estado y paradero de los jóvenes atrapados en el conflicto ruso-ucraniano.

El contexto socioeconómico: ¿Por qué Bajos de Haina?

Para entender por qué obreros capacitados aceptan ofertas de tan alto riesgo, es necesario examinar las condiciones de vida en Bajos de Haina. Este municipio de la provincia de San Cristóbal vive una clara paradoja: se le define popularmente como un territorio «rico en empresas, pero con grandes carencias sociales».

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Si bien las estadísticas de ingresos no lo ubican entre los municipios más pobres del país, su población enfrenta una marcada vulnerabilidad social, fallas crónicas en los servicios públicos y un deterioro ambiental acumulado. Esta realidad se explica a través de tres factores principales:

Menor pobreza monetaria que el promedio regional Riqueza industrial frente a rezago urbano Empleos técnicos con bajos ingresos.

Una infografía de Infobae indica que el municipio de Bajos de Haina presenta un 27,8 % de pobreza monetaria debido a ingresos limitados y carencias en servicios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema central de Bajos de Haina no es la falta de empleo, sino los bajos salarios, la deficiente infraestructura y la falta de oportunidades de superación. Esta combinación de mano de obra calificada (como mecánicos o soldadores) con ingresos limitados crea el terreno propicio para que las promesas de grandes sumas de dinero en el extranjero resulten atractivas, facilitando el engaño por parte de redes de reclutamiento internacional.

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