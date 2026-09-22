Las empresas marcaron un nuevo récord de emisiones en agosto, pero cayó el monto

En agosto, las empresas llevaron a cabo 41 operaciones y colocaron $1,7 billones, lo que implicó una caída de 34% intermensual. (Foto: Reuters/Yuriko Nakao)

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Las compañías aceleraron la emisión de deuda durante agosto: concretaron 41 colocaciones de Obligaciones Negociables (ON), la cifra más alta de los últimos 12 meses, según PwC. Sin embargo, el monto total emitido fue de $1,7 billones, un 34% menos que en julio. A la par, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) monitorea lo que aún no se liquido en el mercado para seguir comprando reservas internacionales como un “colchón” ante una eventual corrida cambiaria en las elecciones del 2027.

El informe de PwC mostró que agosto alcanzó el máximo de emisiones en cantidad dentro de la serie que va desde agosto de 2025 hasta agosto de 2026. Las 41 colocaciones superaron las 40 de diciembre de 2025, las 37 de mayo y junio de este año, y las 32 de marzo y julio.

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En julio, el mercado registró 32 colocaciones por $2,3 billones. En agosto, las emisiones subieron a 41, pero el monto descendió en casi $580.000 millones. La diferencia se explicó, en gran medida, por el comportamiento del segmento en dólares, donde aumentó el número de operaciones, aunque cayó el volumen colocado.

En julio solo se llevaron a cabo 32 colocaciones, pero por $2,3 billones. (Foto: PwC)

PwC indicó que las colocaciones en ese segmento aumentaron en cantidad, aunque el monto total emitido descendió 34% en comparación con julio. El número total de operaciones creció, pero el tamaño de las emisiones no acompañó ese avance. El resultado fue un récord de colocaciones con un descenso en los recursos totales obtenidos por las empresas. La tasa promedio de las ON en USD Hard fue de 5,1% TNA, luego de una baja de 30 puntos básicos (p.b.) mensual. La reducción de ese indicador coincidió con el retroceso de los montos colocados dentro de ese segmento.

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La serie comenzó en agosto de 2025 con 22 emisiones por $1,1 billones. En septiembre, el número de operaciones bajó a nueve y el monto fue de $176.065 millones. Octubre registró 27 colocaciones por $2,9 billones, mientras que noviembre mantuvo 27 operaciones, con un monto de $4,3 billones. Ese valor de noviembre fue el mayor de la serie en términos nominales.

La cifra quedó muy por encima del total informado en agosto de este año, a pesar de que ambos meses registraron un número elevado de operaciones. El contraste mostró que la cantidad de colocaciones no siempre se trasladó a un aumento equivalente en los fondos captados.

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En diciembre de 2025, el mercado concretó 40 emisiones por $1,8 billones. Durante enero de 2026 hubo 17 operaciones por $3,3 billones. Febrero sumó 29 colocaciones por $1,4 billones y marzo contabilizó 32 por $735.965 millones. En abril se realizaron 21 emisiones por $2,2 billones. Mayo cerró con 37 operaciones y $2,6 billones. En junio se mantuvieron las 37 colocaciones, con un monto de $2,9 billones.

Lo que mira el Banco Central

La evolución de las ON se convirtió en un dato relevante para el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que sigue las emisiones de compañías y provincias como una fuente potencial de dólares para el mercado libre de cambios. La entidad mantiene bajo observación los fondos que aún no se liquidaron, a pesar de que ya cumplió la meta de compra de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de USD 10.000 millones para este año.

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El Banco Central compró más de USD 14.200 millones en lo que va del año. (Foto: Reuters/Enrique Marcarian)

A mediados de agosto, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, informó que existían más de USD 4.400 millones pendientes de ingreso al mercado cambiario. La cifra surgió de la diferencia entre las colocaciones de deuda de empresas y gobiernos provinciales, que sumaron USD 20.200 millones, y los USD 15.800 millones que ingresaron al mercado libre de cambios.

El universo de emisiones corporativas incorporó, a posteriori, la colocación internacional anunciada por YPF, que emitió bonos por USD 1.200 millones con vencimiento en junio de 2035. La operación fue la mayor lograda por una empresa argentina en los últimos 11 años.

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El bono tuvo un plazo de nueve años y se colocó a una tasa de interés de 7,55%. La tasa efectiva fue de 7,85%. Los fondos tendrán dos destinos: una parte se usará para la precancelación de dos ON internacionales con vencimientos entre 2027 y 2029, y el resto financiará el Plan 4x4 de la compañía.

La emisión de YPF amplía el conjunto de colocaciones corporativas que pueden aportar dólares al mercado libre de cambios. Sin embargo, la empresa todavía debe concluir el proceso de recompra de las obligaciones negociables previstas para la precancelación. “Primero tienen que cerrar la recompra de ONs”, señalaron fuentes de YPF a Infobae ante la consulta sobre el momento en que se liquidarán los dólares restantes. Esa instancia definirá el ingreso de una parte de los recursos al mercado cambiario.

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Próximas emisiones

El mercado también espera la salida internacional de la provincia de San Juan, que prepara un bono con el que pretender conseguir USD 600 millones. La operación será el debut de la provincia en los mercados externos y no integró el acumulado que mostró el gráfico del BCRA. Según las expectativas del mercado, San Juan saldrá este jueves a colocar deuda. La emisión se proyecta en un contexto de aumento del riesgo país, que cerró ayer en 533 puntos básicos (p.b), el nivel más alto desde mayo.

La colocación provincial se agregará a los bonos emitidos por YPF y a las operaciones de empresas y gobiernos subnacionales que el Banco Central incorpora a su seguimiento. El monto de USD 600 millones puede modificar el flujo potencial de divisas hacia el mercado libre de cambios.

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Argentina's Economy Minister Luis Caputo and Central Bank's President Santiago Bausili attend a plenary session as finance ministers and central bank governors from G20 countries meet in Asheville, North Carolina, U.S., September 1, 2026. REUTERS/Sam Wolfe

Y si bien el BCRA ya alcanzó la meta de compra de reservas internacionales de este año -las compras del BCRA superaron los USD 14.200 millones y las reservas internacionales brutas se acercan a superar los USD 50.000 millones-, sigue con atención las colocaciones que aún no se liquidaron para acelerar con el ritmo de compra y no generar presiones sobre el tipo de cambio.

Es que en el equipo económico ven a la compra de reservas por parte del BCRA como un poder de fuego ante una eventual corrida en las elecciones presidenciales del próximo año. “Para el 2027, el primer colchón que fuimos construyendo este año es tener un banco central que compró casi USD 15.000 millones, ese es un colchón muy fuerte”, afirmó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, en un canal de streaming junto con Guillermo Laborda. A la que se le debe sumar el swap con Estados Unidos y China ambos por USD 20.000 millones.

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