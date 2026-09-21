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Virginia Gallardo se quebró al hablar de las secuelas de una cirugía estética que cambió su vida: “Me empezó a doler”

La diputada y exbailarina contó la razón por la que no pudo sumarse a una peregrinación a la Virgen en su provincia de Corrientes. “Me prometí hacerla y no pude”, dijo entre lágrimas

La angustia de Virginia Gallardo

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Virginia Gallardo contó que debió postergar su participación en la 47° Peregrinación Juvenil del Nordeste Argentino a causa de los dolores que padece en la cadera. Virginia compartió un video en sus redes sociales el domingo 20 de septiembre, en el que se mostró conmovida al explicar por qué no pudo sumarse a la caminata hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí.

La peregrinación se realizó entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre y convocó a miles de fieles en Corrientes. Según expresó la propia Gallardo en la publicación que acompañó el video, las autoridades estimaron que más de 400.000 personas participaron durante el fin de semana.

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La diputada había proyectado realizar el recorrido desde el año pasado. Una prueba previa en la costanera modificó sus planes. En ese entrenamiento, contó, el dolor en la cadera le indicó que no estaba en condiciones de afrontar una caminata extensa.

La angustia de Virginia Gallardo
Virginia Gallardo contó en Instagram que se preparaba desde el año pasado para cumplir una promesa, pero una caminata previa por la costanera de Corrientes confirmó que no podía afrontar varios kilómetros

Con lágrimas en los ojos, Virginia Gallardo relató que llevaba tiempo preparándose para cumplir una promesa personal vinculada a la peregrinación. “Estoy un poco triste porque desde el año pasado que me prometí hacer la peregrinación a la virgen y me preparé para que eso suceda”, dijo en el video difundido a través de su cuenta oficial de Instagram.

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La exbailarina explicó que había salido a caminar por la costanera con el objetivo de evaluar su estado físico antes de emprender la travesía. Aunque se trataba de un circuito que consideraba accesible, el dolor se hizo presente durante el recorrido.

“La semana pasada salí a caminar por nuestra costanera, que no es muy larga y sabemos que no es muy difícil de completar un ida y vuelta, pero me empezó a doler mucho la cadera”, señaló. Ese episodio confirmó que debía evitar la exigencia física que supone acompañar a los peregrinos durante varios kilómetros.

Gallardo vinculó esas limitaciones a una intervención de glúteos a la que fue sometida en el pasado por Aníbal Lotocki. Sin dar detalles médicos en el mensaje de ese episodio en particular, explicó que desde entonces debió adaptarse a nuevas condiciones físicas.

“Desde que pasé por mi intervención mi cuerpo, mi tiempo y mis condiciones cambiaron”, afirmó Gallardo. La declaración puso el foco en el impacto que, según su relato, tuvo aquella cirugía sobre sus posibilidades para realizar actividades físicas prolongadas.

Peregrinación Virgen de Itatí en Corrientes

Gallardo sostuvo que procura mantenerse bien, pero reconoce los límites que tiene. “Siempre traté de estar bien, y lo estoy, pero sé mis limitaciones y caminar mucho es una de ellas”, expresó en el video que grabó y expuso en sus redes sociales.

En el mismo mensaje manifestó su deseo de haber compartido el trayecto con los fieles que llegaron hasta el santuario mariano. “Veo las imágenes de todos que con fe, fuerza, esperanza y convicción y me hubiera encantado estar ahí acompañándolos”, aseguró Virginia.

La Peregrinación Juvenil del Nordeste Argentino tuvo como destino la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, uno de los principales puntos de devoción católica de la región. La convocatoria reúne cada año a personas que realizan el trayecto por motivos religiosos, promesas personales y expresiones de fe.

Aunque no pudo participar de esta edición, Gallardo dejó abierta la posibilidad de intentarlo cuando su condición se lo permita. “Algún día podré, voy a seguir intentándolo y me voy a seguir preparando para que pronto pueda peregrinar con ustedes junto a la casa de nuestra virgencita”, sostuvo.

Junto al video, publicó un texto en el que destacó el significado espiritual de la convocatoria. “Hay algo que todavía no perdimos: SEGUIMOS TENIENDO UN LUGAR HACIA DONDE CAMINAR”, escribió en mayúsculas.

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