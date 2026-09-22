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Meta Connect 2026: cuándo es, hora y cómo ver en vivo los anuncios de Mark Zuckerberg

El CEO de Meta presentará las próximas apuestas de la compañía en inteligencia artificial, gafas inteligentes y realidad virtual

Mark Zuckerberg publicó en sus redes sociales un video expectativa sobre el Meta Connect 2026 que será el 23 de septiembre. (Tomado de @zuck)

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Meta Connect 2026 comenzará este miércoles 23 de septiembre con una presentación de Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, centrada en inteligencia artificial (IA), gafas inteligentes y realidad virtual.

La conferencia se realizará desde Menlo Park, California, y podrá seguirse sin costo a través de la transmisión oficial de la empresa. El evento llega con anuncios anticipados sobre nuevos dispositivos y funciones de software.

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Entre los posibles lanzamientos aparece una línea de gafas sin cámara, un visor de realidad mixta identificado como Phoenix y novedades sobre Muse, el agente de inteligencia artificial que Meta busca incorporar a sus lentes y servicios.

La conferencia de Meta se realizará desde Menlo Park, California, y se podrá seguir gratis en la transmisión oficial de la empresa. (REUTERS/Daniel Cole)
La conferencia de Meta se realizará desde Menlo Park, California, y se podrá seguir gratis en la transmisión oficial de la empresa. (REUTERS/Daniel Cole)

Cuándo se hará Meta Connect 2026

La conferencia principal de Meta Connect 2026 tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre. Zuckerberg será el encargado de abrir el evento, en el que la compañía prevé presentar su hoja de ruta para el desarrollo de hardware, asistentes de IA y experiencias inmersivas.

Meta programó sesiones técnicas para el segundo día, destinadas a desarrolladores y personas interesadas en el ecosistema de aplicaciones de la empresa. Para seguir el discurso principal no será necesario crear una cuenta ni completar un registro previo.

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A qué hora comienza el discurso de Mark Zuckerberg, CEO de Meta

La presentación de Zuckerberg está prevista para las 20:00 de Argentina. En Colombia, el inicio será a las 18:00; en Ciudad de México, a las 17:00; y en España, a la 1:00 del jueves 24 de septiembre, por la diferencia horaria.

El discurso de Zuckerberg comenzará a las 20:00 de Argentina, 18:00 de Colombia, 17:00 de Ciudad de México y 1:00 de España. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
El discurso de Zuckerberg comenzará a las 20:00 de Argentina, 18:00 de Colombia, 17:00 de Ciudad de México y 1:00 de España. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

La agenda sitúa el comienzo de la conferencia a las 17:00 en California, donde se encuentra la sede de Meta. La empresa anunció que el discurso estará dedicado a las novedades en IA agéntica, dispositivos portátiles y realidad virtual, tres áreas que concentran buena parte de su inversión tecnológica.

Cómo se podrá ver en directo Meta Connect 2026

La conferencia se retransmitirá de forma gratuita en el canal virtual oficial de Meta Connect. El público podrá acceder al video en directo desde el sitio de la compañía, sin necesidad de inscripción para ver la exposición inicial de Zuckerberg.

Meta habilitó un registro opcional para recibir recordatorios y consultar el programa completo de actividades. Esa inscripción permitirá acceder a las sesiones técnicas del segundo día, que suelen incluir demostraciones, anuncios para desarrolladores y detalles sobre herramientas de software.

Meta podría anunciar Luna, unas gafas inteligentes sin cámara que conservarían micrófonos, altavoces y acceso a Meta AI. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
Meta podría anunciar Luna, unas gafas inteligentes sin cámara que conservarían micrófonos, altavoces y acceso a Meta AI. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Qué novedades presentaría Meta sobre gafas inteligentes

Uno de los anuncios que genera más expectativas es un supuesto modelo de gafas inteligentes sin cámara, conocido internamente como “Luna”, según The Information.

El dispositivo conservaría micrófonos, altavoces y un botón lateral para activar el asistente Meta AI, pero eliminaría el sensor visual presente en las Ray-Ban Meta.

Las gafas sin cámara tendrían dos estilos y sumarían micrófonos adicionales para interactuar con el asistente de IA. La decisión respondería a las críticas por la posibilidad de registrar imágenes de otras personas sin que adviertan que están siendo filmadas.

Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, adelantó en una sesión de preguntas en Instagram que la empresa tendría más información sobre ese asunto durante Connect.

Phoenix sería un visor de realidad mixta más delgado que los Quest, con seguimiento de manos y ojos y un módulo externo de procesamiento. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)
Phoenix sería un visor de realidad mixta más delgado que los Quest, con seguimiento de manos y ojos y un módulo externo de procesamiento. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Asimismo, la compañía podría mostrar una tercera generación de las gafas Ray-Ban Meta, fabricadas junto con la marca de anteojos. Ray-Ban anticipó la llegada de nuevo hardware, aunque todavía no precisó qué producto presentará con Meta.

Cómo Meta innovaría en realidad virtual

Otra posibilidad es la presentación de Phoenix, un visor de realidad mixta que apareció en imágenes filtradas dentro de una actualización de HorizonOS.

A diferencia de los cascos Quest, el dispositivo tendría un formato más delgado, similar a un antifaz, y se conectaría por cable a un módulo externo que concentraría el procesamiento.

Phoenix prescindiría de controles físicos y usaría seguimiento de manos y ojos, de acuerdo con las versiones conocidas hasta ahora. El dispositivo podría incorporar el procesador Snapdragon Reality Elite de Qualcomm, diseñado para reducir el peso de los visores de realidad mixta.

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