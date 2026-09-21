Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 21 de septiembre

El billete al público sigue ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.550. Las reservas, otra vez debajo de los USD 50.000 millones

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13:16 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es negociado sin cambios este lunes, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. Durante la semana pasada sumó cinco pesos o 0,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.534 para la venta y $1.482,29 para la compra.

13:16 hsHoy

Cuáles son las dos variables clave para saber qué ocurrirá en 2027 con el dólar, según un informe privado

Una consultora analizó la evolución reciente de las cuentas corriente y financiera del balance de pagos y los determinantes del clima cambiario en la antesala electoral. Dudas sobre los supuestos del programa financiero

El Gobierno dejó que el dólar mayorista superará los $1.500. (Foto: Reuters/Yuriko Nakao)
El Gobierno dejó que el dólar mayorista superará los $1.500. (Foto: Reuters/Yuriko Nakao)

A pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya presentó el programa financiero para 2027 y asegura que no va a ser el típico de año electoral, hay dudas sobre lo que sucederá el año que viene con el dólar ante las elecciones presidenciales en donde Javier Milei buscará su reelección. En ese sentido, un informe privado marcó cuáles son las dos variables que determinarán la presión sobre el frente cambiario.

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13:16 hsHoy

¿Inserción en el mundo y desacople interno?: las exportaciones sostienen la economía de Milei, mientras el mercado local se debilita

El ingreso de divisas por el comercio exterior es el principal impulsor del crecimiento y la base de la estabilización cambiaria

El ingreso de dólares por el canal comercial es la prioridad del esquema económico (Imagen Ilustrativa Infobae)
El ingreso de dólares por el canal comercial es la prioridad del esquema económico (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hacia dónde va la economía argentina? Los datos aportados por el proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 dieron evidencia de una continuidad en el modelo elegido por la administración de Javier Milei.

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13:14 hsHoy

El sector agroindustrial exportará este año USD 42.000 millones, el mayor aporte anual de divisas de la historia

Un informe estimó que el sector podría superar el récord de divisas de la campaña 2021/22, gracias a los precios internacionales más altos desde fines de 2023

La campaña 2025/26 cerró con 172,4 millones de toneladas, un récord histórico impulsado por el invierno más lluvioso de los últimos 60 años (Revista Chacra)
La campaña 2025/26 cerró con 172,4 millones de toneladas, un récord histórico impulsado por el invierno más lluvioso de los últimos 60 años (Revista Chacra)

Con la soja en su precio más alto desde diciembre de 2023, el trigo acumulando una suba del 45% en lo que va del año y el maíz en máximos desde mediados de 2023, el agro argentino cierra la campaña 2025/26 con viento a favor y ya mira hacia adelante con expectativas que, de cumplirse, marcarían un hito en la historia de las exportaciones del país.

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13:14 hsHoy

Nueva misión del Fondo Monetario: por dónde irá la revisión del acuerdo y el dato que destacará Economía

Los técnicos del organismo se reunirán con el equipo económico, que exhibirá el aumento del superávit primario, luego de que no se alcanzara la meta fiscal del primer semestre del año

Los técnicos del Fondo Monetario Internacional se reúnen con funcionarios del Ministerio de Economía por la tercera revisión del programa. (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
Los técnicos del Fondo Monetario Internacional se reúnen con funcionarios del Ministerio de Economía por la tercera revisión del programa. (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirán a partir de hoy con los funcionarios del Ministerio de Economía para avanzar con la tercera revisión del programa iniciado en abril del año pasado.

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