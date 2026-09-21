Los jugadores de la selección argentina revelaron cómo se enteraron del retiro de Lionel Messi: “Fue una sorpresa”

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*La palabra de Tagliafico

La selección argentina de Lionel Scaloni comenzó a recibir a los convocados para los amistosos de septiembre y octubre, una serie de tres partidos que abrirá el ciclo posterior al retiro de Lionel Messi y a la final del Mundial 2026 perdida ante España. La despedida del capitán del próximo 6 de octubre y la reconstrucción del plantel fueron los focos de los que hablaron los futbolistas en su arribo.

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Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo de Lyon, llegó desde Europa junto a Equi Fernández, Facundo Medina y Exequiel Palacios. El defensor campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en la edición 2026 consideró que la salida del capitán era inevitable después de más de dos décadas. “Siempre es duro cuando pasan estas cosas, pero también hay que saber que esta es la realidad y, tarde o temprano, iba a pasar. Hay que asimilarlo, como siempre pasó. Trabajar duro para lo que viene y seguir creciendo. Pasaron más de 20 años con el mejor jugador. Que no esté va a ser duro, pero hay que asimilarlo”, afirmó el lateral izquierdo.

El defensor sostuvo que el grupo conservará su ambición pese al recambio de nombres: “Tendremos el mismo hambre de siempre. Seguramente siga apareciendo gente nueva y se profundice la renovación. El objetivo es seguir con el mismo hambre”.

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Al mismo tiempo, ubicó su propio recorrido en el tramo final. “Es la última etapa. Trato de disfrutar al máximo posible porque nunca se sabe cuándo se termina, así que hay que disfrutar”, afirmó. Sobre los rivales elegidos para la próxima serie de amistosos, el lateral relativizó las diferencias de jerarquía: “Hace bastante tiempo vienen siendo así los rivales. Se llegó a la final del Mundo jugando contra esta clase de rivales”.

*El testimonio de Mac Allister

Alexis Mac Allister, otro de los referentes dentro del vestuario, puntualizó en la despedida de Messi. “Agradecimiento, no va a haber otro igual. Disfrutamos mucho a su lado. Agradecerle por todo lo que nos hizo ganar. Será una jornada muy emotiva. Va a ser un proceso diferente, con chicos que se sumarán. Es entender que ya no tenemos más al mejor jugador del mundo y que hacía la diferencia. Hay que hacerlos fuertes como equipo, que es lo importante”, argumentó.

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Respecto a cómo se enteró de la decisión del ídolo, reveló: “Al menos yo, me enteré en ese comunicado. Fue una sorpresa, si bien los años pasan y se veía que podía pasar, hubo mucha sorpresa. Es momento de mostrar nuestro agradecimiento con él. Va a ser una jornada emotiva y, a partir de ahí, pensar en lo que viene. Seguro que empieza una nueva etapa. Es el mejor jugador del mundo y hace la diferencia. Ahora no va a estar más con nosotros, lo cual nos pone tristes, pero es un proceso de entender que tenemos que dar más y hacernos fuertes como equipo”.

Mac Allister también hizo hincapié en el valor interno que tiene Messi puertas adentro. “Como compañero fue lo más grande. Siempre destacamos su humildad por sobre todas las cosas. Tenerlo al lado y charlar de diferentes cosas, esa parte la vamos a extrañar mucho, como en todos los ámbitos. Lo queremos y le deseamos lo mejor. Lo importante es que pueda disfrutar su vida. Le deseamos lo mejor”, aseguró.

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*Lautaro Martínez habló del adiós de Messi

El mediocampista también se refirió a la continuidad de Lionel Scaloni: “Sabemos lo que está pasando. Para nosotros es una persona muy importante. Afuera del fútbol, lo valoro mucho como persona. Siempre fue muy sincero y respetuoso. Esas cosas las valoro mucho. Ojalá que sea con él, no tengo ninguna duda de que este grupo lo quiere y lo admira muchísimo. Es un proceso nuevo que hay que encarar de forma positiva y trabajando. Al final, queremos ganar y que el pueblo argentino este feliz”.

En otro plano, Alexis Mac Allister puntualizó en su presente en el Liverpool, donde todavía no renovó contrato. “No hay una decisión concreta. Todavía tengo dos años. Como me preguntaron por mi futuro, me salió de adentro en la conferencia; más que nada las emociones, no de juzgar al club ni nada por el estilo. Son los que lo manejan y toman las decisiones. Voy a dar lo mejor de mí. En estos dos años pueden pasar muchas cosas. Desde mi lado, disfruto mucho de estar en el lugar en el que estoy, ojalá que sean por más años”, completó.

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*Facundo Medina habló de la despedida del capitán

“Lo imaginábamos ya por lo que se hablaba y decía él. Al final, es una triste noticia, pero disfrutamos siempre lo que nos dio y el legado que nos dejó. Gracias y el partido del seis será un día muy especial y emocionante. Hay muchos jugadores de mucha jerarquía y de gran nivel. Eso nos deja tranquilos”, comentó Lautaro Martínez en su llegada sobre la despedida de Messi.

Facundo Medina, otro integrante del plantel que disputó la final de 2026, describió el impacto que le causó la decisión de Messi. El defensor dejó Olympique de Marsella para incorporarse a Bayer Leverkusen y busca sostener su lugar en la selección.

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“Igual que ustedes. Me cayó como una bomba. Estoy triste. Nos dio muchas alegrías, nos dio todo. Es humano y hay que respetar las decisiones. Hay que despedirlo de la mejor manera y que lo disfrute de la mejor manera, en lo personal y con su familia. Me deja muchas cosas, es un ejemplo para todos y hay que aprender de su grandeza”, señaló Medina.

El zaguero explicó que su rendimiento en Alemania apunta a prolongar su presencia en el equipo nacional. “Estoy haciendo lo mejor en mi nuevo club para formar parte de la Selección todo el tiempo que pueda”, sostuvo. La derrota ante España, agregó, quedó procesada dentro del grupo. “Ya pasó el duelo, lo hablamos y cada uno dio su opinión. Cada uno lo digirió a su manera. En el fútbol se gana y se pierde y hay que aprender de eso”, sentenció.

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*El Flaco López y Giay hablaron de la despedida de Messi

José Manuel López y Agustín Giay, ambos de Palmeiras, fueron los primeros futbolistas en presentarse en Ezeiza. Giay, lateral surgido en San Lorenzo, manifestó su satisfacción por volver a integrar una convocatoria de la Selección Argentina: “Feliz de estar acá. Muy contento. Es algo triste, pero creo que lo vamos a disfrutar. Tuve la suerte de conocerlo”.

El Flaco López evaluó la actuación del equipo en la definición mundialista y destacó el vínculo con los hinchas. “Un poco de tristeza. Creo que representamos al país hasta el final y la gente se sintió identificada con el equipo. Eso nos deja tranquilos”, afirmó el delantero.

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El atacante de Palmeiras definió la despedida de Messi como un sentimiento dividido entre tristeza y felicidad. La consideró “un partido especial, un momento único para nuestro país y nuestro fútbol. Es algo histórico. Triste y feliz a la vez”.

La selección argentina jugará el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y a Benín el martes 6, ambos encuentros en el Estadio Monumental de River Plate.

LA LISTA COMPLETA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Valentín Gómez (Betis, España) y Nicolás Otamendi (River Plate).

Mediocampistas: Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Santiago Simón (Toluca, México), Equi Fernández (Bayer Leverkusen, Alemania), Tobías Andrada (River Plate), Thiago Almada (River Plate).

Delanteros: Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

* Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre