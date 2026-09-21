Deportes

Nadia Podoroska no pudo coronar una gran semana: cayó en la final del WTA 250 de San Pablo

La rosarina perdió ante la española Kaitlin Quevedo en tres sets. Pese a la derrota, se reencontró con su mejor nivel tras 15 meses de inactividad y subirá 117 lugares en el ranking mundial

Nadia Podoroska tuvo una gran semana en Brasil (Crédito: @spopenoficial)
Nadia Podoroska tuvo una gran semana en Brasil (Crédito: @spopenoficial)
Guardar

Nadia Podoroska quedó a las puertas del título en el WTA 250 de San Pablo: pese a que la española Kaitlin Quevedo se llevó el triunfo por 4-6, 6-4 y 6-2 en la final, la rosarina cerró una semana memorable en las primeras estaciones de su regreso al circuito, tras un año y tres meses de inactividad.

La jugadora de 29 años disputó por primera vez en su carrera una definición de un torneo WTA tras eliminar a la ex número 2 del mundo, la española Paula Badosa, por 6-3 y 6-4 en semifinales. Con ese triunfo, Podoroska rompió una racha de 13 años para el tenis femenino nacional: el último antecedente de una definición en ese nivel le pertenecía a Paula Ormaechea, que en 2013 fue finalista en Bogotá, donde cayó ante la serbia Jelena Jankovic.

PUBLICIDAD

Aunque no pudo levantar el título en el certamen brasileño, la rosarina confirmó su regreso a los primeros planos del tenis internacional y, con la actualización del ranking WTA este lunes, dio un salto de 117 puestos: había comenzado su participación en el San Pablo Open en la posición 317 y ahora figura 200°.

Podoroska comenzó mejor y rápidamente consiguió una ventaja de 3-0, después de concretar dos quiebres consecutivos. Quevedo, de 20 años y 105° en la clasificación de la WTA, reaccionó y recuperó uno de los breaks. La argentina, sin embargo, sostuvo la diferencia y se llevó el primer set por 6-4.

PUBLICIDAD

En el segundo parcial, Podoroska volvió a golpear de entrada. Quebró el servicio de su rival en cero en el primer game, aunque Quevedo respondió enseguida y recuperó el break en el siguiente.

A partir de entonces, la paridad se mantuvo hasta el tramo decisivo del set. En el décimo juego, Quevedo aceleró y con un nuevo quiebre se quedó con la manga por 6-4.

Ese fue el punto de inflexión del partido. En adelante, la española tomó el control de las acciones y consiguió dos breaks consecutivos para colocarse 5-0 arriba. Podoroska recuperó uno y buscó una última remontada, pero Quevedo mantuvo el foco: volvió a quebrar en el octavo game, cerró el parcial por 6-2 y se llevó el título en la primera final de su carrera.

La argentina, sin embargo, cerró una gran actuación sobre las canchas rápidas al aire libre del Parque Villa-Lobos. Superó a la italiana Lucrezia Stefanini, a la alemana Eva Lys -quinta preclasificada-, a la neerlandesa Suzan Lamens y, en semifinales, protagonizó el gran golpe del torneo al eliminar a Badosa.

El triunfo ante la ex número 2 del mundo le había permitido a Podoroska alcanzar por primera vez una final del circuito WTA. Hasta esta semana, había tenido cuatro apariciones en semifinales: Roland Garros 2020, Chennai 2022, Budapest 2023 y Ningbo 2023, pero nunca había logrado avanzar hasta una definición.

Nadia Podoroska sigue creciendo en el ranking (Crédito: @spopenoficial)
Nadia Podoroska sigue creciendo en el ranking (Crédito: @spopenoficial)

La actuación en San Pablo llegó además después de un largo período alejada de la competencia. La argentina regresó esta temporada tras 15 meses de inactividad y utilizó su ranking protegido para disputar el US Open. Allí consiguió una victoria ante la suiza Simona Waltert y luego cayó frente a la polaca Iga Swiatek, ex número 1 y actual 9° del mundo.

