Teleshow

Tini Stoessel sorprendió al hablar de su boda con Rodrigo De Paul en pleno show: “Será muy pronto”

En medio de su concierto en Ecuador, la artista aprovechó para referirse a su inminente casamiento con el futbolista y el momento quedó registrado ante las cámaras

En su último show en Guayaquil, Tini Stoessel interactuó con sus fanáticos y sorprendió al referirse a su casamiento con el futbolista (Instagram)
Guardar

Con su gira FUTTTURA, Tini Stoessel volvió a recorrer distintos escenarios de Latinoamérica y llegó a Guayaquil, Ecuador, para reencontrarse con sus fanáticos. Durante el recital, la cantante protagonizó un momento particular al tomar un cartel que le había preparado el público y hablar sobre su próximo casamiento con Rodrigo De Paul. La escena quedó registrada en un video que luego comenzó a circular en las redes sociales.

Es una locura que me conozcan desde que tengo 14 años y ahora me van a ver casada, mis amores”, expresó Tini frente a sus seguidores. Después de escuchar la ovación del público, la cantante reparó en la reacción de quienes estaban frente al escenario mientras se acercaba a agarrar uno de los carteles que se encontraban a su alcance.

PUBLICIDAD

“Miren, cómo se quedaron”, comentó, antes de agregar: “Será muy pronto”. La secuencia quedó registrada en un video y permitió escuchar el intercambio entre la artista y sus fanáticos durante el recital.

Tini Stoessel sobre un escenario sostiene un micrófono y una figura de cartón de una persona con vestido de novia y ramo de flores.
La cantante volvió a referirse a su casamiento al agarrar un cartel que realizó uno de sus fans en Ecuador (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es la primera vez que la cantante hace referencia a su relación durante una presentación. La semana pasada, en medio de uno de sus shows en El Salvador, compartió imágenes y videos de la jornada. Una de las publicaciones se destacó porque mostró un gesto vinculado con su próxima boda. Después del recital, Tini publicó en su cuenta de Instagram distintas postales de su paso por el país y escribió: “El Salvador, lxs amo. Fue un show tan lindooo, gracias gracias gracias. ¡Nos vemos mañana Panamá!”.

PUBLICIDAD

Entre las fotografías y los videos que integró en esa publicación apareció una escena que llamó especialmente la atención de sus seguidores. En el registro, Stoessel sostenía un ramo de flores mientras se dirigía a las personas que habían asistido al espectáculo. En medio de ese momento, tomó uno de los carteles que el público había preparado para recibirla y lo mostró frente a la cámara. La cantante quedó ubicada delante del mensaje, mientras sostenía el ramo y observaba la ilustración que habían confeccionado sus fanáticos.

La artista sorprendió al levantar un cartel realizado por una fanática donde se la pudo apreciar junto a Rodrigo De Paul, ambos luciendos looks nupciales, y sus mascotas (Instagram)

En el cartel aparecían Tini y Rodrigo vestidos con trajes nupciales y acompañados por sus mascotas. Sobre la imagen se leía la frase “Mr. And Mrs. De Paul”, una referencia directa al casamiento de la cantante y el futbolista. El gesto de Tini, al tomar el cartel y exhibirlo durante el show, quedó incluido en el video que compartió después en sus redes sociales. De esa manera, el mensaje preparado por el público formó parte de las imágenes con las que la artista resumió su paso por El Salvador.

La referencia a la boda también se conoció en medio de la filtración de la invitación al casamiento. El jueves pasado, comenzó a circular una tarjeta con fondo crema, una flor azul pintada en acuarela y un texto escrito en minúsculas que decía “los esperamos con mucho amor”. La invitación correspondía a la boda de Stoessel y De Paul y permitió conocer algunos detalles del tono elegido para la celebración.

