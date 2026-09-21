Tecno

Bill Gates alerta sobre la IA: “Necesitamos prepararnos para la convulsión social, política y económica”

El fundador de Microsoft pidió tiempo para enfrentar la transición, al sostener que los robots puede recortar empleos antes de que trabajadores, empresas y gobiernos logren adaptarse al cambio

Gates sostuvo que el impacto de la inteligencia artificial no seguirá el patrón de otros cambios tecnológicos porque puede reemplazar capacidades cognitivas humanas. (Foto: REUTERS/Julia Nikhinson/File Photo)
Gates sostuvo que el impacto de la inteligencia artificial no seguirá el patrón de otros cambios tecnológicos porque puede reemplazar capacidades cognitivas humanas. (Foto: REUTERS/Julia Nikhinson/File Photo)
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Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial (IA) puede desencadenar una “convulsión social, política y económica” porque su capacidad para reemplazar tareas cognitivas y, más adelante, físicas amenaza con reducir el empleo disponible antes de que trabajadores e instituciones puedan adaptarse.

El fundador de Microsoft demostró la presión sobre los salarios y el trabajo con el caso de una persona que percibe 20 dólares por hora y pierde su puesto frente a un robot cuyo costo equivale a 10 dólares por hora.“Necesitamos tiempo para prepararnos para el período de agitación social, política y económica que estamos a punto de entrar”, afirmó.

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La transformación, sostuvo, no seguirá el ritmo de anteriores cambios tecnológicos. La migración de trabajadores agrícolas hacia empleos de oficina en Estados Unidos tomó varias generaciones y abrió ocupaciones que requerían capacidades cognitivas humanas; la IA, según su análisis, puede asumir justamente esas capacidades.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inteligencia artificial puede extenderse al derecho, la atención al cliente, la medicina, el desarrollo de software y la manufactura durante la próxima década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gates señaló que la tecnología se extenderá al derecho, la atención al cliente, la medicina, el desarrollo de software y la manufactura en el curso de una década. “Se crearán algunos empleos nuevos, pero sin las políticas adecuadas, habrá muchos menos que en la actualidad”, advirtió.

Qué impacto tendrá la IA en los empleos

El empresario identificó a los trabajos de nivel básico e intermedio como los más expuestos. Los nuevos empleos, explicó, exigirán en muchos casos habilidades cuya formación requiere años, lo que puede ampliar la distancia entre quienes pierden tareas automatizables y quienes logran acceder a las ocupaciones que surjan.

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El efecto ya comenzó a percibirse en las oficinas, aunque todavía de forma limitada. Gates indicó que, después de la expansión de la IA generativa, el empleo descendió entre trabajadores jóvenes en funciones vulnerables a la sustitución, mientras que sus compañeros de mayor edad no registraron el mismo fenómeno.

Bill Gates afirmó que la automatización basada en inteligencia artificial puede reemplazar de forma permanente empleos básicos e intermedios y ampliar la brecha de habilidades. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)
Bill Gates afirmó que la automatización basada en inteligencia artificial puede reemplazar de forma permanente empleos básicos e intermedios y ampliar la brecha de habilidades. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Las ventas, la atención al cliente por internet y teléfono, la ingeniería de software y la asistencia jurídica aparecen entre las actividades que podrían sufrir los primeros cambios. Gates añadió que la IA podrá asumir tareas como la evaluación de solicitudes de préstamos, el análisis de datos y la clasificación de pacientes.

En el caso del desarrollo de software, anticipó que los menores costos pueden generar demanda adicional y moderar la pérdida neta de puestos. Esa posibilidad dependerá de que algunas tareas, como el diseño, continúen bajo mejor desempeño humano.

Mujer caucásica con camisa azul, preocupada, en una oficina con portátil; un robot blanco con ojos azules trabaja en un escritorio detrás de ella.
Los robots inteligentes competirán con personas en tareas físicas de la construcción y la hostelería antes del final de la década, según Bill Gates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el avance de los robot amenaza algunos puestos de trabajo

Gates extendió su advertencia a los trabajos manuales, pese a que consideró que la robótica aún está menos desarrollada que la inteligencia artificial. El costo de estas máquinas descenderá con el tiempo, afirmó, y eso ampliará los incentivos para incorporarlas a las empresas.

Al proyectar el alcance de esa evolución, Gates señaló: “Creo que los robots ‘inteligentes’ comenzarán a competir con las personas en algunas tareas físicas, en la construcción y la hostelería, por ejemplo, para finales de la década”.

Bill Gates pidió actuar antes de un desplazamiento laboral masivo porque la inteligencia artificial obliga a revisar la relación entre empleo, ingresos y seguridad económica. (Foto: Archivo/EFE/EPA/RAY STUBBLEBINE)
Bill Gates pidió actuar antes de un desplazamiento laboral masivo porque la inteligencia artificial obliga a revisar la relación entre empleo, ingresos y seguridad económica. (Foto: Archivo/EFE/EPA/RAY STUBBLEBINE)

La combinación de IA y robots puede reforzar la velocidad de la sustitución laboral. Cuando una compañía automatice tareas y traslade los ahorros a precios más bajos, sus competidores enfrentarán presión para hacer lo mismo; si las firmas ya instaladas no lo hacen, sostuvo, podrán hacerlo nuevos participantes del mercado.

“Las fuerzas del mercado acelerarán la adopción y, a menos que intervengamos, habrá menos empleos de calidad disponibles y los beneficios se concentrarán en un grupo reducido”, advirtió Gates. La incertidumbre no se limitará a perder un trabajo: abarcará la necesidad de capacitarse y encontrar una nueva ocupación.

Asimismo, el empresario manifestó una preocupación especial por los jóvenes que ingresarán a un mercado con menos puestos de entrada. Según señaló, ese grupo percibe el desafío porque usa la IA con frecuencia y observa tanto sus capacidades actuales como la velocidad de sus mejoras.

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