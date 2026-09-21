Axel Kicillof: "Estamos trabajando para ganarle a Milei"

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“Estamos trabajando para ganarle a Milei”. Con esa definición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó este lunes su candidatura presidencial para 2027, dos días después del acto que encabezó en Avellaneda, donde presentó su armado político con alcance nacional.

En una entrevista con radio El Destape, Kicillof afirmó que busca una propuesta “para todos los sectores, mucho más amplia”, que trascienda al peronismo, y cuestionó la gestión libertaria. “Lo que está haciendo Milei es lo peor que se puede hacer”, planteó, al referirse al impacto sobre el entramado productivo, las condiciones de vida y la inserción internacional de la Argentina.

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Kicillof cuestionó el rumbo económico y productivo del Gobierno

El gobernador describió que las políticas nacionales generan efectos de corto plazo, pero advirtió también sobre cambios de mayor alcance. Mencionó la “primarización”, la “precarización” y las condiciones bajo las cuales el país se vincula con el resto del mundo.

“Son todas cosas que se están discutiendo en todo el planeta”, dijo Kicillof, y contrastó esa discusión con el rumbo que, según su mirada, impulsa el Gobierno nacional. “Milei lo que está haciendo es un desastre”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron un día después del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, donde el mandatario bonaerense llamó a construir una alternativa nacional para las elecciones del año próximo. El encuentro reunió, según el propio gobernador, a 30.000 personas en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico.

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El acto en Avellaneda fue la antesala del lanzamiento presidencial

Durante el acto del sábado, Kicillof repitió la frase “cuenten conmigo” y prometió continuar sus recorridas por las provincias. También sostuvo que una propuesta nacional no puede surgir de “una negociación secreta” ni de acuerdos entre dirigentes alejados de la sociedad.

La convocatoria fue leída como un paso en su construcción política con proyección nacional, en medio de la discusión que atraviesa al peronismo sobre su estrategia electoral y la definición de candidaturas. Según En Avellaneda, Kicillof mostró su construcción federal y fortalece su candidatura con miras a la negociación del peronismo, el gobernador buscó exhibir respaldos de dirigentes y militantes de otras provincias, aunque sin un apoyo explícito de otros gobernadores.

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En la entrevista radial, el periodista Ari Lijalad le recordó el grito de “Decilo, Axel” que surgió desde el público durante el acto. Kicillof respondió con una risa y reconoció que esa expresión reflejaba las expectativas de parte de los asistentes.

“Una propuesta para todos los sectores”

El gobernador vinculó las definiciones electorales con la necesidad de ampliar la base política de la oposición. “Estamos en esto, estamos trabajando para ganarle a Milei, pero estamos trabajando también para tener una propuesta para todos los sectores, mucho más amplia”, expresó.

La frase retoma el planteo que llevó a Avellaneda, donde defendió la construcción de una alternativa que no quede limitada a la provincia de Buenos Aires. En ese encuentro también hubo referencias a una eventual competencia en elecciones primarias dentro del peronismo y a la necesidad de acordar una estrategia común frente al oficialismo.

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