Su mejor resultado previo en un torneo WTA había sido aquella histórica semifinal de Roland Garros 2020, cuando llegó desde la clasificación y se convirtió en la primera tenista argentina de la Era Abierta en alcanzar la instancia de las cuatro mejores en París.

La derrota ante Quevedo le impidió conquistar el primer título WTA de su carrera, pero Podoroska se reencontró con su mejor versión y se llevó la certeza de que todavía puede competir al máximo nivel en la élite.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoNadia PodoroskaSan PabloWTAKaitlin QuevedoWTA 250 de San PabloSan Pablo OpenBrasildeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los jugadores de la selección argentina revelaron cómo se enteraron del retiro de Lionel Messi: “Fue una sorpresa”

Varios futbolistas convocados por Lionel Scaloni arribaron al país para disputar los amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre

Los jugadores de la selección argentina revelaron cómo se enteraron del retiro de Lionel Messi: “Fue una sorpresa”

Aldosivi recibe a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura: la agenda completa

Más tarde, desde las 19:00, Barracas Central recibirá a Independiente Rivadavia. Lanús y Estudiantes de La Plata bajarán el telón a las 21:15

Aldosivi recibe a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura: la agenda completa

El particular ritual con sus dedos en medio de un partido del “Bobo” Weghorst que recorre el mundo

El delantero del FC Twente realizó unos movimientos con sus dos manos antes de jugar el segundo tiempo del duelo ante el PSV en la liga neerlandesa

El particular ritual con sus dedos en medio de un partido del “Bobo” Weghorst que recorre el mundo

“Relación con la violencia” y “apreté el gatillo”: las confesiones del principal acusado en el juicio del crimen del ex Puma Aramburu

Loïk Le Priol dio su testimonio en la primera jornada de lo que será la última semana el litigio que se lleva a cabo en Francia

“Relación con la violencia” y “apreté el gatillo”: las confesiones del principal acusado en el juicio del crimen del ex Puma Aramburu

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

Granit Xhaka reconoció haber obtenido un certificado falso de vacunación contra la covid-19 durante la pandemia y no formará parte de su selección en esta fecha FIFA

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

MALDITOS NERDS

The Game Bakers detalla el primer contenido gratis de ‘Cairn’ para PlayStation 5 y PC

The Game Bakers detalla el primer contenido gratis de ‘Cairn’ para PlayStation 5 y PC

Deconstructeam anuncia la fecha de ‘Virtue and a Sledgehammer’, su juego más duro

El clásico de Super Nintendo ‘Lufia’ vuelve en 2027 con una colección desarrollada por Taito

REVIEW | Silent Hill: Townfall - Una pesadilla médica fascinante que tropieza sigilosamente

The Coalition explica cómo el mundo abierto cambiará ‘Gears of War: E-Day’

ENTRETENIMIENTO

Presley Gerber habló de su experiencia con la ketamina, la droga que mató a Matthew Perry

Presley Gerber habló de su experiencia con la ketamina, la droga que mató a Matthew Perry

Ke Huy Quan reveló el extraordinario monto que recibió por su papel en “Indiana Jones” con tan solo 12 años

Paris Hilton llora la muerte de Presley Gerber en un emotivo mensaje: “Te voy a extrañar más de lo que las palabras pueden decir”

Cindy Crawford habló sobre el cariño entre sus hijos en una entrevista previa a la muerte de Presley Gerber

Los hijos de Cindy Crawford: una familia que hizo historia en la industria de la moda

INFOBAE AMÉRICA

Agresores sexuales de menores suelen pertenecer al entorno familiar, según autoridades costarricenses

Agresores sexuales de menores suelen pertenecer al entorno familiar, según autoridades costarricenses

Empresarios insisten en que Panamá debe transformar su ventaja logística en inversión y empleo

ONU Turismo elige a El Salvador como anfitrión de su cita de 2026 con una agenda centrada en inteligencia artificial

Hallaron el cuerpo decapitado de un hombre desaparecido en Santiago Atitlán en Guatemala

Ecuador traslada a las grandes industrias el primer ajuste eléctrico para evitar cortes en los hogares