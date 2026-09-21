Popstars lanzó su tema debut y el baile cambió el destino de tres concursantes: quiénes quedaron eliminadas

El video muestra la ambientación de un dormitorio decorado en tonos rosados, seguido de secuencias gráficas con la letra del tema musical sobre fondo rosa

Guardar

La emoción por escuchar por primera vez “BYE BYE BYE”, la canción original de la futura banda de Popstars, convivió con una decisión que redujo la competencia de 33 a 30 participantes. El desafío de baile de la gala número 17 del ciclo de Telefe terminó con las eliminaciones luego de una jornada marcada por los nervios, los ensayos contrarreloj y la reacción del jurado.

La consigna tuvo un valor especial para las jóvenes que aún siguen en carrera por integrar el grupo final. Hasta ese momento, las participantes habían atravesado distintas pruebas vinculadas al canto y a la construcción de su presencia artística. Esta vez, la producción las enfrentó a una instancia que les permitió conocer una parte concreta del proyecto que podría esperarlas fuera del reality: el primer tema que tendría la banda.

PUBLICIDAD

La presentación de la canción llegó de la mano de Fernando López Rossi, productor musical del programa, quien se sumó a Nico Vázquez, Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García. Frente a las 33 concursantes que continuaban en competencia al inicio de la emisión, el productor anunció que había una sorpresa preparada para ellas.

López Rossi les explicó que el anuncio estaba vinculado con Afo Verde, presidente de Sony Latin, empresa que será parte del desarrollo musical de la agrupación que surja de Popstars. El productor adelantó que tenían un regalo y, pocos segundos después, dio a conocer el motivo de la visita: “Hoy vamos a presentar la primera canción de la banda”, expresó.

PUBLICIDAD

El jurado de Popstars está cada vez más ecigente

La frase desató los gritos de las participantes, que reaccionaron entre abrazos, aplausos y lágrimas al escuchar que el proyecto ya contaba con una composición propia.

Las jóvenes escucharon la canción reunidas en el estudio y varias se emocionaron ante la posibilidad de proyectarse en esa futura formación musical. Para ellas, el estreno no representó solo una novedad dentro del programa, sino una referencia concreta sobre el repertorio, el estilo y la exigencia que tendrán las integrantes elegidas al final de la competencia.

La noticia, sin embargo, llegó acompañada por una prueba inmediata. La canción no solo debía ser escuchada: las concursantes tendrían que aprender una coreografía para interpretarla en grupos ante el jurado.

PUBLICIDAD

A la presentación se sumó Analía González, directora coreográfica de Popstars, quien explicó que la rutina formaría parte de las futuras presentaciones de la banda. La consigna puso el foco en una faceta distinta a la vocal: el dominio corporal, la coordinación grupal, la rapidez para incorporar movimientos y la capacidad de sostener una puesta en escena.

Gala del programa Popstars donde se definen las participantes que avanzan a la siguiente ronda. Tras la definición de cada grupo, algunas participantes resultan seleccionadas para continuar en la competencia y otras quedan eliminadas

Las participantes recibieron una hora y media para preparar el baile. El tiempo limitado obligó a cada grupo a organizarse, repartir lugares, memorizar los pasos y resolver las dificultades de una coreografía nueva. El desafío también exigió que mantuvieran la energía y la concentración frente a una instancia que podía influir en su continuidad dentro del reality.

PUBLICIDAD

Antes de que las jóvenes fueran a la sala de ensayo, Nicki Nicole compartió la emoción que generó el momento entre quienes siguen de cerca su evolución. “Estamos muy emocionados acá llorando como si fuésemos sus tíos”, les dijo.

La cantante explicó que el impacto tenía relación con el crecimiento que habían observado en las concursantes desde el comienzo de la competencia. “Es porque las vemos cada día más popstars y, escuchando la canción, pensamos el baile y las vemos a ustedes”, agregó antes de que iniciaran la preparación de la coreografía.

Luego de las presentaciones, el jurado se tomó un tiempo para deliberar. La evaluación llegó después de un cambio de dinámica dentro del programa, ya que la prueba de baile incorporó elementos distintos a los que se suelen ponderar en una competencia centrada en la voz.

PUBLICIDAD

Nicolás Vázquez, conducutor de Popstars

Charlie García consideró que la consigna modificó la energía de la gala. Ángela Torres, por su parte, remarcó que el nivel de las participantes hizo difícil definir quiénes debían abandonar el certamen. La paridad entre los grupos obligó al jurado a analizar con atención cada actuación.

Nicki Nicole puso el acento en el lugar que ocupa el baile dentro de un proyecto musical de estas características. “Están todas en un nivel bastante profesional, y si bien el baile no se evalúa tanto como la voz, es muy importante a la hora de formarse”, sostuvo antes de que comenzaran los anuncios.

PUBLICIDAD

Las primeras definiciones llevaron alivio para varias concursantes. Los grupos cinco y seis avanzaron completos a la siguiente ronda. Poco después, el grupo uno también recibió la confirmación de que todas sus integrantes seguían en carrera.

La situación cambió al momento de conocer el resultado correspondiente al grupo cuatro. Ángela Torres fue la encargada de comunicar que María de los Ángeles Mattarolo quedaba eliminada de Popstars.

Avril Lerman se convirtió en una de las participantes detacadas y casi queda eliminada en esta gala

El anuncio provocó un momento de emoción en el estudio. La jurado se quebró al revelar la decisión y destacó el vínculo que se había formado entre las concursantes durante el proceso. En ese contexto, remarcó la importancia de que las jóvenes pudieran acompañarse entre sí, aun cuando la competencia obliga a que algunas deban despedirse del sueño de integrar la banda.

PUBLICIDAD

Más adelante, Charlie García informó que todas seguirían en el programa y que ninguna de ellas quedaba eliminada después del desafío de baile.

La última definición correspondió al grupo dos. Tras la evaluación del jurado, se conoció que Tamara Gutiérrez Rosales y Sofía Hernández no continuarían en la competencia.

Con las tres salidas de la gala, Popstars pasó de 33 a 30 participantes. Las concursantes que lograron superar la instancia siguen en camino hacia la formación final, que tendrá como uno de sus primeros temas BYE BYE BYE y una coreografía que ya empezó a delinear el perfil escénico de la banda.

PUBLICIDAD