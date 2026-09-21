Guatemala

Hallaron el cuerpo decapitado de un hombre desaparecido en Santiago Atitlán en Guatemala

José Tacaxoy Solugui de 56 años, había salido a trabajar el viernes y fue reportado como desaparecido tras no regresar a su vivienda de Chukmuk II; las autoridades investigan el crimen

La víctima fue identificada como José Tacaxoy Solugui, de 56 años, quien había sido reportado como desaparecido tras salir a trabajar desde Chukmuk II.
El hallazgo de un cuerpo decapitado y desmembrado en Santiago Atitlán abrió una investigación de la PNC y el Ministerio Público en Sololá. (Bomberos Voluntarios)
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Un escalofriante hallazgo realizaron vecinos que transitaban por un área boscosa, cuando encontraron el cuerpo decapitado y desmembrado de un hombre que había sido reportado como desaparecido.

El cuerpo fue localizado en el sector de Chelchik Abaj, en un camino de acceso a Pasanai, aproximadamente a cinco minutos de la carretera principal del municipio de Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá, Guatemala.

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De inmediato llamaron a los cuerpos de socorro. Al lugar acudieron tres elementos de Bomberos Voluntarios para verificar la situación, quienes no tuvieron más que alertar a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

Había sido reportado como desaparecido

Luego de las primeras diligencias se informó que el fallecido había sido reportado como desaparecido desde el sábado 19 de septiembre, luego de que no volviera a su residencia ubicada en Chukmuk II.

La víctima fue identificada como José Tacaxoy Solugui, de 56 años, quien había salido temprano a trabajar el viernes por la mañana y, luego de ello, ya no se supo más de su paradero.

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Según el reporte, el hombre fue decapitado, presentaba el desmembramiento del brazo derecho y señales de violencia. Su cuerpo fue localizado el domingo 20 de septiembre en horas de la tarde.

El hallazgo de un cuerpo decapitado y desmembrado en Santiago Atitlán abrió una investigación de la PNC y el Ministerio Público en Sololá.
La víctima fue identificada como José Tacaxoy Solugui, de 56 años, quien había sido reportado como desaparecido tras salir a trabajar desde Chukmuk II. (Bomberos Voluntarios)

Hasta ahora se desconocen las causas del crimen. Sin embargo, las autoridades investigan para determinar lo ocurrido. Mientras que los familiares exigen una investigación exhaustiva para capturar a los responsables del hecho.

Cuerpo es arrastrado por el río Villa Lobos

Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Lobos, informó sobre la localización de un cuerpo debajo del puente Tubac, ubicado entre los municipios de Villa Nueva y San Miguel Petapa, del departamento de Guatemala.

Bomberos y la PNC confirmaron que el cuerpo hallado en el río Villa Lobos corresponde a un hombre de unos 30 años que no ha sido identificado.
Las autoridades localizaron otro cuerpo debajo del puente Tubac, entre Villa Nueva y San Miguel Petapa, en el departamento de Guatemala. (Bomberos Municipales Departamentales)

Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para apoyar en las labores de rescate de la persona fallecida que hasta el momento no ha sido identificada.

Tras hacer una verificación en el área, confirmaron que se trataba de un hombre de unos 30 años, cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

De forma preliminar se mencionó que posiblemente fue arrastrado por la corriente del río desde otro sector. Mientras el cuerpo fue localizado en horas de la mañana de este lunes 21 de septiembre por personas que transitaban por el lugar.

Agentes de la Policía Nacional Civil fueron alertados por los bomberos y acudieron para acordonar el área y resguardar la integridad de la escena para iniciar con las investigaciones.

Las autoridades localizaron otro cuerpo debajo del puente Tubac, entre Villa Nueva y San Miguel Petapa, en el departamento de Guatemala.
Bomberos y la PNC confirmaron que el cuerpo hallado en el río Villa Lobos corresponde a un hombre de unos 30 años que no ha sido identificado. (Bomberos Municipales Departamentales)

Por su parte, fiscales del Ministerio Público ya se encuentran levantando indicios y realizando las averiguaciones y pesquisas que corresponden para establecer el hecho.

Las autoridades de tránsito mantienen presencia en el área donde se hizo el hallazgo y puntos aledaños debido a que las acciones en seguimiento de esta emergencia están generando impacto en la circulación vehicular.

Según Quevedo, varias personas “curiosas” han detenido la marcha o disminuyen la velocidad con el propósito de tomar fotografías, lo que les ha afectado en la movilización, principalmente en el bulevar El Frutal.

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