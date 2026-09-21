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Los jugadores de GTA VI podrán restaurar y coleccionar autos clásicos: así sería la nueva mecánica

La nueva entrega de Rockstar Games permitirá reunir piezas encontradas en el mapa para reconstruir modelos antiguos con ayuda de un mecánico

Grand Theft Auto VI incorporará la restauración de vehículos clásicos como una nueva actividad dentro del juego. (Foto: Europa Press)
Grand Theft Auto VI incorporará la restauración de vehículos clásicos como una nueva actividad dentro del juego. (Foto: Europa Press)
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Grand Theft Auto VI incorporaría la restauración de vehículos clásicos como una de sus actividades secundarias y llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar Games lanzará primero una experiencia para un jugador, mientras que el modo multijugador podría habilitarse durante 2027.

Los jugadores podrán reunir autos encontrados en el mapa y conservarlos en colecciones propias. La novedad estará en la posibilidad de recuperar piezas para reconstruir modelos clásicos dentro de un repertorio determinado.

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La actividad estaría vinculada a Wyman, un mecánico con quien se podrá interactuar tanto en una posible misión principal como en encargos accesorios. Los usuarios deberán llevarle componentes de vehículos para que complete la restauración de distintos coches.

Collage promocional de Grand Theft Auto VI con el logo central, muestra escenas de un helicóptero, personas, un barco, un coche deportivo, un cocodrilo y una motocicleta
La restauración de coches en Grand Theft Auto VI estará vinculada a Wyman, un mecánico asociado a misiones y encargos accesorios. (Foto: Rockstar Games)

Cómo funcionaría la restauración de autos clásicos en GTA VI

La reconstrucción de autos antiguos tendría más opciones para quienes adquieran la Ultimate Edition, una edición que incluiría vehículos exclusivos. Aún no se conocen el alcance de esta mecánica ni las condiciones para obtener cada pieza.

Los coches han sido una parte central de la fórmula de la saga desde sus primeras entregas, y esta función sumaría una capa de colección y personalización a la exploración del mundo abierto. El juego se ubicará más de 13 años después de Grand Theft Auto V.

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Además, Rockstar Games anunció un álbum oficial compuesto por 34 canciones de artistas reconocidos. Parte del repertorio puede escucharse en servicios de música digital.

Rockstar Games anunció para Grand Theft Auto VI un álbum oficial con 34 canciones de artistas reconocidos. (Foto: Rockstar Games)
Rockstar Games anunció para Grand Theft Auto VI un álbum oficial con 34 canciones de artistas reconocidos. (Foto: Rockstar Games)

La desarrolladora no anunció una versión para computadoras. El lanzamiento confirmado se limita, por ahora, a las consolas de actual generación de Sony y Microsoft.

Cuándo podría estar disponible el modo multijugador de GTA VI

El modo en línea no acompañaría el estreno del juego base. Dan Clancy, CEO de Twitch, afirmó que mantuvo reuniones con Rockstar Games y adelantó que la compañía prevé habilitar esa experiencia durante 2027, según declaró a Bloomberg.

Clancy explicó que las conversaciones incluyeron la participación de creadores de contenido en la plataforma de transmisiones. “Hemos pasado mucho tiempo hablando con Rockstar sobre sus planes, y ayudándoles a pensar en cómo pueden involucrar a nuestros creadores”, sostuvo.

Rockstar Games no anunció una versión para computadoras de Grand Theft Auto VI y por ahora confirmó solo consolas de actual generación. (Foto: Europa Press)
Rockstar Games no anunció una versión para computadoras de Grand Theft Auto VI y por ahora confirmó solo consolas de actual generación. (Foto: Europa Press)

El ejecutivo anticipó dos momentos de fuerte crecimiento de audiencia vinculados al juego: el estreno inicial y la posterior llegada del multijugador. “Van a ver este gran repunte con GTA VI, pero luego uno todavía mayor cuando lancen el multijugador”, señaló.

Rockstar Games no emitió un comunicado que confirme públicamente ese calendario. Hasta ahora, su promoción ha priorizado la campaña individual como el eje del lanzamiento de noviembre de 2026.

Asimismo, Strauss Zelnick, CEO de la distribuidora Take-Two, reforzó esa definición durante un encuentro con accionistas. “GTA VI es un título para un solo jugador y está previsto que se lance este mes de noviembre”, dijo.

El directivo confirmó la continuidad de GTA Online después de la llegada de la nueva entrega: “Continuaremos dando soporte a GTA Online después del lanzamiento de GTA 6 y más allá”.

El anuncio del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time forma parte de la celebración por los 40 años de la saga de Nintendo.
El juego de Nintendo se lanzará a finales de 2026. (Foto: Nintendo)

Qué otros juegos se lanzarán a finales de 2026

Nintendo mostró el primer gameplay del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y confirmó su fecha de lanzamiento, pocos días antes del estreno de GTA VI, así que habrá dos grandes lanzamientos para el fin de año.

La novedad es parte de la celebración de los 40 años de la saga, trayendo de regreso al clásico juego de 1998 de la Nintendo 64, que es considerado por muchos jugadores una de las obras más importantes del gaming de la historia.

El juego de Nintendo se pondrá a la venta el 5 de noviembre, en una ventana cercana al lanzamiento de GTA VI, que llega el 19 de noviembre de este año a diferentes consolas.

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