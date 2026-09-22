La paradoja climática: alerta por sequía y lluvias que provocan inundaciones en El Salvador

Las lluvias tendrán mayor incidencia en la franja costera, las zonas montañosas y la cordillera volcánica de El Salvador. (Cortesía: Bomberos El Salvador)

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El Salvador atraviesa una semana marcada por lluvias intensas y concentradas que pueden provocar inundaciones, aunque el país mantiene una alerta roja por sequía meteorológica.

La coincidencia de ambos escenarios responde a la forma irregular en que se distribuyen las precipitaciones y a las condiciones del suelo tras meses con déficit de agua.

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Las lluvias asociadas a una baja presión sobre Centroamérica y al acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical han llevado nubosidad desde el océano Pacífico.

El fenómeno puede generar precipitaciones en distintos momentos del día, con mayor incidencia en la franja costera, las zonas montañosas y la cordillera volcánica.

El subdirector de la Dirección General de Protección Civil, Fermín Pérez, explicó en el programa de Entrevista AM que las lluvias recientes no implican el fin de la sequía.

Según señaló, el país aún registra un déficit de precipitaciones, pese a los episodios de lluvia que han afectado varias zonas durante los últimos días.

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El Salvador mantiene alerta roja por sequía meteorológica pese a las lluvias intensas que pueden provocar inundaciones. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

De acuerdo con la información expuesta por las autoridades ambientales, septiembre acumulaba 211 milímetros de lluvia, mientras el promedio mensual esperado es de 365 milímetros. El registro equivale a cerca del 57.8% del acumulado habitual para este período, por lo que las precipitaciones registradas todavía no compensan la falta de agua.

Pérez indicó que el problema está en la intensidad y en la distribución de las lluvias. En lugar de precipitaciones constantes durante varios días, se han presentado aguaceros fuertes en períodos cortos y en puntos específicos. Esa dinámica eleva el riesgo de anegamientos y crecidas repentinas, aun cuando el volumen total de lluvia se mantenga por debajo del promedio.

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“La singularidad de esto es que caen lluvias de muy corta duración, en cortos períodos, con una gran intensidad en lugares puntuales. Los suelos están secos, pero no tienen la capacidad suficiente para absorber toda esta agua en tan poco tiempo. Entonces se generan escorrentías que al final provocan problemas de inundaciones”, explicó Pérez.

Los suelos secos aceleran la escorrentía porque no absorben grandes cantidades de agua en períodos cortos. (Foto EFE)

Los suelos secos aceleran la escorrentía

El funcionario explicó que los suelos afectados por la falta de humedad no siempre pueden absorber grandes cantidades de agua en poco tiempo. Cuando ocurre una lluvia intensa, parte del agua se desplaza por la superficie hacia quebradas, ríos, calles y zonas bajas.

Ese proceso, conocido como escorrentía, puede provocar inundaciones en áreas urbanas o rurales. También incrementa el nivel de los ríos y las quebradas, sobre todo cuando las precipitaciones ocurren en las zonas altas de las cuencas.

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La lluvia en un sector alejado puede afectar a comunidades donde no está lloviendo. Pérez puso como ejemplo los cambios en el caudal de ríos que atraviesan el Área Metropolitana de San Salvador: una precipitación en Antiguo Cuscatlán puede aumentar el nivel del agua en sectores como La Málaga, aunque allí no se registren lluvias en ese momento.

Un tramo del Río Lempa durante la sequía provocada por el fenómeno de El Niño, en San Idelfonso (El Salvador), a finales de agosto pasado. EFE/ Rodrigo Sura

Durante la tarde y noche del domingo, el aumento del caudal del río Sensunapán provocó el anegamiento de al menos 15 viviendas en la comunidad La Coquera, en Acajutla, Sonsonate. Las instituciones atendieron a las familias y no fue necesario habilitar albergues, debido a que el nivel del agua descendió poco después.

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De forma paralela las autoridades mantienen la búsqueda de un pescador desaparecido tras ser arrastrada por la fuerte corriente del río Sucio.

De acuerdo con los informes preliminares, el percance ocurrió mientras la persona realizaba labores de pesca a la orilla del río, a la altura del cantón El Zarzal, cuando fue sorprendida por el repentino repunte del caudal.

Protección Civil vigila cuencas, ríos y laderas ante crecidas y deslizamientos, mientras mantiene vigentes la alerta por sequía y el aviso por lluvias. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Crecidas, deslizamientos y vigilancia en las cuencas

Las autoridades también informaron sobre caída de árboles, pequeños movimientos de ladera y afectaciones a vehículos en distintos puntos del país. No se reportaron personas lesionadas por esos incidentes, según Pérez.

El riesgo de deslizamientos está vinculado con la saturación de los suelos en zonas de pendiente. Protección Civil mantiene vigilancia sobre las cuencas, el nivel de los ríos y las laderas, con apoyo de estaciones de monitoreo, sensores y herramientas comunitarias como pluviómetros y reglas para medir el aumento del agua.

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Pérez pidió a la población mantenerse informada por canales oficiales y atender cualquier indicación de evacuación. La alerta por sequía y el aviso preventivo por lluvias seguirán vigentes como respuesta a riesgos distintos dentro de una misma temporada, marcada por precipitaciones insuficientes en el acumulado general, pero capaces de causar emergencias locales.