El Salvador

El Salvador: alza de los combustibles eleva los costos de operación de las empresas, advierte gremial

La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador señaló que el encarecimiento presiona la distribución, los traslados, la cadena de suministro y los insumos importados, en especial los derivados del petróleo

El aumento en el precio de los combustibles eleva los costos de operación de las empresas en El Salvador, según la Cámara de Comercio e Industria. (EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo)
El aumento en el precio de los combustibles eleva los costos de operación de las empresas en El Salvador, según la Cámara de Comercio e Industria. (EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo)
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El aumento en el precio de los combustibles tiene efectos en varias áreas de operación de las empresas, desde la entrega de productos hasta la importación de materias primas, afirmó Leticia Escobar, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.

Escobar explicó que el impacto no se limita al gasto de gasolina de los vehículos que conforman las flotas de distribución. También alcanza los costos de logística, los fletes y las materias primas que las compañías requieren para fabricar o comercializar sus productos.

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En particular, mencionó que el incremento puede incidir en el precio de los insumos derivados del petróleo.

“El combustible sí es realmente preocupante, porque impacta la logística y la entrega de mercancía”, dijo Escobar. La presidenta de la gremial indicó que las empresas deben asumir el costo de abastecer sus flotas para realizar entregas en los diferentes puntos del país, mientras que el aumento también repercute en los fletes y en los materiales que se importan.

“Hay un costo asociado a las materias primas que se importan, un incremento también en fletes y en el costo de la materia prima en sí, principalmente en aquellas que son derivadas del petróleo”, afirmó la representante empresarial durante una entrevista en el programa radial El Corre Corre.

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Leticia Escobar afirmó que el alza de los combustibles afecta la logística, los fletes y la entrega de productos de las empresas. (Imagen: DGEHM)
Leticia Escobar afirmó que el alza de los combustibles afecta la logística, los fletes y la entrega de productos de las empresas. (Imagen: DGEHM)

Escobar señaló que la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador incorpora componentes de formación en todos sus eventos. Según explicó, la gremial busca que los empresarios dispongan de información actualizada, elementos para valorar sus alternativas y herramientas que les permitan tomar decisiones ante cambios en sus costos operativos.

“La mejor forma de tomar las mejores decisiones es informados”, sostuvo Escobar. La Cámara cuenta con un centro de formación empresarial desde hace más de 35 años, desde el cual ofrece capacitaciones para empresarios y colaboradores de las compañías que forman parte de la gremial.

La presidenta explicó que la Cámara también realiza eventos mensuales en los que aborda temas de interés para el sector empresarial. Entre los asuntos que presentan a sus socios figuran las herramientas tecnológicas que pueden utilizar para mejorar sus operaciones; algunas son gratuitas y otras requieren una inversión que, según afirmó, no es necesariamente alta.

GPS y rutas para reducir el gasto de las flotas

Escobar afirmó que varios empresarios utilizan tecnología para enfrentar el aumento en el precio de los combustibles. Entre las herramientas mencionadas están los sistemas GPS, que permiten mantener monitoreados los vehículos de una flota y obtener información para planificar las entregas.

Los empresarios utilizan sistemas GPS para monitorear sus flotas, reducir el consumo de combustibles y definir rutas de entrega más eficientes. (REUTERS/Alyssa Pointer)
Los empresarios utilizan sistemas GPS para monitorear sus flotas, reducir el consumo de combustibles y definir rutas de entrega más eficientes. (REUTERS/Alyssa Pointer)

“Muchos de nuestros empresarios están echando mano de la tecnología. La tecnología, por ejemplo, en cuanto a GPS, de tener monitoreada toda tu flota”, expresó la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.

Según Escobar, el monitoreo de los vehículos puede generar ahorro en el consumo de combustibles y facilitar la definición de rutas de entrega más eficientes. “El GPS permite tener monitoreada toda tu flota y eso te permite también un ahorro en el consumo de combustibles y hacer rutas de entrega más eficientes”, afirmó.

La dirigente presentó el uso de GPS y la organización de recorridos como parte de las herramientas a las que recurren los empresarios ante la subida del combustible. No ofreció cifras sobre el impacto de estas tecnologías en los costos de las empresas ni precisó qué sectores las utilizan con mayor frecuencia.

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