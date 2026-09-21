Jensen Huang, CEO de Nvidia, asegura que “hay un 0% de probabilidad de que la IA destruya el mundo”

Huang rechazó los pronósticos apocalípticos sobre la IA y respondió a Evan Hubinger, que estimó en más de 10% el riesgo de extinción humana en la próxima década. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

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Jensen Huang, CEO de Nvidia, afirmó que existe un “0% de probabilidad de que la inteligencia artificial destruya el mundo” y rechazó los pronósticos que sitúan una amenaza existencial para la humanidad en la próxima década, mientras defiende acelerar el desarrollo de esta tecnología.

El debate reúne posturas enfrentadas. La visión “pesimista” sostiene que una superinteligencia podría escapar del control humano y perseguir objetivos incompatibles con la supervivencia de las personas, mientras que los “positivistas” evalúan ese riesgo desde el bienestar de las generaciones futuras.

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Los especialistas moderados en seguridad de IA comparten la preocupación por una eventual superinteligencia, aunque creen que los escenarios extremos pueden evitarse mediante mecanismos de protección.

El CEO de Nvidia sostuvo que las narrativas apocalípticas sobre la inteligencia artificial carecen de base científica y pueden responder a intereses políticos o de visibilidad. (Foto: REUTERS/Jonathan Drake)

Qué piensa Jensen Huang sobre las advertencias apocalípticas sobre la IA

Huang tiene una visión optimista del avance de la IA y cuestionó las advertencias más pesimistas durante una entrevista con la periodista Jo Ling Kent, de CBS News. “El fin del mundo no va a llegar en 2030. Hay un 0% de probabilidad de que la IA destruya el mundo”, aseguró.

Sus declaraciones respondieron a Evan Hubinger, investigador jefe de Anthropic especializado en alineamiento de IA, quien estimó en más de 10% la posibilidad de que la tecnología acabara con todos los seres humanos en los próximos 10 años.

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El máximo responsable de Nvidia sostuvo que las “narrativas apocalípticas” sobre los riesgos de la IA carecen de base científica. Planteó que quienes difunden esos mensajes pueden tener motivaciones políticas o buscar atención pública.

Jensen Huang afirmó que Nvidia no lanzará tecnologías inseguras y pidió acelerar la innovación en inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cómo impactan las advertencias sobre la IA en la sociedad

Huang cuestionó el efecto de esas advertencias sobre la sociedad: “Asustar a la gente es innecesario e irresponsable”. Su postura descarta que el desarrollo de sistemas más avanzados deba detenerse ante los temores sobre sus posibles consecuencias.

El ejecutivo afirmó que Nvidia no lanzará tecnologías que no sean seguras y pidió que el sector mantenga el ritmo de innovación. “Deberíamos ir tan rápido como podamos al margen de lo que hagan los demás”, sostuvo en alusión a la competencia geopolítica con diferentes naciones.

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Asimismo, rechazó la necesidad de aprobar una regulación adicional a la ya existente. Huang ha defendido esa posición en otras oportunidades, aunque Nvidia es una de las empresas con mayor interés directo en que la expansión de la IA continúe.

Huang rechazó una regulación adicional para la inteligencia artificial y mantuvo la postura de Nvidia a favor de la expansión del sector. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

Por qué la visión del jefe de Nvidia es muy importante en este momento

Los chips para inteligencia artificial se convirtieron en la base del negocio y la principal fuente de ingresos de Nvidia. La compañía concentraba una cuota global de 68% de la capacidad de cálculo suministrada a centros de datos en el cuarto trimestre de 2025, según Epoch AI.

Ese dominio del mercado ayuda a contextualizar la defensa de Huang de un avance acelerado de la IA. La posición de la empresa no implica necesariamente que sus declaraciones sobre los riesgos tecnológicos carezcan de honestidad, pero sí muestra el peso económico que tendría una desaceleración del sector para Nvidia.

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Nvidia concentraba el 68% de la capacidad de cálculo para centros de datos en el cuarto trimestre de 2025. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De qué forma la inteligencia artificial impactará el mercado laboral

El director ejecutivo de Nvidia abordó las inquietudes laborales de la Generación Z durante la conferencia Dreamforce. Dijo que a los jóvenes se les repite que tendrán pocas oportunidades a medida que la inteligencia artificial amenaza los puestos de nivel inicial.

Frente a ese diagnóstico, Huang afirmó: “Hay miles de empleos para los jóvenes, gracias a un auge acelerado de los centros de datos. Solo tienen que estar dispuestos a ir a una escuela de formación profesional”.

Según el empresario, una instalación de 250.000 pies cuadrados, una superficie que equiparó a 76.000 metros, puede requerir hasta 1.500 trabajadores de la construcción durante su fase de creación.

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