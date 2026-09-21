Empresarios insisten en que Panamá debe transformar su ventaja logística en inversión y empleo

Para el sector privado, Panamá no debería limitar su papel de puente comercial al traslado físico de productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las interrupciones previstas en las cadenas de suministro abren una oportunidad para que Panamá transforme su plataforma logística y capture una mayor parte del valor asociado al comercio internacional.

El país debe dejar atrás un modelo concentrado en el tránsito y el transbordo de mercancías para consolidarse como un centro regional de almacenamiento, transformación, fabricación y distribución.

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Este debate formó parte del Executive Briefing: Global Trade Dynamics for Panama and the World, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y Holland House Panamá.

El encuentro reunió a especialistas en comercio internacional, logística y gestión aduanera, quienes analizaron los cambios del intercambio mundial y sus efectos para la economía panameña.

Se insistió en que la reorganización de las cadenas de suministro, afectadas por conflictos, fenómenos climáticos y restricciones en corredores estratégicos, plantea una oportunidad para atraer inversiones y generar empleos de mayor valor en el país.

La zona de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá alberga contenedores de transporte y aviones de mercancías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El planteamiento condujo a que el país puede aprovechar su conectividad para que las empresas procesen, empaquen, ensamblen o redistribuyan mercancías desde su territorio. Esa estrategia permitiría que una parte superior de la actividad económica ligada a la carga permanezca en el país antes de su envío a otros mercados.

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Respecto al transporte marítimo se indicó que concentra cerca del 80% del comercio mundial por volumen, movimiento que depende de un número limitado de pasos estratégicos, por lo que los problemas en esas zonas repercuten sobre las cadenas de abastecimiento.

Los conflictos, las condiciones climáticas y las limitaciones operativas incrementaron la presión sobre las compañías que dependen de rutas internacionales para recibir insumos o entregar productos.

Durante la jornada se expuso que el 80% de los responsables de cadenas de suministro prevé nuevas disrupciones en un período de 12 a 24 meses.

Las empresas analizadas también registraron pérdidas equivalentes al 3,9% de sus ingresos anuales por estas afectaciones.

El desafío del país consiste en convertir la conectividad en instalaciones y servicios capaces de generar valor sobre las mercancías. (Foto: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá)

Ante ese escenario, el 75% de las compañías comenzó a diversificar a sus proveedores y las rutas que utiliza. La búsqueda de trayectos alternativos abre posibilidades para nuevos centros de conexión, procesamiento y distribución en América Latina.

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El presidente de la Apede, Alberto López Tom, planteó que Panamá debe ampliar el aprovechamiento económico de su ubicación. “Tenemos que conectar el país”, afirmó durante el encuentro.

Sostuvo que la meta debe ser desarrollar una plataforma logística regional y abandonar la visión de un país dedicado exclusivamente al transbordo de carga.

El director regional para las Américas de APM Terminals, Leo Huisman, señaló que la necesidad de contar con trayectos y centros logísticos confiables aumenta la relevancia de Panamá dentro de las redes comerciales.

El país tiene conexión con alrededor de 160 naciones y el Canal registra más de 14.000 tránsitos anuales. Los puertos panameños, a su vez, reciben operaciones de más de 50 líneas navieras.

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El país tiene conexión con cerca de 160 naciones y el Canal registra más de 14.000 tránsitos anuales. Los puertos panameños, a su vez, reciben operaciones de más de 50 líneas navieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huisman consideró que esta infraestructura ofrece una base para recibir actividades que trasciendan el paso de contenedores entre puertos. El desafío consiste en convertir la conectividad en instalaciones y servicios capaces de generar valor sobre las mercancías.

El ejecutivo destacó los planes para ampliar la capacidad hídrica del Canal y mencionó la prioridad del proyecto de Río Indio. También propuso aumentar las inversiones en infraestructura, tecnología e integración económica.

Una de las medidas planteadas fue acelerar la digitalización mediante un sistema de comunidad portuaria. La herramienta reuniría a entidades públicas y compañías vinculadas al traslado de productos.

Ese mecanismo buscaría simplificar los procedimientos de importación y exportación bajo un modelo aplicado en otros centros logísticos internacionales.

El gerente sénior de Servicios Tributarios de KPMG Panamá, Norman Harris, sostuvo que el país necesita fomentar actividades que incorporen valor a los bienes antes de su distribución. Para el especialista, la nación no debería limitar su papel de puente comercial al traslado físico de productos. Las compañías deben contar con condiciones para procesar y reexportar mercancías desde el territorio nacional.

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