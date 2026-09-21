Cómo configurar Windows 11 para que tu PC arranque y funcione como una consola

Conoce cómo configurar Windows 11 para convertirlo en una consola. (Microsoft)

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Windows 11 tiene una función que permite transformar la interfaz habitual del PC en un entorno de pantalla completa pensado específicamente para jugar videojuegos. Al activarla, el usuario puede acceder a su biblioteca de videojuegos desde una interfaz más sencilla y utilizarla con un mando, teclado o ratón, de una forma similar al Modo Big Picture de Steam.

La herramienta está diseñada para reducir las distracciones del escritorio tradicional y facilitar la navegación entre juegos. Además, Windows permite configurarla para que el equipo entre directamente en este entorno, haciendo que un PC convencional tenga una experiencia de uso más cercana a la de una consola.

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Cómo activar el modo de pantalla completa

El primer paso es abrir Configuración mediante el atajo Win + I y entrar en la sección Juegos. Allí se encuentra el control para activar la interfaz de juego de pantalla completa.

Con unos simples comandos puedes activar el modo juego de Windows 11.

Una vez habilitada, Windows ofrece diferentes opciones para adaptar su funcionamiento. Una de ellas permite mostrar un acceso directo en la Vista de tareas, mientras que otra permite configurar el sistema para que inicie directamente en este entorno.

Esta última opción es especialmente útil para quienes utilizan el PC principalmente para jugar, ya que evita tener que pasar por el escritorio cada vez que se enciende el equipo.

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Diferentes formas de entrar al modo de juego

Windows 11 ofrece varias maneras de acceder a esta interfaz una vez configurada. La más directa es utilizar el atajo Win + F11, que permite alternar entre el escritorio tradicional y el entorno de pantalla completa.

También es posible entrar mediante la Barra de Juegos de Windows, que se abre con Win + G. Desde allí, el usuario puede acceder al modo utilizando el icono correspondiente dentro de la interfaz.

Windows 11 te permite experimentar el modo juego y se puede convertir en una Xbox.

Otra alternativa está disponible desde la aplicación Xbox, que incorpora un acceso directo en la esquina superior derecha de su pantalla principal.

Si se habilitó previamente el acceso desde la Vista de tareas, también se puede utilizar Win + Tab para encontrar el acceso directo junto a los escritorios virtuales abiertos.

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Para regresar al escritorio, basta con utilizar la opción correspondiente desde la pantalla principal de la aplicación o pulsar nuevamente Win + F11.

No hay que confundirlo con el Modo de juego

Aunque ambos están relacionados con los videojuegos, el modo de interfaz de pantalla completa y el Modo de juego de Windows 11 cumplen funciones diferentes.

El primero modifica principalmente la experiencia de uso. Su objetivo es ofrecer una interfaz más sencilla y centrada en los videojuegos, pero no aumenta directamente la potencia del PC ni está diseñado para incrementar los fps.

Con el modo Xbox rescindes del escritorio tradicional de Windows 11 y abre directamente tus juegos.

El Modo de juego, en cambio, funciona en segundo plano y busca optimizar los recursos disponibles durante una sesión. Se encuentra en Configuración > Juegos > Modo de juego y puede limitar determinadas actividades del sistema que no son necesarias mientras se ejecuta un videojuego.

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Por eso, ambos pueden utilizarse conjuntamente. El modo de pantalla completa facilita la navegación y el acceso a los juegos, mientras que el Modo de juego se encarga de la gestión de recursos.

Una experiencia más cercana a una consola

La combinación de estas funciones permite configurar un PC con Windows 11 para que se comporte de una manera más parecida a una consola. Al iniciar directamente en la interfaz de juegos, el usuario puede prescindir del escritorio y acceder a sus títulos desde un entorno diseñado para navegar con un mando.

Esto resulta especialmente práctico en equipos conectados a un televisor, donde el uso del teclado y el ratón puede resultar menos cómodo.

La función, sin embargo, no convierte técnicamente un PC en una consola ni sustituye las funciones del sistema operativo. Su principal ventaja es ofrecer una experiencia más directa y centrada en los videojuegos, mientras Windows continúa funcionando normalmente en segundo plano.

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