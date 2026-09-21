Casi uno de cada dos autos 0 km se patentó con crédito prendario en agosto

El crédito prendario de las automotrices sigue dominando el mercado, incluso sobre los planes de ahorro y los créditos bancarios personales. (Freepik)

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La compra de un auto mediante crédito prendario mostró en agosto una estabilidad mensual en torno de las 33.000 operaciones, aunque con diferencias entre los tipos de vehículo. La financiación de autos 0 km avanzó levemente y ganó participación, mientras que el crédito para usados volvió a retroceder. Dos resultados que ya son una constante en el mercado automotor argentino actual.

Según el informe de agosto de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en total se registraron 32.886 prendas, una baja de 0,9% frente a julio y de 16,6% en la comparación interanual. La penetración global se sostuvo en 16,4% del total de patentamientos y transferencias, es decir, contabilizando autos nuevos y usados.

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El resultado completa tres meses sin grandes cambios en el volumen total. En junio se habían inscripto 33.227 prendas; en julio 33.169 y en agosto 32.886. Entre el primero y el último de esos meses, la baja fue de poco más de 1%.

La mitad de los autos 0 km se vende con crédito prendario

Las operaciones sobre vehículos nuevos sumaron 22.439 unidades en agosto, apenas 0,4% por encima de julio. El dato resulta relevante porque llegó después de la caída mensual de 4% anotada ese mes, y que había interrumpido el rebote del periódo inmediato anterior.

A la vez, este resultado muestra que la proporción de patentamientos financiados subió de 49% en junio a 49,6% en julio y 49,9% en agosto. En otras palabras, prácticamente uno de cada dos vehículos nuevos patentados durante el último mes se adquirió con financiación prendaria.

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Este es el valor agregado que vuelve a tener este sistema de comercialización, y que reafirma que el crédito accesible es el mayor impulsor para el mercado de automóviles nuevos en Argentina.

Casi el 50% de los autos nuevos que se venden en Argentina tienen algún tipo de financiación prendaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de esa tendencia dentro de 2026, la comparación contra agosto de 2025 todavía muestra una baja de 14,2% en las prendas sobre autos 0 km. Sin embargo, el retroceso fue menor al 28% interanual que había informado julio y quedó también por debajo de la caída de 30,6% que se había registrado en mayo, la mayor del año.

La financiación de las marcas desplazó al plan de ahorro

En los primeros ocho meses del año, las financieras de marca concentraron 43,1% de las prendas para vehículos nuevos, por encima de los planes de ahorro, con 41%. Los bancos quedaron en tercer lugar, con 13,5%.

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El cambio reafirma la modificación de la estructura de financiamiento de los vehículos 0 km. En el acumulado de 2025, los planes de ahorro lideraban con 43,9%, seguidos por las financieras de las terminales con 40,3%. En 2026, estas últimas pasaron a liderar las operaciones.

En el detalle de las marcas, Peugeot encabezó la proporción de patentamientos financiados, con 73%, seguida por Citroën, con 71%, y Fiat, con 70%, lo que confirma el liderazgo de Stellantis en estos programas. En el informe también destacaron los incrementos interanuales de Nissan, Ford, Peugeot y Toyota, mientras que Chery redujo esa proporción de 40% a 22%.

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Los usados interrumpieron el rebote

El financiamiento de vehículos usados totalizó 10.447 operaciones en agosto, con una baja mensual de 3,5% y una caída interanual de 21,4%. De ese modo, este mercado revirtió parte de la recuperación observada en junio y julio.

Las prendas sobre usados habían subido un 21,3% en junio, y luego crecieron otro 8,8% en julio. Así, la baja de agosto dejó el nivel por encima del registro de dos meses atrás, aunque por debajo del máximo trimestral.

Los autos usados siguen perdiendo terreno en el mercado financiero, en gran medida por las altas tasas del sistema.

La penetración del crédito prendario sobre las transferencias de usados descendió de 6,9% en julio a 6,7% en agosto. Esa relación era de 6,4% en junio, por lo que el indicador se mantuvo por encima del nivel de inicio del trimestre, pero sin sostener el avance del mes previo.

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La transformación más marcada del mercado se produjo entre las entidades que ofrecen crédito para vehículos usados. Los bancos reunían 61,5% de las operaciones acumuladas a agosto de 2025 y pasaron a 34,9% en el mismo período de 2026, algo que tampoco sorprende en el contexto actual de tasas de interés.

Las financieras, en cambio, elevaron su participación de 13,3% a 22,9%, mientras que las financieras de marca pasaron de 10,5% a 14,9%. Las mutuales y cooperativas llegaron a 10,5%.

El reparto entre vehículos nuevos y usados también mantuvo su perfil: en el acumulado anual, los 0 km acapararon el 70,6% de las prendas y los usados, 29,4%. En agosto, la participación mensual de las unidades usadas ascendió a 31,8%, aun con la caída en la cantidad de operaciones.

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