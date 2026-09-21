Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 21 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es negociado sin cambios este lunes, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. Durante la semana pasada sumó cinco pesos o 0,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.534 para la venta y $1.482,29 para la compra.
A pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya presentó el programa financiero para 2027 y asegura que no va a ser el típico de año electoral, hay dudas sobre lo que sucederá el año que viene con el dólar ante las elecciones presidenciales en donde Javier Milei buscará su reelección. En ese sentido, un informe privado marcó cuáles son las dos variables que determinarán la presión sobre el frente cambiario.
¿Hacia dónde va la economía argentina? Los datos aportados por el proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 dieron evidencia de una continuidad en el modelo elegido por la administración de Javier Milei.
Con la soja en su precio más alto desde diciembre de 2023, el trigo acumulando una suba del 45% en lo que va del año y el maíz en máximos desde mediados de 2023, el agro argentino cierra la campaña 2025/26 con viento a favor y ya mira hacia adelante con expectativas que, de cumplirse, marcarían un hito en la historia de las exportaciones del país.
Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirán a partir de hoy con los funcionarios del Ministerio de Economía para avanzar con la tercera revisión del programa iniciado en abril del año pasado.