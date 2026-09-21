América Latina

Jefe narco uruguayo escapó de la cárcel en una salida al dentista: se libró orden de captura internacional

El delincuente integra una familia vinculada al narcotráfico que operaba en uno de los barrios periféricos de Montevideo y había caído a finales de año. Salió con tobillera electrónica, sin custodia policial y con autorización de un juez, pero nunca volvió al penal de Maldonado

Giuliano Rocha Sánchez, un líder narco que pidió para ir al dentista y se escapó de la cárcel (Captura programa Todo se sabe)
Giuliano Rocha Sánchez, un líder narco que pidió para ir al dentista y se escapó de la cárcel (Captura programa Todo se sabe)
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El líder narco Giuliano Rocha Sánchez estaba preso desde fines del año pasado en la cárcel de Las Rosas (Maldonado) por liderar una banda de narcotraficantes. A principios de mes, el delincuente pidió autorización para ir al dentista y la Justicia lo aceptó. Pero el líder narco nunca volvió a la prisión, informó el programa de streaming Todo se sabe.

Rocha estaba preso por asociación para delinquir, organización de las actividades del narcotráfico, lavado de activos y distribución de sustancias. La pena era de cinco años y tres meses. El hombre pudo salir al dentista con la condición de que llevara una tobillera electrónica pero el delincuente se la quitó y escapó.

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Autos de alta gama incautados tras un operativo contra grupo narco de La Teja, en Montevideo (Ministerio del Interior)
Autos de alta gama incautados tras un operativo contra grupo narco de La Teja, en Montevideo (Ministerio del Interior)

El programa detalló que el narcotraficante no tenía custodia policial y que fue un juez el que autorizó la salida. Además, Rocha fue llevado al dentista por su tío, quien también es parte de este clan criminal, informó Todo se sabe.

Ahora Rocha tiene orden de captura internacional.

El delincuente es el líder de uno de los clanes más grandes de La Teja, un barrio ubicado en el acceso oeste de Montevideo.

Giuliano Rocha Sánchez, un líder narco que pidió para ir al dentista y se escapó de la cárcel (Captura programa Todo se sabe)
Giuliano Rocha Sánchez, un líder narco que pidió para ir al dentista y se escapó de la cárcel (Captura programa Todo se sabe)

Su familia tiene un historial criminal. Su padre, Javier Rocha, cayó en 2008 tras una operación en la que se incautaron 125 kilos de cocaína y otra desarrollada en Vigo (España) en la que se decomisaron 425 kilos de la droga.

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En diciembre de 2025 padre e hijo cayeron juntos, luego de que el Ministerio del Interior desarrollara la Operación Babel.

Este grupo narco tiene contactos con redes internacionales.

Policías uruguayos antes de iniciar una serie de allanamientos (Ministerio del Interior)
Policías uruguayos antes de iniciar una serie de allanamientos (Ministerio del Interior)

El ministro del Interior, Carlos Negro, habló en la semana sobre este episodio. “Es un procedimiento que se ejecutó de acuerdo a una autorización judicial expresa. Sobre las decisiones de la Justicia nosotros no emitimos opinión por el respeto a la separación de poderes. Esta fuga se da en el marco de una autorización judicial”, dijo el jerarca en una rueda de prensa.

El ministerio ahora investigará esta situación. “No podemos adelantar ni opinar sobre los aspectos que conciernen a otras instituciones”, insistió Negro.

Consultado sobre las condiciones habituales de las salidas autorizadas de presos, el ministro explicó que hay un sistema que está regulado y señaló que los jueces “aplican según su saber y entender” las normas.

La operación en la que cayeron padre e hijo

El clan de los Rocha era reconocido en La Teja. Para la Policía uruguaya tenían una “jerarquía elevada”. Por eso, desde hacía tiempo había iniciado una operación que tenía como objetivo desarticular esta banda dedicada a la venta y distribución de drogas.

Armas incautadas en operativo contra el grupo narco de La Teja, barrio de Montevideo, en diciembre de 2025 (Ministerio del Interior)
Armas incautadas en operativo contra el grupo narco de La Teja, barrio de Montevideo, en diciembre de 2025 (Ministerio del Interior)

Varios de sus integrantes no manipulaban directamente la droga ni el dinero: simplemente operaban como gestores o coordinadores del clan. Esto –para el Ministerio del Interior– muestra la “estructura organizada” y la “división funcional interna” que tenía. La organización manejaba “grandes cantidades de estupefacientes” y controlaba bocas de drogas en el barrio.

El 2 de diciembre de 2025 la investigación sobre este clan tuvo una instancia clave, luego de que se aprobaran una serie de allanamientos. En los operativos se incautaron armas, vehículos, celulares, dinero en efectivo, 1.200 kilos de pasta base, cocaína, marihuana, computadoras, tarjetas y una balanza de precisión.

La investigación también apuntó a la participación de esta organización en hechos de violencia en los que se utilizaron armas de fuego, en conflictos entre grupos y en otros eventos delictivos en el barrio.

Drogas, armas, celulares y dinero en efectivo incautado tras operativo contra clan criminal del barrio La Teja, en Montevideo (Ministerio del Interior)
Drogas, armas, celulares y dinero en efectivo incautado tras operativo contra clan criminal del barrio La Teja, en Montevideo (Ministerio del Interior)

En diciembre, los Rocha fueron imputados y en marzo de este año condenados como autores de un delito continuado de negociación de estupefacientes prohibidos, en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones. Ambos fueron condenados a cinco años de penitenciaría.

Ahora, el menor de ellos es buscado por la región.

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