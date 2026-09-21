Un castigo de 8 años sin ver a sus hijos: Revelan el impacto de la ley que castiga a los médicos cubanos “desertores”

Un grupo de profesionales de la salud vestidos con bata blanca sostiene la bandera de Cuba ante una edificación moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El expediente global sobre las brigadas de salud elaborado por las organizaciones Prisoners Defenders y Consorcio Justicia reveló que una severa medida administrativa y penal impide a miles de médicos cubanos regresar a su país y ver a sus hijos menores durante ocho años si deciden abandonar las misiones internacionales.

La investigación, presentada a través de la plataforma Cuban Medical Brigades, reúne evidencia documental de 209 países y territorios para exponer las consecuencias familiares, jurídicas y personales que enfrentan los profesionales sanitarios enviados al exterior por el régimen de Cuba.

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El estudio se fundamenta en el análisis de 1,185 testimonios protegidos de trabajadores de la salud recolectados desde 2018 en 60 países. De acuerdo con los datos recabados por las entidades peticionarias, el 40.51% de los médicos consultados afirmó haber estado o continuar separado forzosamente de sus hijos menores como consecuencia directa de haber dejado la brigada o de haberse negado a retornar a la isla al concluir su asignación.

El impacto de estas restricciones se refleja en situaciones donde la autoridad estatal bloquea de forma expedita cualquier intento de reunificación. En el universo de declarantes analizados, un total de 53 profesionales declararon que se les impidió de manera explícita entrar a Cuba para ver a sus descendientes, a pesar de solicitar permisos por vías consulares u homologaciones de viaje.

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Una infografía basada en datos de Prisoners Defenders y Consorcio Justicia señala la prohibición de retorno a Cuba por ocho años para los médicos que dejan las misiones internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coacción sobre el personal comienza antes del despliegue en el extranjero. El informe señala que el 91.14% de los participantes aseguró haber sido advertido sobre la prohibición de retorno por ocho años en caso de incumplir los términos de la comisión de servicio. Asimismo, el 54.94% de los entrevistados indicó que tenía conocimiento de que sus familiares directos en la isla podían enfrentar trabas administrativas y trabas migratorias si ellos optaban por desvincularse del programa estatal.

El marco normativo combina sanciones penales y dificultades migratorias para castigar el abandono

La denominada “Ley de los ocho años” no responde a la denominación formal de un texto único, sino a la aplicación articulada de dos mecanismos legales coercitivos. Por un lado, el artículo 176 del Código Penal cubano vigente establece penas de privación de libertad para aquellos funcionarios o empleados públicos que abandonen una misión en el extranjero o se rehúsen a regresar tras recibir la orden oficial.

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Un pasaporte cubano cruzado por marcas de conteo evoca las restricciones de movilidad del personal médico y la separación familiar en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Específicamente, el Código Penal de la isla contempla sanciones de tres a ocho años de prisión por abandonar una misión o negarse a volver al término de la asignación. Los certificados consulares y expedientes judiciales recopilados por Prisoners Defenders comprueban que las embajadas y consulados cubanos ejecutan esta traba de manera automática, denegando el pasaporte habilitado o la entrada al territorio nacional a quien haya roto el vínculo con la corporación estatal comercializadora.

Hasta mediados de 2026, la plataforma registra a 9,646 trabajadores de la salud dentro de la categoría oficial de desertores, cifra que dimensiona la cantidad de familias afectadas por el distanciamiento obligado. La imposibilidad de viajar a la isla convierte el distanciamiento con los hijos en un castigo prolongado que suele extenderse durante casi una década, sin garantías de contacto físico o comunicación fluida.

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Frente a este panorama, las denuncias sobre la separación forzosa de núcleos familiares han alcanzado a diversos órganos de supervisión internacional. En sus observaciones finales publicadas en 2022, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su profunda preocupación por las restricciones de entrada de hasta ocho años aplicadas a los profesionales de la salud.

De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) incorporaron estos hallazgos en su informe temático regional.

Cadena del castigo migratorio: la declaración de “desertor” o “abandono de misión” deriva en el registro de esa condición (Cortesía: Cuban Medical Brigades).

Por su parte, el Parlamento Europeo ha emitido cinco resoluciones entre 2021 y 2026 en las cuales condena las violaciones sistemáticas a los derechos laborales y civiles de las brigadas médicas cubanas.

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El foro legislativo comunitario exigió a las autoridades de La Habana el cese inmediato de las represalias contra los trabajadores que deciden abandonar los programas y reclamó el pleno respeto al derecho a la libre circulación, la reunificación familiar y el regreso sin condicionamientos a su país de origen.