Así es el primer servicio de robotaxis de Uber y Wayve en Londres: flota pequeña y conductores presentes

Robotaxis Ford Mustang Mach-E equipados con tecnología de Wayve ya circulan por las calles de Londres. (Reuters)

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Londres se convirtió en la primera ciudad del Reino Unido en contar con un servicio comercial de taxis autónomos, después de que Uber y la empresa tecnológica británica Wayve incorporaran vehículos con inteligencia artificial a la aplicación de la compañía estadounidense. El despliegue inicial contempla menos de 20 unidades, según indicó Sarfraz Maredia, director de movilidad autónoma de Uber, y se ampliará de forma progresiva.

El servicio arrancó con vehículos eléctricos Ford Mustang Mach-E equipados con la tecnología de conducción autónoma desarrollada por Wayve.

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Según datos recogidos por The Guardian, hasta el momento solo hay 15 automóviles con licencia en circulación, una cifra que contrasta con los más de 100.000 vehículos de transporte privado que operan actualmente en la capital británica. Esa magnitud resulta similar a la cantidad de usuarios de Uber que ya se han registrado para acceder a los servicios de transporte autónomo.

La flota inicial de Uber y Wayve cuenta con menos de 20 vehículos autónomos, con planes de expansión progresiva en la capital británica. (Reuters)

Transport for London autorizó el mes pasado a Uber y Wayve a utilizar estos vehículos modificados como automóviles de alquiler con conductor, bajo condiciones que todavía exigen la supervisión de un conductor de seguridad.

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Un conductor humano permanecerá al volante durante los trayectos

A diferencia de los servicios que ya operan sin supervisión humana en Estados Unidos y China, en Londres cada vehículo contará con una persona sentada en el asiento delantero, con capacidad para tomar el control o frenar en caso de que surja algún inconveniente. El conductor se presentará al pasajero mediante un mensaje robótico, en el que explicará que no hablará durante el viaje, aunque el cliente podrá solicitar que tome el mando del vehículo si lo prefiere.

Bajo el marco piloto del gobierno británico, los operadores de robotaxis necesitan una autorización adicional para funcionar sin conductor de seguridad. Ese proceso, gestionado por la Agencia de Normas para Conductores y Vehículos, avanza de manera independiente y se considera improbable que se conceda este año. “Ese proceso aún está en marcha”, señaló Maredia al medio británico.

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Un conductor de seguridad permanece al volante durante los trayectos, listo para tomar el control en caso de ser necesario. (Reuters)

Wayve apunta a una plataforma de fabricación industrial

Alex Kendall, director ejecutivo y cofundador de Wayve, expresó su satisfacción por presentar en Londres, “nuestra ciudad natal y uno de los entornos de conducción más complejos del mundo”, la tecnología de inteligencia artificial de la compañía. Kendall reconoció que el sistema “aún está en desarrollo” y evitó fijar una fecha para el lanzamiento de un servicio totalmente autónomo, aunque aseguró: “Estamos trabajando lo más rápido que podemos”.

El directivo explicó que la empresa se concentra en “vehículos fabricados a escala industrial”, en referencia a los futuros robotaxis Nissan Leaf equipados con su tecnología, y que aún necesita “validar los parámetros de seguridad en esa plataforma” además de obtener la aprobación regulatoria correspondiente. “Estamos trabajando en los tres proyectos en paralelo. En cuanto estén listos, lanzaremos servicios totalmente autónomos”, afirmó.

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A diferencia de competidores como Waymo, que emplean sistemas de mapas predefinidos, la tecnología de Wayve se basa en un modelo de aprendizaje de inteligencia artificial.

Los clientes de Uber pueden ser emparejados de forma automática con un vehículo de Wayve al solicitar un viaje desde la aplicación. (Reuters)

Londres, un mercado clave en la expansión europea

El lanzamiento posiciona a Uber a la vanguardia entre las tecnológicas que compiten por introducir taxis sin conductor en la capital británica, considerada un mercado determinante para la expansión del sector en Europa. Tanto Waymo como la china Baidu realizan pruebas de sus propios robotaxis en las calles londinenses.

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Las estrechas y complejas vías de la ciudad, sumadas al tránsito de autobuses, bicicletas y bicicletas eléctricas de alquiler, representan un desafío particular para estos vehículos. A esto se añade que, en Londres, cruzar la calle fuera de los pasos peatonales no constituye una infracción.

Los clientes de Uber no podrán solicitar de forma específica un robotaxi: la aplicación los emparejará de manera automática con un vehículo de Wayve al pedir un viaje, opción que podrán aceptar o rechazar. Los precios no diferirán de los de un trayecto convencional y la empresa indicó que no se solicitará propina al finalizar el recorrido.

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