Tres imágenes contiguas: una fotografía instantánea, un cartel de invitación impreso y un retrato de la cantante Tini Stoessel.
Los detalles de la invitación que fueron filtrados por el periodista Gustavo Méndez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El material fue difundido por el periodista Gustavo Méndez durante el programa La mañana con Moria, emitido por El Trece. La tarjeta consignaba que el casamiento se realizará el 19 de diciembre en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. El diseño incluía la flor azul sobre el fondo claro y una frase de bienvenida dirigida a los invitados. La información de la invitación se sumó a las referencias que Tini realizó durante sus presentaciones y a los carteles que sus seguidores prepararon para acompañarla.

Mientras continúa con su gira FUTTTURA por distintos países, Tini volvió a referirse públicamente a su vínculo con Rodrigo De Paul durante sus presentaciones. El casamiento está previsto para el 19 de diciembre en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, según la invitación que se difundió en televisión. Hasta entonces, sus fanáticos siguen incorporando la boda a los carteles y mensajes que le preparan en cada recital.

Temas Relacionados

Tini StoesselRodrigo De PaulGuayaquilCasamientoFUTTTURABoda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Popstars lanzó su tema debut y el baile cambió el destino de tres concursantes: quiénes quedaron eliminadas

La emoción por conocer la composición que interpretará la banda convivió con una exigente prueba grupal

Popstars lanzó su tema debut y el baile cambió el destino de tres concursantes: quiénes quedaron eliminadas

Lowrdez y Lissa de Bandana apuntaron contra Emilia Mernes: “No quiso cantar ‘Maldita noche’ con nosotras”

Las integrantes de la icónica banda hicieron la revelación durante el streaming de Popstars. La diferencia que marcaron Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha

Lowrdez y Lissa de Bandana apuntaron contra Emilia Mernes: “No quiso cantar ‘Maldita noche’ con nosotras”

Corset, encaje y portaligas: el sensual look de Evangelina Anderson en Miami

La modelo eligió un conjunto blanco de estética romántica y compartió las imágenes sexies con sus seguidores. Todas las fotos

Corset, encaje y portaligas: el sensual look de Evangelina Anderson en Miami

El dramático testimonio de Costa sobre su internación: “Pensé que era el fin porque mi cuerpo no aguantaba más”

La actriz y panelistad de Cortá por Lozano relató en Infama la encefalopatía hepática que tuvo tras una neumonía y una infección por neumococo. Los días críticos de septiembre

El dramático testimonio de Costa sobre su internación: “Pensé que era el fin porque mi cuerpo no aguantaba más”

La miniserie argentina que Stephen King elogió y recomendó en sus redes: “¡Qué idea tan genial!"

El maestro del terror celebró en X la premisa sobrenatural de una producción dirigida por Pablo Larraín y con un elenco de lujo

La miniserie argentina que Stephen King elogió y recomendó en sus redes: “¡Qué idea tan genial!"

AMÉRICA

El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada hace un llamado a la unidad de su partido

El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada hace un llamado a la unidad de su partido

Costa Rica convocó a 30 jugadores para la Liga de Naciones de la Concacaf

Operativos contra el microtráfico dejaron más de 30 detenidos y más de dos kilos de drogas en cuatro provincias de República Dominicana

Por qué Centroamérica avanza en turismo internacional mucho más rápido que el resto de las Américas en 2026

Delincuente fallecido en un presunto intercambio de disparos con la Policía en República Dominicana

MALDITOS NERDS

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

‘Trails in the Sky 2nd Chapter’ debuta entre los juegos mejor valorados de 2026

Ubisoft y Evil Empire lanzan la gran actualización de ‘The Rogue Prince of Persia’

Benedict Cumberbatch lidera el primer tráiler de ‘Wife and Dog’ de Guy Ritchie

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Tropico 7 Special Edition’ con controles de ratón

Ved: Recure tendrá siete estilos jugables y más de 50 piezas de equipo

DEPORTES

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

El circuito que piensa la F1 para la definición de la temporada si se cancelan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi

Estalló el conflicto en Inglaterra: una figura que no jugó el Mundial se bajó de la selección tras volver a ser convocado

El traje estilo “Gatúbela” para todo el cuerpo que utilizó una figura del atletismo y dio que hablar: “Siento que no llevo nada puesto”

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV