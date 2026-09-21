Confusión por el accidente en el que quedó involucrada la camioneta del futbolista Gastón Ávila: “A esa hora estaba descansando”

El impactante estado en el que quedó la camioneta que está a nombre de Gastón Ávila

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La camioneta de Gastón Ávila, defensor de Rosario Central, formó parte de un brutal accidente el lunes por la mañana en la avenida Jorge Newbery. El marcador central aclaró que él no estaba conduciendo en el momento del siniestro. El vehículo, que está a nombre del futbolista, impactó contra una columna de alumbrado, a unos 200 metros de la curva próxima al aeropuerto Islas Malvinas. El automóvil circulaba hacia Funes y quedó con graves daños; todavía no se determinó quién lo conducía.

Según informaron portales locales, Ávila llegó al lugar después del choque y un amigo del futbolista manejaba la Ford F-150 Raptor. El futbolista publicó una imagen junto a su hija y escribió: “En la hora del choque estamos descansando para ir al dermatólogo, estoy bien. Gracias por la preocupación, un abrazo grande”.

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Tras el impacto, la camioneta avanzó unos 70 metros antes de detenerse y perdió varias partes de su estructura, incluida una rueda. El vehículo quedó en el medio de la avenida con daños en el frente y el lateral izquierdo, además de los airbags desplegados dentro del habitáculo. La información policial indicó que no hubo personas heridas, pero aún no se identificó al conductor ni se establecieron las causas de la pérdida de control.

Luego del siniestro, se capturaron imágenes del marcador central de 24 años sentado en el lugar del hecho. La magnitud del accidente también provocó que el tránsito de la avenida Jorge Newbery quedó interrumpido durante varias horas mientras retiraban fragmentos de la camioneta que quedaron desperdigados por la calzada.

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La historia que subió Gastón Ávila para aclarar que él no conducía la camioneta

Durante la jornada del domingo, Gastón Ávila completó los 90 minutos del triunfo de Rosario Central por 1-0 sobre Argentinos Juniors, por la fecha 10 del Torneo Clausura. El Canalla se quedó con una victoria trascendental en el Gigante de Arroyito: alcanzó al Bicho en lo más alto de la zona B con 18 unidades.

Además, se acomodó en la pelea por el ingreso a la Copa Libertadores en la Tabla Anual. Con 46 puntos, escaló a la quinta ubicación del acumulado, solo superado por Independiente Rivadavia (48), Vélez Sarsfield (48), Boca Juniors (47) y el propio Argentinos Juniors (47).

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El próximo sábado 26 de septiembre, Rosario Central disputará la Supercopa Internacional contra Estudiantes de La Plata en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Del otro lado, Argentinos volverá a tener actividad el 3 de octubre contra Tigre en La Paternal.

Gastón Ávila es uno de los referentes del plantel de Rosario Central con 24 años (@gastonavila.14)

Gastón Ávila, defensor rosarino de 24 años, se formó en las divisiones inferiores de Rosario Central, aunque su estreno profesional llegó con Boca Juniors el 2 de febrero de 2020. De perfil zurdo y con capacidad para actuar como zaguero central o lateral izquierdo, sumó experiencia en el fútbol argentino y llegó a ser convocado a la selección argentina sub-20.

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En 2021 regresó a Rosario Central a préstamo desde Boca y tuvo una participación sostenida, con 27 partidos y tres goles en la Liga Profesional. Tras su etapa en el club Xeneize, continuó su carrera en Europa: jugó en el Royal Antwerp de Bélgica y luego fue transferido al Ajax de Países Bajos, donde alternó apariciones.

En 2025 actuó cedido en Fortaleza de Brasil y, en enero de 2026, volvió a Rosario Central a préstamo desde Ajax, con vínculo hasta diciembre y una opción de compra. En su segundo ciclo en el Canalla, Ávila se consolidó como una alternativa en la defensa: fue titular en los siete partidos de la Copa Libertadores y acumula 31 encuentros en el año, donde suma tres goles y dos asistencias.

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