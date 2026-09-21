Tecno

Bill Gates revela que su padre murió de Alzheimer y así trabaja con Los Rogen para apoyar a personas con esta enfermedad

Según explicó el filántropo, la pareja “ha convertido la ayuda a los cuidadores de personas con Alzheimer en una prioridad”

El empresario abrió el mensaje con una confesión ligada a su propia historia familiar. REUTERS/Caitlin Ochs
El empresario abrió el mensaje con una confesión ligada a su propia historia familiar. REUTERS/Caitlin Ochs
Guardar

Bill Gates utilizó su cuenta de Instagram para reconocer la labor de Lauren Miller-Rogen y Seth Rogen en el acompañamiento a cuidadores de personas con Alzheimer. En el video, el fundador de Microsoft compartió una experiencia personal: su padre murió a causa de esta enfermedad, y fue testigo directo del esfuerzo que implica cuidar a alguien que la padece.

Desde ese lugar, Gates eligió hablar del trabajo que la pareja realiza a través de la organización que fundaron juntos, Hilarity for Charity.

PUBLICIDAD

Bill Gates y su experiencia personal con el Alzheimer

El empresario abrió el mensaje con una confesión ligada a su propia historia familiar. “Mi papá murió de Alzheimer. Vi lo duro que trabajaron sus cuidadores”, afirmó Gates en el video.

Alzheimer - Bill Gates - Lauren Miller-Rogen - Seth Rogen - tecnología - 20 de septiembre
Bill Gates utilizó su cuenta de Instagram para reconocer la labor de Lauren Miller-Rogen y Seth Rogen. (Instagram/Bill Gates)

Esa vivencia funciona como punto de partida para el resto de sus declaraciones, ya que le permite hablar del tema no solo desde una perspectiva filantrópica, sino desde la experiencia de haber presenciado de cerca el desgaste que produce esta enfermedad en el entorno cercano del paciente.

A partir de esa introducción, Gates presentó a Lauren Miller-Rogen y Seth Rogen como referentes en la ayuda a cuidadores. Según explicó, la pareja “ha convertido la ayuda a los cuidadores de personas con Alzheimer en una prioridad” y, juntos, crearon Hilarity for Charity, la organización que impulsan desde hace años con ese propósito.

PUBLICIDAD

El testimonio de Lauren Miller-Rogen sobre el diagnóstico

En el mismo video, Lauren Miller-Rogen compartió su mirada sobre el momento del diagnóstico. “Es una situación realmente complicada cuando a tu ser querido le diagnostican Alzheimer”, sostuvo. La actriz y activista describió la enfermedad como “oscura” y señaló que resulta doloroso ver a un familiar atravesarla.

Sus palabras aportan un matiz emocional al mensaje de Gates, que se apoya en las voces de Lauren Miller-Rogen y Seth Rogen para ilustrar de primera mano lo que significa convivir con esta enfermedad dentro de una familia. Miller-Rogen, cuya madre padeció Alzheimer, habla desde ese lugar de experiencia directa.

Hacia el cierre del video, Gates proyectó una mirada hacia el futuro de la investigación médica. Europa Press
Hacia el cierre del video, Gates proyectó una mirada hacia el futuro de la investigación médica. Europa Press

Seth Rogen y el riesgo de salud de los cuidadores

Seth Rogen, por su parte, puso el foco en un dato que atraviesa toda la reflexión de Gates: el desgaste físico y emocional que sufren quienes cuidan a un familiar con Alzheimer. “A menudo, el cuidador muere antes que la persona con Alzheimer a la que está cuidando”, advirtió el actor en el video.

Esa frase resume el eje central del mensaje: la preocupación no se limita a quienes padecen la enfermedad, sino que se extiende a quienes los acompañan día a día. Es justamente ese punto el que Gates retoma para justificar la relevancia del trabajo que realizan Lauren Miller-Rogen y Seth Rogen a través de Hilarity for Charity.

Los avances médicos y el rol de los cuidadores según Gates

Hacia el cierre del video, Gates proyectó una mirada hacia el futuro de la investigación médica. “En la próxima década, tengo bastantes esperanzas de que habrá toda una serie de nuevos medicamentos que marcarán la diferencia”, expresó. Sin embargo, aclaró que esa expectativa no resuelve las necesidades inmediatas de las familias afectadas.

Por eso, remarcó que “a corto plazo, tenemos que hacerles las cosas más fáciles a los cuidadores”. Con esa frase, Gates conectó su mensaje con la labor concreta que desarrollan Lauren Miller-Rogen y Seth Rogen, a quienes calificó de estar haciendo “un trabajo importante para ayudar a las familias afectadas por el Alzheimer”.

