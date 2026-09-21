Tecno

La IA ya puede controlar tu casa con Google: qué es Home MCP y cómo funciona

La nueva función permite que los agentes de IA analicen datos de dispositivos, consulten historiales y creen automatizaciones, aunque Google advierte sobre posibles riesgos de seguridad

Google Home - cámaras - videos - Gemini - tecnología - 31 de mayo
Google permitirá que agentes de IA se conecten a su sistema inteligente Home. (Gemini)
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Google ha comenzado a permitir que agentes de inteligencia artificial (IA) de terceros puedan interactuar directamente con dispositivos conectados a Google Home. La compañía abrió el acceso anticipado a Home MCP, una integración basada en el protocolo Model Context Protocol (MCP) que permite a agentes como Claude, Google Antigravity, Hermes u OpenClaw consultar información y ejecutar acciones sobre distintos dispositivos del hogar.

La novedad amplía las posibilidades de los hogares inteligentes, porque el usuario ya no depende exclusivamente del asistente de Google para interactuar con sus dispositivos. Un agente de IA externo puede utilizar los datos disponibles en el ecosistema de Google Home para analizar situaciones, responder preguntas y realizar determinadas tareas.

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Qué es Home MCP y cómo funciona

MCP es un estándar que permite conectar modelos de inteligencia artificial con herramientas, aplicaciones y fuentes de información externas. En el caso de Google Home, funciona como una capa de conexión entre los dispositivos inteligentes del hogar y los agentes de IA compatibles.

Google Home - cámaras - videos - Gemini - tecnología - 31 de mayo
Google permitirá que otros agentes de IA se conecten a su sistema Home. (Google)

La integración permite trabajar con cámaras y timbres Google Nest, termostatos Nest, bombillas inteligentes compatibles con Matter y otros dispositivos conectados. Una vez configurado el acceso, el agente puede consultar información de estos equipos y utilizarla para realizar tareas más complejas.

Por ejemplo, en lugar de limitarse a encender una bombilla cuando recibe una orden, un agente podría analizar el historial de actividad de diferentes dispositivos y generar una respuesta a partir de esos datos.

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Desde analizar cámaras hasta crear automatizaciones

Una de las principales diferencias está en la capacidad de combinar información procedente de varios dispositivos. Un usuario podría pedir a un agente que revise las cámaras para resumir qué ocurrió cuando sus hijos llegaron a casa. La IA podría seleccionar diferentes fragmentos de vídeo y elaborar una descripción de lo sucedido.

Los agentes de IA que se conecten a Google Home podrán analizar cámaras y más. (Google)
Los agentes de IA que se conecten a Google Home podrán analizar cámaras y más. (Google)

También puede consultar datos históricos. Entre las posibilidades se encuentran preguntas sobre cuántas veces se utilizó una lavadora durante una semana o durante cuánto tiempo permaneció encendida una luz.

Los agentes también pueden utilizar los dispositivos como parte de sus respuestas. Por ejemplo, podrían anunciar mediante un altavoz de Google Home que una tarea ha terminado o crear un panel de control personalizado para gestionar los equipos del hogar.

Esta capacidad abre la puerta a automatizaciones más complejas, en las que la IA no solo ejecuta una orden aislada, sino que analiza información, toma decisiones dentro de los permisos concedidos y encadena diferentes acciones.

Los agentes de IA que se conecten a Google Home te permitirán crear automatizaciones.
Los agentes de IA que se conecten a Google Home te permitirán crear automatizaciones.

Home MCP no sustituye a Gemini for Home

Google aclara que Home MCP no reemplaza a Gemini for Home, el asistente que la compañía está utilizando como sucesor de Google Assistant en la aplicación Google Home y en los dispositivos Nest.

La diferencia está en que Home MCP funciona como una capa adicional que permite a agentes externos comunicarse con los dispositivos. De esta forma, un usuario puede utilizar un agente de IA que ya emplea para otras tareas y darle acceso al ecosistema de su hogar.

El cambio también permite que los agentes trabajen con información que antes estaba más limitada a las aplicaciones y asistentes de cada fabricante. Según Jennifer Pattison Tuohy, de The Verge, esta capacidad puede ser especialmente relevante para tareas como solucionar problemas, crear automatizaciones o diseñar interfaces personalizadas mediante lenguaje natural.

Google Home - cámaras - videos - Gemini - tecnología - 31 de mayo
Google aclara que la integración de agentes de IA a su sistema Home no elimina o reemplaza a Gemini. (Gemini)

Google advierte sobre los riesgos de seguridad

Dar acceso a un agente de IA a cámaras, sensores o sistemas domésticos también introduce nuevos riesgos. Google afirma que Home MCP incorpora límites de uso y protecciones de seguridad. Entre ellas está la prohibición de determinadas acciones sensibles, como desbloquear puertas.

La compañía, sin embargo, advierte que el comportamiento final puede depender del agente externo que se conecte al sistema y que pueden producirse acciones inesperadas o no deseadas. Por ello, recomienda revisar las políticas para desarrolladores y los términos de servicio antes de conceder permisos.

El acceso tampoco está disponible todavía para todos los usuarios. Google está desplegando Home MCP de forma gradual entre los suscriptores de Google Home Premium Advanced en Estados Unidos, un plan de 20 dólares mensuales. Para utilizarlo es necesario crear y configurar un proyecto de Google Cloud y posteriormente autorizar al agente de IA elegido.

Por ahora, Google no ha confirmado si esta función llegará a otros planes de suscripción o a más países.

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