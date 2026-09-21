Uruguay: el campo moderó su reclamo por el dólar pero lanzó críticas por el déficit fiscal y el conflicto en el puerto

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, en su discurso de la Expo Prado (ARU)

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La Asociación Rural del Uruguay (ARU), la principal gremial de productores del agro uruguayo, culminó este fin de semana la Expo Prado, la mayor exposición industrial y ganadera que se organiza en el país. En su discurso de cierre, el presidente de la organización, Rafael Ferber, reclamó acciones al gobierno de Yamandú Orsi por el conflicto del puerto de Montevideo y destacó que el “atraso cambiario” del país “dista mucho” de los números de los últimos años.

Ferber destacó las fortalezas que suelen ser mencionadas de Uruguay, entre las que mencionó sus instituciones sólidas, su capacidad de producir alimentos y su ubicación. Pero marcó que tiene que pasar a la acción para dar un “salto de calidad” en un país reconocido como “caro”.

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La Asociación Rural pidió una reforma estatal. “No se puede exigir eficiencia y adaptación al sector privado mientras el sector público posterga esos mismos cambios. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías permiten simplificar trámites, mejorar controles, reducir costos y utilizar mejor los recursos públicos. Esta reconversión tendrá resistencias, pero no puede postergarse. Antes de pedir más recursos, el Estado debe demostrar que está dispuesto a gestionar y mejorar los que ya tiene”, dijo el presidente de la gremial en su discurso.

La vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse, en la Expo Prado (Presidencia)

La ARU valoró el proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida, cuya discusión incluyó un “intercambio ágil con el sector privado”. Para Ferber, los resultados que tendrá esta norma serán limitados pero implica “por fin” discutir sobre competitividad. Pero para profundizar esta discusión, la gremial considera que es necesario resolver un problema previo: el déficit fiscal. Lo cuantificó en USD 3.880 millones de dólares.

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“Ese déficit sostiene un nivel de gasto por encima de los ingresos y genera una presión adicional sobre nuestra economía. Ahí está una de las principales explicaciones de nuestros problemas de competitividad y de la persistente apreciación de nuestra moneda frente a la de nuestros competidores”, planteó Ferber.

El presidente de la ARU, Rafael Ferber, junto a Carolina Cosse, quien estuvo en el cierre de la Expo Prado en ejercicio de la Presidencia (Presidencia)

El sector agropecuario ha reclamado en los últimos años por el “atraso cambiario”, que se explica por el encarecimiento del país en dólares. Sin embargo, este concepto, desde hace poco, ha comenzado a perder relevancia dentro del discurso de los ruralistas.

“Con respecto al atraso cambiario, hoy manejamos estimaciones que ubican al tipo de cambio real aproximadamente un 4% por debajo de sus fundamentos. Cada peso cuenta para quien produce y exporta, y no debemos minimizarlo. Dicho esto, vale la pena poner ese número en contexto: hemos atravesado períodos de este siglo con desalineamientos cercanos al 25%. La magnitud actual, aunque real, dista de los niveles más críticos que vivimos”, planteó Ferber.

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El cierre de la Expo Prado, la principal exposición industrial y ganadera de Uruguay (Presidencia)

Además, la ARU valoró de forma positiva que el Banco Central del Uruguay (BCU) no recurra a la tasa de interés para incidir en la cotización del dólar.

En otro tramo de su discurso, el presidente de la ARU se refirió al conflicto en el puerto de Montevideo. El sindicato de la Terminal de Contenedores Cuenca del Plata ha realizado más de 40 paros en medio de la negociación por un convenio colectivo. Los empresarios uruguayos han advertido por el daño reputacional que genera esta decisión sindical.

El cierre de la Expo Prado, la principal exposición industrial y ganadera de Uruguay (Presidencia)

“Resulta inaceptable que el país permanezca rehén de un conflicto entre una empresa concesionaria y un sindicato. Pero también corresponde decir que, cuando el interés general está comprometido, el Estado debe ejercer plenamente la autoridad que la sociedad le ha confiado”, reclamó el presidente de la ARU.

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El gobierno de Orsi definió que debe haber “servicios mínimos” en cada paralización del puerto, pero para la ARU esta decisión fue tardía.

El cierre de la Expo Prado, la principal exposición industrial y ganadera de Uruguay (Presidencia)

“Ahora falta comprobar si alcanza para evitar que los uruguayos sigamos siendo perjudicados de manera sistemática. Y esto adquiere todavía mayor gravedad cuando, hace apenas unos días, conocimos públicamente que ese perjuicio formaba parte de la estrategia buscada con estas medidas sindicales, y que esa forma de actuar encontraba respaldo en importantes autoridades del Ministerio de Trabajo”, expresó.