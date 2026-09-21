Política

Kicillof proyecta recorridas por el país tras al acto en Avellaneda que dejó indiferencia en el kirchnerismo

Luego del plenario, el gobernador recibió varias invitaciones y sus armadores empiezan a ajustar la agenda hacia fin de año. En el kirchnerismo no hubo mayor réplica al discurso en el que planteó que la “construcción” no puede ser “a control remoto”

plenario federal Avellaneda
Kicillof y Magario en el acto de Avellaneda
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, seguirá con su construcción federal luego del acto que encabezó en la localidad de Avellaneda, en el que buscó mostrar la estructura alcanzada hasta el momento en clave federal. Según planteó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, este lunes: “Ahora tenemos un montón de actividades para hacer en las provincias que ya estaban previstas, algunas nuevas que se generaron a partir de las presencias federales que tuvimos de distintos intendentes, diputados nacionales, diputados provinciales y concejales de municipios de las provincias”. Los movimientos del mandatario bonaerense se dan en un marco de escepticismo desde el resto de los sectores del peronismo, como el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa.

Lo cierto es que, luego de lo que será el paso por Nueva York que Kicillof encarará esta semana, la agenda local empieza a definirse. Tiene una invitación para visitar Río Negro en el mes de octubre. Será en la región del Alto Valle, cuya ciudad cabecera es General Roca. Detrás de esa actividad está la CGT y puntualmente el gremio de ATSA, con Héctor Daer a la cabeza. Se espera que el gobernador visite Roca o alguna localidad aledaña. Está a cargo de las actividades Gloria Ovejero, quien es secretaria general de ATSA Río Negro y adjunta de la CGT Alto Valle. Este sábado la dirigente sindical estuvo en el escenario del plenario del MDF junto a Daer, el senador provincial Pedro Borgini y el co-secretario general de la CGT, Octavio Argüello. Por Río Negro estuvo el diputado nacional Marcelo Mango.

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En el MDF buscan destacar el carácter federal del acto de fin de semana. “Fue muy federal. Hubo representación de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el acto: eso nos da una gran responsabilidad en la construcción y en el fortalecimiento de nuestro sector de cara al año próximo”, planteó Bianco en línea con lo expuesto por Kicillof en algunas entrevistas que brindó en las últimas horas.

Avellaneda acto Axel
Carlos Bianco, detrás del escenario del plenario del MDF (AG La Plata)

Todo el despliegue exhibido el sábado y cómo sigue la hoja de ruta el Movimiento Derecho al Futuro es observado con cierta distancia desde los otros actores del peronismo en lo que hace a la construcción federal. En el kirchnerismo dejan correr que el encuentro no contó con los gobernadores afines, como pueden ser Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfran (Formosa) o Elías Suárez (Santiago del Estero) o un respaldo contundente del bloque de diputados y senadores nacionales del peronismo.

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La respuesta desde el axelismo fue: “Si es con los dirigentes, no es Axel. Esto tiene que ser de abajo para arriba”, como confesó un ministro provincial encargado del armado nacional. Sí hubo la presencia de intendentes de distintas localidades. Martín Pérez de Río Grande (Ushuaia); Pablo Corsalini, Pérez (Santa Fe); Florencia Destéfanis, Santa Rosa (Mendoza); Gustavo Bastian, San José (Entre Ríos); Jorge Salomón, General Ocampo (La Rioja); Juan Manuel García, Machagai (Chaco); Fernando Echeverría, Empedrado (Corrientes); Daniel Harrington, Tolhuin (Tierra del Fuego); Karina Paniagua, Humahuaca (Jujuy), entre otros. Todos forman parte de la Federación Argentina de Municipios que preside el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza.

plenario federan Avellaneda cierre
Kicillof buscó mostrar un perfil federal en su acto del MDF

Bianco dio algunas señales de cómo seguiría la construcción política del MDF al decir que “obviamente, la columna vertebral de nuestro Movimiento Derecho al Futuro es el peronismo, pero también convocamos a otros sectores del campo popular”. Planteó también: “En ese caso, nosotros ya estamos trabajando con muchísimos sectores por fuera del peronismo, sectores más vinculados al progresismo, al socialismo, al radicalismo del campo popular, a la izquierda popular, que están trabajando con nosotros o en sectores federales también del peronismo más conservador”.

La jugada de Kicillof y su demostración de fuerzas no hicieron demasiada mella en el resto de los sectores con los que deberá sentarse hacia principios del año que viene. El acto también generó una intensa discusión en redes. El hashtag #CuenteConmigo fue trending topic. También lo fue la Marcha de la Bronca, que llegó al puesto 1. De hecho, la diputada provincial y referente kirchnerista, Mayra Mendoza, likeó un post irónico sobre el acto del MDF.

post contra el acto de Kicillof con like de Mayra Mendoza
El like de Mayra Mendoza en el posteo

Aún no está clarificado el interno: esto es, si habrá unidad dentro del peronismo, si las candidaturas se resolverán mediante PASO —si es que el gobierno de Javier Milei no logra eliminarlas en el Congreso— o si, efectivamente, cada sector encarará su propio camino. Sergio Massa, por el Frente Renovador, planteó este sábado que “no se trata de seguir a un dirigente”, porque “esa etapa se terminó”. A la misma hora, Kicillof decía en el escenario del MDF: “Cuenten conmigo, para que el año que viene Argentina tenga una alternativa”.

Aunque el sábado Kicillof evitó formalizar una candidatura presidencial, alentó la expectativa de sus seguidores, que corearon “Axel presidente”. También planteó que la definición del liderazgo opositor no debe surgir de “una negociación secreta” entre dirigentes y dejó abierta la posibilidad de una competencia en las elecciones primarias dentro del peronismo.

Este lunes, el mandatario explicitó el horizonte de su armado: “Estamos trabajando para ganarle a Milei”. Dijo que busca una propuesta “mucho más amplia”, con participación de sectores políticos, sociales, sindicales y empresarios vinculados al mercado interno. La estrategia se desarrolla mientras el peronismo debate su reordenamiento y las candidaturas para 2027.

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