República Dominicana reduce las importaciones de arroz ante el aumento de los inventarios locales

El mercado arrocero de República Dominicana se abastece con producción local e inventarios, según el Ministerio de Agricultura. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado arrocero de República Dominicana atraviesa un período de abastecimiento basado en la oferta local, según la evaluación del Ministerio de Agricultura. La posición oficial cobra relevancia en un producto de alto consumo en los hogares y en medio de las conversaciones sobre las condiciones comerciales que afectan al sector.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, afirmó que desde que asumió el cargo, en enero de 2026, no fue necesario autorizar compras externas de arroz para completar la oferta nacional. La declaración apunta a que la producción local y los inventarios disponibles alcanzaron para cubrir las necesidades del mercado.

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Las declaraciones del funcionario fueron publicadas por Diario Libre. Según lo informado, el país cuenta con unos 7.2 millones de quintales de arroz en inventario, un volumen que el ministro atribuyó al trabajo de productores, molinos y otros integrantes de la cadena agroindustrial.

República Dominicana cuenta con unos 7.2 millones de quintales de arroz en inventario, según el ministro de Agricultura.

Los inventarios sostienen la oferta de arroz

El nivel de existencias se presenta como uno de los principales indicadores para medir la capacidad de respuesta del mercado. Para el Gobierno, el inventario actual permite reducir la necesidad de recurrir a importaciones en momentos de mayor demanda o ante demoras en la llegada de embarques desde el exterior.

Espaillat recordó que a fines de 2025 se retrasó un envío de arroz procedente de Estados Unidos que formaba parte de la cuota comercial prevista para ese período. Pese a esa demora, sostuvo que no hubo dificultades de abastecimiento porque la producción dominicana permitió mantener la oferta en el mercado interno.

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El embarque finalmente llegó a principios de enero y correspondió a 23,300 toneladas métricas de arroz incluidas en la cuota preferencial para productos originarios de Estados Unidos. El ministro diferenció esa operación de una compra motivada por escasez: indicó que respondía a un compromiso comercial ya establecido.

La baja de las importaciones de arroz representó US$4.7 millones menos que en el mismo período del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las importaciones de arroz bajaron en los primeros ocho meses de 2026

Los datos de la Dirección General de Aduanas muestran una disminución de las compras externas del grano. Entre enero y agosto de 2026, las importaciones de arroz se redujeron un 33.2%, con una baja de $4.7 millones frente al mismo período del año anterior.

La caída de las importaciones coincide con la postura del Ministerio de Agricultura sobre la disponibilidad interna. Si la producción mantiene el volumen señalado por las autoridades y los inventarios continúan en niveles altos, el mercado podría sostener una menor dependencia de las compras externas durante los próximos meses.

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Para los productores, el escenario también tiene efectos sobre los precios y la colocación de la cosecha. Una oferta local suficiente puede favorecer la comercialización del arroz nacional, aunque el sector sigue atento a las decisiones vinculadas con los aranceles y las cuotas de importación.

El Ministerio de Agricultura llamó a los productores e industriales a mantener la calma mientras avanzan las conversaciones sobre el arroz dentro del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. La evolución de esas negociaciones será determinante para conocer las condiciones de competencia que enfrentará la producción local.