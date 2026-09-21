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Trump dijo que Rusia “perdió el control” de su industria de diésel por la guerra con Ucrania

El presidente estadounidense afirmó que numerosas refinerías rusas quedaron fuera de servicio por los ataques ucranianos, y volvió a pedir el fin de un conflicto que, según dijo, deja “25.000 muertos por mes”

Columnas de humo se elevan de incendios en una refinería petrolera tras un ataque con drones ucranianos, en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2026 (REUTERS/Stringer)
Columnas de humo se elevan de incendios en una refinería petrolera tras un ataque con drones ucranianos, en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2026 (REUTERS/Stringer)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Rusia “lamentablemente perdió el control” de su industria de diésel a causa de la guerra con Ucrania, y volvió a reclamar el fin de un conflicto que, según dijo, se cobra 25.000 vidas por mes.

“Rusia lamentablemente perdió el control de su industria de petróleo diésel debido a su guerra con Ucrania. Un gran número de sus refinerías de diésel fueron voladas y están, al menos temporalmente, fuera de servicio. Esta ridícula e interminable guerra con Ucrania debe terminar. El mundo entero sufre mientras 25.000 personas, en su mayoría soldados, mueren cada mes. ¡Qué vergüenza!”, escribió Trump en su red social Truth Social.

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Según cálculos de la agencia Reuters basados en datos de la industria, la mitad de las seis mayores refinerías productoras de diésel de Rusia redujeron significativamente su producción o la suspendieron por completo en septiembre a raíz de los ataques con drones.

Un impacto que también golpea a Estados Unidos

Autos hacen fila para cargar combustible en una estación de Lukoil, en medio de la escasez provocada por los ataques aéreos ucranianos contra refinerías rusas y los recortes en la producción de nafta, en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia, el 17 de agosto de 2026 (REUTERS/Anastasia Barashkova/archivo)
Autos hacen fila para cargar combustible en una estación de Lukoil, en medio de la escasez provocada por los ataques aéreos ucranianos contra refinerías rusas y los recortes en la producción de nafta, en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia, el 17 de agosto de 2026 (REUTERS/Anastasia Barashkova/archivo)

La campaña ucraniana contra refinerías, oleoductos y terminales de exportación rusas —destinada a reducir los ingresos petroleros que financian la invasión a gran escala, ya en su quinto año— obligó a Rusia, antes uno de los principales exportadores mundiales de diésel, a imponer una prohibición temporal a la venta del combustible en el exterior, vigente hasta fines de septiembre y que Moscú evalúa extender por un mes más.

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El propio mercado estadounidense sintió el golpe: el precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzó un récord de 6,27 dólares por galón el 15 de septiembre, según la asociación de automovilistas AAA, presionando a Trump de cara a las elecciones legislativas de medio término.

El 14 de septiembre, Trump había anunciado una tregua en los ataques energéticos entre Kiev y Moscú. Sin embargo, ambos países continuaron atacándose mutuamente la infraestructura energética en los días posteriores al anuncio.

La suba del diésel presiona a Trump de cara a las elecciones legislativas de medio término.
La suba del diésel presiona a Trump de cara a las elecciones legislativas de medio término.

Apenas unas horas después del mensaje de Trump, fuerzas ucranianas atacaron la refinería Syzran, de la petrolera rusa Rosneft, en la región de Samara, provocando un incendio. Los ataques mutuos continuaron durante toda la semana: el 17 de septiembre, un ataque ucraniano con drones dañó la refinería de Yaroslavl, a unos 300 kilómetros de Moscú, mientras bombardeos rusos herían a 18 personas en distintas ciudades de Ucrania, entre ellas Kiev, Odesa y Zaporizhzhia.

Represalias económicas rusas contra empresas occidentales

El comentario de Trump se produce además en medio de una escalada de medidas económicas cruzadas: este lunes, Moscú anunció que tomó el control de una fábrica perteneciente a la empresa estadounidense de empaques Aptar, días después de haber confiscado los activos rusos de la suiza Nestlé y otros tres grupos franceses.

El decreto del Kremlin puso la planta “Aptar Vladimir” —ubicada a 180 kilómetros de Moscú— bajo “administración temporal” de una empresa rusa que antes pertenecía a la francesa Danone, en represalia por las nuevas sanciones que legisladores estadounidenses aprobaron contra Rusia la semana pasada.

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