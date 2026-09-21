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Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

El quarterback de Washington Commanders Jayden Daniels sufrió una dislocación en el codo izquierdo y tuvo que salir en camilla del campo. IMÁGENES SENSIBLES

Escalofriante lesión en la NFL
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Jayden Daniels sufrió una dislocación en el codo izquierdo durante la derrota de los Washington Commanders por 37-20 ante los Dallas Cowboys por la segunda semana de la NFL, un golpe que obligó al mariscal de campo a abandonar el AT&T Stadium en camilla antes del descanso. Las radiografías iniciales no detectaron fracturas, aunque el jugador se someterá a nuevos estudios este lunes.

La lesión ocurrió en la última acción de la primera mitad, en una tercera oportunidad y gol desde la yarda uno. Daniels recibió el balón bajo el centro, tropezó y extendió el brazo izquierdo para intentar sostenerse antes de caer sobre el césped con signos de dolor. El intento de pase terminó incompleto. En el momento de la acción, la leyenda de la NLF Tom Brady, hoy comentarista de la cadena Fox, no pudo evitar reaccionar frente a la jugada. “Oh, mierda”, dijo el ex mariscal de campo en la transmisión antes de corregirse y pedir disculpas.

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El personal médico atendió al quarterback en el campo, mientras varios compañeros y entrenadores se acercaron. Luego fue trasladado al vestuario en camilla y los Commanders confirmaron que no regresaría al partido. Tras el encuentro, Daniels salió con el brazo izquierdo en cabestrillo y se reunió con familiares y amigos.

El entrenador de Washington, Dan Quinn, informó que las radiografías no mostraron fractura, pero evitó precisar el alcance de la lesión antes de los estudios complementarios. “En cuanto tenga novedades que nos permitan seguir adelante, se las comunicaré”, afirmó Quinn. “La verdad es que lo lamentamos mucho. Se estaba esforzando al máximo. Apoyaremos a Marcus Mariota incondicionalmente hasta que Jayden regrese. De eso hablamos como equipo”.

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Quinn también señaló que espera que Daniels vuelva a jugar esta temporada. “No he tenido ningún motivo para pensar lo contrario”, aseguró.

Jayden Daniels regresó al campo y fue visto con un cabestrillo en el brazo (Reuters)
Jayden Daniels regresó al campo y fue visto con un cabestrillo en el brazo (Reuters)

El técnico defendió la decisión de buscar el touchdown en lugar de intentar un gol de campo cuando quedaban tres segundos para el descanso. Washington estaba cerca de la zona de anotación y buscaba reducir la diferencia ante una ofensiva de Dallas que ya había impuesto condiciones.

“Pensándolo bien, en la línea de una yarda, necesitábamos anotar touchdowns”, explicó Quinn. “No me arrepiento de esa decisión. Obviamente, cuando alguien se lesiona, uno se pregunta qué habría pasado si... Pero no creo que este sea uno de esos casos para mí”. El entrenador añadió que el plan era asumir riesgos ante el potencial ofensivo de los Cowboys. “Vamos a ser agresivos en este partido contra su ofensiva. Así que no me arrepiento”, sostuvo.

Al momento de la lesión, Daniels había completado 11 de 17 pases para 96 yardas y un touchdown. También sumó 69 yardas terrestres en siete acarreos. Antes de retirarse, había conectado un envío de anotación con Stefon Diggs y encabezaba una ofensiva que buscaba cerrar la primera mitad con puntos.

Marcus Mariota ingresó en el tercer cuarto y completó 11 de 16 pases para 111 yardas y un touchdown. Quinn confirmó que será el titular mientras Daniels permanezca fuera de acción.

Jayden Daniels (5) fue atendido en el campo antes de abandonar el lugar en camilla (AP)
Jayden Daniels (5) fue atendido en el campo antes de abandonar el lugar en camilla (AP)

La situación afectó al vestuario de Washington. El receptor Terry McLaurin relató el impacto que provocó ver a su compañero en el césped. “Nos desmoralizó un poco”, dijo McLaurin. “Estábamos intentando anotar antes del descanso, y él se lesionó. Sabíamos que teníamos que volver al vestuario para hacer los ajustes necesarios, pero nadie quería abandonar el campo. Es nuestro hermano”.

McLaurin expresó su respaldo a Mariota y al titular lesionado. “Tenemos mucha fe en Marcus. Seguiremos apoyando a Daniels; estará presente en las instalaciones. Apenas es la segunda semana; sabemos que volverá. Pero al mismo tiempo, tenemos que elevar nuestro nivel de juego para que Marcus sienta nuestro apoyo”.

Rachaad White, amigo de Daniels desde hace tiempo, también describió su reacción. “Intenté controlar mis emociones, pero se me saltaron las lágrimas”, señaló. “Me da mucha pena por él”.

Los Cowboys consolidaron su victoria con una actuación de Dak Prescott, quien completó 26 de 31 pases para 279 yardas y cuatro touchdowns. Dallas había iniciado la temporada con una derrota en Nueva York ante los Giants y respondió con un triunfo de 37-20 frente a un rival de división.

La lesión representa un nuevo problema físico para Daniels, quien ya se había dislocado el mismo codo izquierdo el 2 de noviembre de 2025 ante los Seattle Seahawks. Entonces se perdió tres semanas y, tras su regreso, agravó el problema durante una derrota contra los Minnesota Vikings. No volvió a jugar el resto de aquella campaña. El quarterback había tenido un segundo año marcado por ausencias debido a un esguince de rodilla, una lesión en los isquiotibiales y el antecedente en el codo. En 2024, Daniels había llevado a Washington al partido por el Campeonato de la Conferencia Nacional y recibió el premio al Novato Ofensivo del Año de la NFL.

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