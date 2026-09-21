Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 21 de septiembre

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El Secretario de Finanzas afirmó que la inflación “pasó a un tercer plano en las preocupaciones de la gente” Federico Furiase sostuvo que la evolución de precios dejó de ser el problema principal y sostuvo que por eso ahora el debate gira alrededor de la velocidad de la recuperación. Reconoció un recorte en el ritmo de crecimiento en comparación a 2025 y adelantó cómo será la revisión con el FMI

A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2027 según la estimación de las empresas argentinas Las compañías arman sus planes para el próximo año con un escenario que, en algunos casos, difiere de las expectativas del Gobierno

Se agrava la crisis de Granja Tres Arroyos: ofreció pagar parte de los salarios con pollos La avícola propuso a los trabajadores de su planta de Pilar cobrar una porción del sueldo adeudado en mercadería

Pick ups eléctricas e híbridas: cómo será la próxima transformación de uno de los segmentos más importantes del mercado Ford, Volkswagen y Toyota avanzan con modelos enchufables, microhíbridos y a batería que buscan conservar la carga útil y las capacidades de remolque. Cuándo llegarán al mercado local.