Alzheimer - Bill Gates - Lauren Miller-Rogen - Seth Rogen - tecnología - 20 de septiembre
Aunque las siglas HFC no significan literalmente “Ayuda para Cuidadores”, bien podrían hacerlo. (wearehfc.org)

Qué es Hilarity for Charity y cómo ayuda a las familias afectadas por el Alzheimer

Hilarity for Charity (HFC) es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a acompañar a las familias que enfrentan la enfermedad de Alzheimer. Su misión incluye movilizar a las nuevas generaciones en la defensa de esta causa y posicionarse como referente en investigación y educación sobre la salud cerebral.

Aunque las siglas HFC no significan literalmente “Ayuda para Cuidadores”, bien podrían hacerlo. Quienes cuidan a familiares con demencia atraviesan dificultades profundas en los planos emocional, económico y físico. Muchos de ellos postergan sus carreras, su vida personal e incluso su estabilidad financiera con tal de sostener el cuidado de sus seres queridos.

Frente a ese escenario, HFC busca transformar la experiencia del cuidado para los jóvenes y las familias afectadas por el Alzheimer, con el propósito de mejorar su bienestar y ayudarlos a salir adelante.

Temas Relacionados

Bill GatesAlzheimerHilarity for CharityLauren Miller-RogenSeth RogenLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Demandan a SpaceXAI, OpenAI y Anthropic por presunto pacto ilegal para ralentizar el desarrollo de la IA

Según los demandantes, el acuerdo entre competidores perjudica a millones de usuarios que pagan suscripciones a servicios como Grok, ChatGPT o Claude

Demandan a SpaceXAI, OpenAI y Anthropic por presunto pacto ilegal para ralentizar el desarrollo de la IA

Stellar Blade llega a Nintendo Switch 2 este 5 de noviembre con colaboración gratuita de Bayonetta

La prueba se suma a la decena larga de demos gratuitas que ya existen en el catálogo de la consola, ampliando las opciones para quienes buscan testear títulos antes de comprarlos

Stellar Blade llega a Nintendo Switch 2 este 5 de noviembre con colaboración gratuita de Bayonetta

Cómo transformar tu celular en un control remoto para cualquier Smart TV

Desde aplicaciones con infrarrojos integrados hasta apps oficiales de plataformas como Google TV, existen distintos caminos para lograrlo

Cómo transformar tu celular en un control remoto para cualquier Smart TV

Gafas inteligentes enfrentan posible prohibición en edificios gubernamentales de Australia

La iniciativa surge en paralelo a otra propuesta regulatoria: un conjunto de estándares nacionales para supervisar el desarrollo de sistemas de IA en el país

Gafas inteligentes enfrentan posible prohibición en edificios gubernamentales de Australia

Qué significa que una persona camine muy rápido, según la IA

Gemini y ChatGPT coinciden en un punto de partida: no existe una única explicación válida para quienes caminan rápido de forma habitual

Qué significa que una persona camine muy rápido, según la IA

DEPORTES

Argentina llegó a 160 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la marca que superó y cómo está en el ranking

Argentina llegó a 160 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la marca que superó y cómo está en el ranking

El golazo de tiro libre de Messi en el empate de Inter Miami: a cuánto quedó de Cristiano Ronaldo en la carrera por los 1.000 tantos

Viajan por el mundo para alentar a Argentina en la Copa Davis: la historia detrás de la hinchada que llegó a Neuquén

Tras la victoria de Central sobre Argentinos, Vélez le ganó 3-2 a Tigre y alcanzó la cima de la Tabla Anual

Tras los triunfos de Boca y Vélez y la caída de Argentinos, así están las posiciones del Clausura: la lucha por las copas

TELESHOW

Corset, encaje y portaligas: el sensual look de Evangelina Anderson en Miami

Corset, encaje y portaligas: el sensual look de Evangelina Anderson en Miami

El dramático testimonio de Costa sobre su internación: “Pensé que era el fin porque mi cuerpo no aguantaba más”

La miniserie argentina que Stephen King elogió y recomendó en sus redes: “¡Qué idea tan genial!"

La China Suárez y Mauro Icardi acompañaron a Amancio en un momento muy especial: “Jugó su primer campeonatito”

Murió Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio y guionista de Juan Moreira y Nazareno Cruz y el lobo

INFOBAE AMÉRICA

Presidente de Panamá veta y devuelve a la Asamblea proyecto que perseguía más beneficios para los jubilados y pensionados

Presidente de Panamá veta y devuelve a la Asamblea proyecto que perseguía más beneficios para los jubilados y pensionados

La belleza de la semana: de Botticelli a Klimt, las obras que convirtieron a la primavera en una gran musa de la pintura

En fotos: La Pedaleada de San Salvador se convirtió en una fiesta para moverse sin motor junto con el exfutbolista Dani Alves y Mr. Drip

Comisión de postulación elige a seis aspirantes para dirigir la Contraloría en 2026-2030 en Guatemala, estos son sus perfiles

17 cuadernos ocultos, una hija llamada B. y el pacto para proteger un apellido: el libro que revela una historia desconocida de la intimidad de Freddie Mercury