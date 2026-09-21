Ver partidos de la Primera División de Argentina en Fútbol Libre o Roja Directa infecta con publicidad el celular

La Liga argentina es una de las más vistas en Latinoamérica. (Fotocomposición Infobae)

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Seguir un partido de la Primera División de Argentina como Aldosivi vs Atlético Tucumán a través de Fútbol Libre o Roja Directa puede parecer una alternativa sin costo, pero implica peligros para el celular.

Las transmisiones y los enlaces que circulan fuera de plataformas oficiales suelen incorporar ventanas emergentes, redirecciones y publicidad que buscan captar clics o inducir descargas.

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El riesgo aumenta cuando esas páginas invitan a instalar una aplicación, habilitar notificaciones, actualizar un reproductor o conceder permisos para continuar con la transmisión.

Los avisos que imitan botones de reproducción o alertas de seguridad buscan llevar al usuario a sitios externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que las aplicaciones maliciosas suelen distribuirse en tiendas no oficiales y páginas de descarga directa, donde pueden acceder a datos personales, mostrar anuncios no solicitados, registrar contraseñas o leer mensajes.

Por qué aparecen muchos anuncios al ver un partido en Fútbol Libre

Las plataformas piratas suelen sostenerse con redes publicitarias que despliegan banners, pestañas nuevas y avisos superpuestos. Algunos anuncios simulan botones de reproducción, alertas de seguridad o premios para inducir al usuario a pulsarlos. El resultado puede ser una cadena de redirecciones hacia sitios ajenos al partido.

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Esa publicidad no siempre instala un programa malicioso por sí sola, pero sí puede conducir a descargas de archivos o aplicaciones de origen desconocido. El exceso de ventanas emergentes y enlaces puede facilitar que el usuario termine en páginas diseñadas para recopilar datos o promover instalaciones no deseadas.

Instalar aplicaciones desde enlaces asociados a transmisiones piratas aumenta el riesgo de incorporar programas maliciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si se instala una aplicación para ver el partido fuera de canales oficiales

Una app descargada desde una página no oficial no pasa necesariamente por los controles de seguridad de Google Play o App Store. Puede presentarse como un reproductor de video, una herramienta para acceder a canales deportivos o una supuesta actualización indispensable para abrir la transmisión.

Una vez instalada, puede solicitar acceso a funciones que no son necesarias para reproducir un partido, como los contactos, la cámara, la ubicación, el almacenamiento o los mensajes de texto.

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De qué forma es posible que extraños accedan a contraseñas

Una de las amenazas identificadas es el uso de programas que registran las pulsaciones realizadas en la pantalla. Este mecanismo, conocido como keylogger, puede capturar nombres de usuario, claves de acceso y otros datos escritos en aplicaciones de correo, redes sociales, bancos o tiendas digitales.

Los programas que registran pulsaciones en pantalla pueden capturar usuarios y contraseñas ingresados desde el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El robo puede pasar inadvertido porque el teléfono continúa funcionando con normalidad. En otros casos, la aplicación maliciosa muestra una pantalla similar a la de un servicio legítimo para que el usuario ingrese sus credenciales.

Asimismo, los códigos de verificación por SMS se usan para confirmar operaciones bancarias, recuperar contraseñas o validar inicios de sesión. Si una aplicación obtiene permiso para leer los mensajes, puede visualizar esos números y enviarlos a terceros sin que el usuario advierta la maniobra.

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Ese acceso puede facilitar el control de cuentas protegidas con autenticación de dos factores cuando el segundo código llega por mensaje de texto. Una aplicación de streaming no necesita leer SMS para reproducir un encuentro, así que ese permiso debe considerarse una señal de alerta.

Qué malware puede bloquear archivos y solicitar pagos

Las aplicaciones maliciosas pueden incorporar ransomware, un tipo de malware que cifra archivos del teléfono y exige un pago para recuperarlos. Las fotos, videos, documentos y copias almacenadas en el dispositivo pueden quedar inaccesibles si el programa logra obtener permisos sobre el almacenamiento.

El ransomware puede bloquear fotos, documentos y otros archivos almacenados en el teléfono para exigir un pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago no garantiza que los archivos vuelvan a estar disponibles. Para reducir el impacto, INCIBE aconseja conservar copias de seguridad en servicios de nube o dispositivos externos. Mantener respaldados los datos permite recuperar información ante una infección, un robo o una falla del celular.

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Cuáles medidas reducen el riesgo al ver fútbol desde el celular

La medida principal es evitar instalaciones desde enlaces que aparecen durante la búsqueda de transmisiones en vivo. Las apps deben descargarse desde tiendas oficiales, donde hay filtros y revisiones previas.

Otras medidas que conviene seguir es mantener actualizados el sistema operativo, el navegador y las apps instaladas, porque las actualizaciones corrigen vulnerabilidades.

Si el teléfono empezó a mostrar publicidad fuera del navegador, se volvió lento o tiene íconos desconocidos, corresponde revisar las aplicaciones recientes y eliminar las que no sean conocidas.