ONU Turismo elige a El Salvador como anfitrión de su cita de 2026 con una agenda centrada en inteligencia artificial

ONU Turismo eligió a El Salvador como anfitrión de un encuentro con más de 30 delegaciones internacionales. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

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El Salvador se alista para ser sede oficial del Día Mundial del Turismo 2026, una celebración que reunirá delegaciones internacionales y pondrá en primer plano la estrategia con la que el país busca consolidar su actividad turística. La programación se extenderá del 25 al 27 de septiembre, fecha en la que se conmemora la jornada a nivel mundial.

Durante una entrevista en Diálogo 21, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, afirmó que ONU Turismo escogió al país como anfitrión del encuentro. Según explicó, la designación contempla la llegada de más de 30 delegaciones de distintos países y una agenda con recorridos, actividades culturales, gastronomía y espacios de debate sobre las nuevas herramientas aplicadas al sector.

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Aguiñada señaló que la sede representa una oportunidad para mostrar destinos turísticos, servicios y proyectos que se han desarrollado en los últimos años. Entre los lugares incluidos en la agenda mencionó el parque natural Cerro Verde, administrado por el ISTU, y el centro histórico de San Salvador.

La funcionaria sostuvo que el encuentro permitirá exponer ante los visitantes internacionales los cambios que, según planteó, ha experimentado el país en materia de infraestructura, seguridad y oferta turística. También indicó que la gastronomía salvadoreña formará parte de las actividades previstas para las delegaciones.

La agenda del Día Mundial del Turismo 2026 incluirá recorridos, actividades culturales, gastronomía y debates sobre el sector turístico. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

El turismo y la inteligencia artificial estarán en el centro de los debates

Uno de los ejes del evento será el uso de la inteligencia artificial en el rediseño de la actividad turística. Aguiñada explicó que los paneles y conversatorios abordarán las aplicaciones tecnológicas en la atención a visitantes, la formación del personal y la mejora de los servicios.

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“La inteligencia artificial nos ayuda a cualquier tipo de segmento”, afirmó la presidenta del ISTU. Añadió que la institución busca que trabajadores del sector público y privado incorporen estas herramientas en áreas como restaurantes, hoteles, transporte turístico, información y espacios recreativos.

La agenda también incluirá iniciativas vinculadas con la primera infancia. Aguiñada indicó que se trabaja con el despacho de la primera dama en la presentación de sellos Family Friendly, una propuesta orientada a identificar espacios turísticos adecuados para visitas familiares.

El Salvador supera hasta julio las visitas internacionales registradas en el mismo periodo de 2025 (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Salvador ha registrado un crecimiento superior al 37%

La presidenta del ISTU afirmó que El Salvador ha registrado un crecimiento superior al 37% en materia de turismo. Durante la entrevista, sostuvo que ese desempeño contribuyó a que el país fuera considerado para albergar la celebración internacional.

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Aguiñada señaló además que, en lo que va de 2026, el país ha recibido más de 3.2 millones de visitantes internacionales. El dato fue presentado en vísperas del último trimestre del año, período en el que las autoridades esperan una nueva temporada alta por las festividades de fin de año.

Para la funcionaria, el incremento en la llegada de turistas tiene efectos en la economía local, en particular en los negocios vinculados con alojamiento, alimentación, transporte, guías y actividades recreativas. También destacó el movimiento interno de visitantes hacia distintos destinos del país.

El Salvador será sede oficial del Día Mundial del Turismo 2026 del 25 al 27 de septiembre. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

La programación del Día Mundial del Turismo buscará mostrar esa oferta a las delegaciones invitadas a través de recorridos por zonas naturales, urbanas y gastronómicas. El 27 de septiembre se realizará la conmemoración principal, que cerrará tres días de actividades en El Salvador.

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