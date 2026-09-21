Economía

Un sector clave de la industria profundizó su caída: 6 de cada 10 máquinas están paradas y hay más atrasos en los pagos

La actividad metalúrgica retrocedió 6,1% interanual en agosto y acumuló una baja de 5,6% durante 2026. Las advertencias de los empresarios

La utilización de la capacidad instalada del sector metalúrgico cayó al 39,6%, un nivel similar al registrado durante la salida de la pandemia de 2020
La utilización de la capacidad instalada del sector metalúrgico cayó al 39,6%, un nivel similar al registrado durante la salida de la pandemia de 2020
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La industria metalúrgica profundizó durante agosto el escenario de caída de la actividad, con retrocesos en todos los sectores productivos relevados, un bajo nivel de utilización de las plantas y nuevas señales de dificultades financieras entre las empresas. La producción volvió a bajar tanto en la comparación interanual como frente al mes anterior y el empleo también mostró números negativos.

Durante agosto de 2026, la actividad metalúrgica registró una caída interanual del 6,1% y retrocedió 3,9% respecto de julio, según el informe mensual elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). Con esos resultados, el sector acumuló una contracción del 5,6% en los primeros ocho meses del año.

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El dato que mostró con mayor claridad la magnitud del freno productivo fue el de la utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas 39,6%. El indicador cayó 5,2 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior y permaneció entre los niveles históricamente más bajos.

Esto implica que alrededor de seis de cada diez unidades de capacidad productiva quedaron sin utilizar. Según Adimra, el nivel de uso del aparato productivo resultó similar al registrado a la salida de la pandemia de 2020.

adimra
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El presidente de la entidad, Elio Del Re, advirtió sobre el escenario que atraviesa el sector. “La producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa, demostrado en que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar y no permite vislumbrar un horizonte de recuperación”, señaló.

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Todos los sectores mostraron caídas

El deterioro se extendió durante agosto a todos los rubros relevados por la entidad, aunque con diferencias importantes en la magnitud de las bajas.

Bienes de capital registró el peor desempeño, con una contracción interanual del 11,1%, seguido por Fundición, que retrocedió 7,9%. En ambos casos, las empresas señalaron la escasez de pedidos y la debilidad de la demanda entre los principales problemas que condicionaron la actividad.

También mostraron fuertes bajas Carrocerías, remolques y semirremolques, con un descenso del 6,6%, y Autopartes, con una caída del 6,4%. Otros Productos de Metal retrocedió 4,7%; Equipos y Aparatos Eléctricos, 4,4%; y Equipamiento Médico, 3,2%.

La maquinaria agrícola presentó la caída más moderada, con un descenso interanual del 2,7%. Dentro de ese segmento, sin embargo, Adimra detectó comportamientos heterogéneos: las mejoras vinculadas con la demanda estacional del agro convivieron con menores ventas y pedidos en otras empresas.

adimra desempeño por sectores
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El análisis por cadenas de valor mostró un panorama similar. Todas registraron números negativos por segundo mes consecutivo. La mayor baja correspondió a Consumo Final, con una contracción del 9,6%, seguida por Construcción, con 8,2%, y Agrícola, con 7,9%. Minería cayó 6,4%; Petróleo y Gas, 4,4%; Energía Eléctrica, 3,2%; Alimentos y Bebidas, 2,6%; y Automotriz, 1,1%. De esta manera, ninguna de las ocho cadenas analizadas consiguió mostrar una variación positiva durante agosto.

Entre los proveedores, las mayores bajas se concentraron en aquellos vinculados con Construcción, que retrocedieron 9,3%, y Consumo Final, que cayeron 8,8%. También disminuyó la actividad de los proveedores relacionados con el sector Agrícola, 6,5%; Automotriz, 4,7%; Petróleo y Gas, 4,5%; Alimentos y Bebidas, 3,5%; Minería, 3,4%; y Energía Eléctrica, 2,1%.

Atrasos en los pagos

A la baja de la producción se sumó otra señal que comenzó a aparecer en las finanzas de las compañías. Según el relevamiento, el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones.

Del Re vinculó este fenómeno con la situación de la demanda. “La demanda continúa mostrando comportamientos heterogéneos entre los distintos sectores productivos y esta situación también comienza a reflejarse en la capacidad financiera de las empresas: el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones”, explicó.

El titular de Adimra agregó que resulta “vital generar condiciones que favorezcan una recuperación sostenida de la inversión, la producción y el nivel de actividad”.

Las perspectivas empresarias para los próximos meses tampoco anticiparon un cambio significativo. De acuerdo con el relevamiento, el 68,1% de las empresas no espera aumentar su producción durante el próximo trimestre.

Dentro de ese grupo, el 46,8% no prevé cambios en su nivel de actividad y el 21,3% anticipa nuevas caídas. En tanto, un 32% de las compañías espera incrementos de la producción, aunque las mejoras previstas son principalmente leves y parten de los actuales bajos niveles de actividad.

Cómo fue el desempeño en las principales provincias

La contracción también alcanzó a las principales provincias metalúrgicas del país, aunque con distinta intensidad. Entre Ríos y Córdoba registraron las mayores caídas durante agosto.

Varios estudiantes de secundaria en un taller de soldadura. Uno de ellos usa una máscara y guantes mientras suelda metal, generando chispas brillantes.
El empleo en las empresas metalúrgicas cayó 2,5% interanual en agosto y retrocedió 0,3% frente a julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Entre Ríos, la producción disminuyó 8,8% interanual. El desempeño estuvo condicionado por el comportamiento de las empresas de bienes de capital. En Córdoba, la baja alcanzó el 7,8%, con incidencia de autopartes, bienes de capital y determinados segmentos de la maquinaria agrícola.

La provincia de Buenos Aires, por su parte, registró una contracción del 7,3%. En este caso incidieron los resultados de bienes de capital, equipos eléctricos y otros productos de metal. El relevamiento también recogió menciones empresarias a menores pedidos y competencia importada como factores que afectaron la actividad.

En Santa Fe, la producción cayó 4,4%. El desempeño negativo de los fabricantes de equipos eléctricos y bienes de capital convivió con aumentos en algunas compañías dedicadas a la maquinaria agrícola.

Mendoza presentó la caída más acotada, con una baja de apenas 0,8%. Las dificultades en otros productos de metal coexistieron con mejoras en empresas de bienes de capital, relacionadas con nuevos contratos y operaciones que se encontraban postergadas.

El empleo también mostró números negativos

El menor nivel de actividad comenzó a reflejarse también en los puestos de trabajo. Según el informe, el empleo en las empresas metalúrgicas cayó 2,5% interanual en agosto.

La comparación frente al mes anterior también mostró un retroceso, aunque de menor magnitud: la cantidad de puestos de trabajo disminuyó 0,3% respecto de julio.

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