Bill Gates revela que su padre murió de Alzheimer y así trabaja con Los Rogen para apoyar a personas con esta enfermedad

El empresario abrió el mensaje con una confesión ligada a su propia historia familiar. REUTERS/Caitlin Ochs

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Bill Gates utilizó su cuenta de Instagram para reconocer la labor de Lauren Miller-Rogen y Seth Rogen en el acompañamiento a cuidadores de personas con Alzheimer. En el video, el fundador de Microsoft compartió una experiencia personal: su padre murió a causa de esta enfermedad, y fue testigo directo del esfuerzo que implica cuidar a alguien que la padece.

Desde ese lugar, Gates eligió hablar del trabajo que la pareja realiza a través de la organización que fundaron juntos, Hilarity for Charity.

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Bill Gates y su experiencia personal con el Alzheimer

El empresario abrió el mensaje con una confesión ligada a su propia historia familiar. “Mi papá murió de Alzheimer. Vi lo duro que trabajaron sus cuidadores”, afirmó Gates en el video.

Bill Gates utilizó su cuenta de Instagram para reconocer la labor de Lauren Miller-Rogen y Seth Rogen. (Instagram/Bill Gates)

Esa vivencia funciona como punto de partida para el resto de sus declaraciones, ya que le permite hablar del tema no solo desde una perspectiva filantrópica, sino desde la experiencia de haber presenciado de cerca el desgaste que produce esta enfermedad en el entorno cercano del paciente.

A partir de esa introducción, Gates presentó a Lauren Miller-Rogen y Seth Rogen como referentes en la ayuda a cuidadores. Según explicó, la pareja “ha convertido la ayuda a los cuidadores de personas con Alzheimer en una prioridad” y, juntos, crearon Hilarity for Charity, la organización que impulsan desde hace años con ese propósito.

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El testimonio de Lauren Miller-Rogen sobre el diagnóstico

En el mismo video, Lauren Miller-Rogen compartió su mirada sobre el momento del diagnóstico. “Es una situación realmente complicada cuando a tu ser querido le diagnostican Alzheimer”, sostuvo. La actriz y activista describió la enfermedad como “oscura” y señaló que resulta doloroso ver a un familiar atravesarla.

Sus palabras aportan un matiz emocional al mensaje de Gates, que se apoya en las voces de Lauren Miller-Rogen y Seth Rogen para ilustrar de primera mano lo que significa convivir con esta enfermedad dentro de una familia. Miller-Rogen, cuya madre padeció Alzheimer, habla desde ese lugar de experiencia directa.

Hacia el cierre del video, Gates proyectó una mirada hacia el futuro de la investigación médica. Europa Press

Seth Rogen y el riesgo de salud de los cuidadores

Seth Rogen, por su parte, puso el foco en un dato que atraviesa toda la reflexión de Gates: el desgaste físico y emocional que sufren quienes cuidan a un familiar con Alzheimer. “A menudo, el cuidador muere antes que la persona con Alzheimer a la que está cuidando”, advirtió el actor en el video.

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Esa frase resume el eje central del mensaje: la preocupación no se limita a quienes padecen la enfermedad, sino que se extiende a quienes los acompañan día a día. Es justamente ese punto el que Gates retoma para justificar la relevancia del trabajo que realizan Lauren Miller-Rogen y Seth Rogen a través de Hilarity for Charity.

Los avances médicos y el rol de los cuidadores según Gates

Hacia el cierre del video, Gates proyectó una mirada hacia el futuro de la investigación médica. “En la próxima década, tengo bastantes esperanzas de que habrá toda una serie de nuevos medicamentos que marcarán la diferencia”, expresó. Sin embargo, aclaró que esa expectativa no resuelve las necesidades inmediatas de las familias afectadas.

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Por eso, remarcó que “a corto plazo, tenemos que hacerles las cosas más fáciles a los cuidadores”. Con esa frase, Gates conectó su mensaje con la labor concreta que desarrollan Lauren Miller-Rogen y Seth Rogen, a quienes calificó de estar haciendo “un trabajo importante para ayudar a las familias afectadas por el Alzheimer”.

Aunque las siglas HFC no significan literalmente “Ayuda para Cuidadores”, bien podrían hacerlo. (wearehfc.org)

Qué es Hilarity for Charity y cómo ayuda a las familias afectadas por el Alzheimer

Hilarity for Charity (HFC) es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a acompañar a las familias que enfrentan la enfermedad de Alzheimer. Su misión incluye movilizar a las nuevas generaciones en la defensa de esta causa y posicionarse como referente en investigación y educación sobre la salud cerebral.

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Aunque las siglas HFC no significan literalmente “Ayuda para Cuidadores”, bien podrían hacerlo. Quienes cuidan a familiares con demencia atraviesan dificultades profundas en los planos emocional, económico y físico. Muchos de ellos postergan sus carreras, su vida personal e incluso su estabilidad financiera con tal de sostener el cuidado de sus seres queridos.

Frente a ese escenario, HFC busca transformar la experiencia del cuidado para los jóvenes y las familias afectadas por el Alzheimer, con el propósito de mejorar su bienestar y ayudarlos a salir adelante.