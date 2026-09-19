Tecno

Pagas una cerveza y tienes IA ilimitada: así funciona el curioso bar de la inteligencia artificial

Los clientes pueden trabajar, programar o experimentar con modelos de inteligencia artificial desde sus propios ordenadores mientras permanecen en el local

Varias personas utilizan computadoras portátiles en un local con iluminación azul y un armario de servidores en la barra.
Varias personas utilizan computadoras portátiles en un bar especializado en inteligencia artificial, equipado con servidores tras la barra. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pagar una cerveza y recibir acceso a inteligencia artificial ilimitada mientras permaneces en el establecimiento. Esa es la idea detrás de los llamados bares de IA, un concepto que empieza a aparecer en distintos mercados y que plantea una nueva forma de acceder a herramientas de inteligencia artificial.

La propuesta es sencilla: el cliente consume una bebida y, como parte del servicio, puede utilizar la infraestructura de IA disponible en el local. En lugar de pagar por una suscripción o contratar capacidad de procesamiento en la nube, tiene acceso a los recursos del establecimiento durante su estancia.

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El concepto ya se está dando en países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania y China, aunque las características de cada espacio pueden variar. El punto en común es convertir la inteligencia artificial en un servicio que se ofrece dentro de un establecimiento físico.

Un hombre en un bar trabaja con una computadora portátil junto a un vaso de cerveza frente a grandes ventanales y servidores informáticos.
Un cliente utiliza su computadora portátil junto a un vaso de cerveza en la barra de un establecimiento equipado con servidores informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cafetería que también ofrece capacidad de IA

La diferencia con una cafetería convencional no está solamente en tener Wi-Fi. Estos espacios incorporan equipos capaces de ejecutar modelos de inteligencia artificial y permiten que los clientes los utilicen desde sus propios dispositivos.

Una persona puede llegar con su ordenador, conectarse a la infraestructura del local y utilizar los recursos disponibles para diferentes tareas. Programación, generación de contenido, análisis de información o experimentación con modelos de IA son algunos de los usos posibles.

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El acceso puede gestionarse mediante una red local, un código QR u otros sistemas habilitados por el establecimiento. El consumo de recursos se mide mediante tokens, aunque en determinados casos el usuario puede recibir una cantidad ilimitada mientras permanezca en el local.

Personas sentadas a mesas de madera trabajan con computadoras portátiles y bebidas cerca de una sala con bastidores de servidores.
Varias personas utilizan computadoras portátiles en las mesas de un bar moderno que integra una sala de servidores al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bar como nuevo espacio de trabajo

La propuesta también cambia la función tradicional de estos establecimientos. Un bar de IA puede convertirse en un punto de encuentro para desarrolladores, estudiantes, investigadores y emprendedores que necesitan utilizar herramientas de inteligencia artificial mientras trabajan.

La bebida deja de ser el único producto que se ofrece. El establecimiento también pone a disposición del cliente una infraestructura tecnológica que normalmente tendría que contratar por separado.

La idea se acerca así al funcionamiento de los espacios de coworking, pero con un componente adicional: en lugar de limitarse a proporcionar mesas, conexión a internet y un ambiente de trabajo, el local ofrece acceso a capacidad de procesamiento para inteligencia artificial.

Personas con computadoras portátiles sentadas cerca de una barra de bar y una sala de cristal con bastidores de servidores.
Varias personas trabajan con computadoras portátiles en un bar que alberga una sala acristalada con servidores informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tendencia que comienza a extenderse

La aparición de este modelo en diferentes países apunta a una búsqueda de nuevas formas de acercar la inteligencia artificial al público.

No significa que todos funcionen de la misma manera ni que exista un modelo único de bar de IA. Algunos pueden centrarse en determinadas herramientas, mientras que otros ofrecen acceso a infraestructura de computación para que los clientes trabajen con sus propios proyectos.

La idea central, sin embargo, es la misma: llevar la IA fuera de la pantalla y convertir su capacidad de procesamiento en un servicio disponible en un espacio físico.

Varios jóvenes trabajan con ordenadores portátiles y conversan junto a una barra en una sala con ventanales y armarios de servidores.
Un grupo de jóvenes profesionales trabaja con ordenadores portátiles y comparte bebidas en un espacio equipado con armarios de servidores informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío está en los costes

El modelo también enfrenta un problema evidente. Mantener equipos capaces de ejecutar modelos de IA implica gastos importantes en hardware, electricidad, refrigeración y mantenimiento.

Pese a ello, este concepto muestra cómo la inteligencia artificial puede empezar a integrarse en lugares cotidianos. Del mismo modo que una cafetería ofrece actualmente Wi-Fi como parte de su servicio, estos establecimientos buscan que el acceso a la capacidad de IA sea otro elemento de la experiencia.

El resultado es un nuevo tipo de espacio híbrido: un lugar para tomar algo, trabajar y, al mismo tiempo, utilizar infraestructura de inteligencia artificial sin necesidad de instalarla o contratarla directamente.

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