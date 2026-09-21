República Dominicana registra el mayor porcentaje de uniones antes de los 15 años en la región

Una estudiante en uniforme escolar observa por una ventana en una habitación con un globo terráqueo y carpetas del Fondo de Población de las Naciones Unidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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República Dominicana concentra el mayor porcentaje de niñas unidas antes de los 15 años en toda América Latina y el Caribe —9.4% de las mujeres de 20 a 24 años— según el informe publicado en agosto de 2026 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El dato convierte al país en el caso más extremo de la región en ese tramo de edad, por encima incluso de naciones con mayores tasas globales de unión temprana.

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El 32.3% de las dominicanas de esa franja etaria estuvo unida antes de los 18 años. La desigualdad económica amplifica el fenómeno de forma drástica: mientras el 49% de las jóvenes del quintil más pobre atravesó esa situación, la proporción cae al 11% entre las del quintil más rico. La brecha de 38 puntos porcentuales es la más pronunciada del Caribe.

El Caribe concentra los casos más graves de uniones tempranas

El informe de la CEPAL y el UNFPA, presentado en Montevideo el 20 de agosto durante la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, analiza el Caribe como uno de los focos de mayor prevalencia del continente.

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Estudiantes observan hoy la obra "Colección Primavera", creada por el ya fallecido artista dominicano Jorge Pineda, que llama la atención sobre las altas tasas de embarazo entre las adolescentes dominicanas, y se exhibe en la XXX Bienal Nacional de Artes Visuales en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

La región no hispanohablante encabeza las cifras: Surinam lidera con 36.0% de mujeres de 20 a 24 años unidas antes de los 18, con datos de 2018.

Guyana y Jamaica siguen de cerca, con 32.3% y 29.4% respectivamente. Ambos países exhiben una tendencia creciente: la CEPAL estima un aumento de aproximadamente siete puntos porcentuales en sus series históricas. En Guyana, las uniones antes de los 15 años alcanzan el 6.3%; en Jamaica, el 5.6%.

Los tres países comparten un denominador estructural: la brecha entre el quintil más pobre y el más rico supera los 34 puntos porcentuales. En Guyana, las cifras van del 46% al 12%; en Jamaica, del 44% al 10%. El dato refuta la idea de que el fenómeno es homogéneo dentro de cada país.

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Cuba supera el promedio regional pese a su perfil socioeconómico

Cuba registra el 29.5% de mujeres de 20 a 24 años unidas antes de los 18, con datos de 2019, lo que la coloca por encima del promedio regional de 18.4% calculado por Unicef, fondo de la ONU para la infancia. El 4.8% tuvo su primera unión antes de los 15 años.

Cuba registra el 29.5% de mujeres de 20 a 24 años unidas antes de los 18, con datos de 2019, lo que la coloca por encima del promedio regional de 18.4% calculado por Unicef, (Photo by ADALBERTO ROQUE / AFP)

La situación cubana cuestiona la correlación directa entre pobreza y uniones tempranas: la isla presenta indicadores de desarrollo humano relativamente más altos que varios de sus vecinos caribeños, pero sus cifras de prevalencia son comparables a las de países con mayor desigualdad económica estructural.

La CEPAL incluye a Cuba en el análisis comparativo del Caribe sin detallar políticas públicas específicas para abordar el problema.

Haití y Trinidad y Tobago marcan los extremos del espectro

Haití registra 14.9% de prevalencia antes de los 18 años, con 2.1% de uniones antes de los 15. Aunque se ubica por debajo del promedio regional, el organismo advierte que la fragilidad institucional del país restringe gravemente la capacidad de respuesta estatal.

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El pronunciamiento conjunto enfatiza que ninguna práctica debe vulnerar los derechos de niñas y adolescentes, así como la importancia de acciones coordinadas para prevenir matrimonios antes de los 18 años en contextos culturales diversos. | (Crédito: Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes)

Trinidad y Tobago presenta las cifras más bajas del conjunto analizado: 4.2% antes de los 18 años y 0.7% antes de los 15. El país también registró una reducción de aproximadamente siete puntos porcentuales en la serie histórica, y la brecha por ingresos es la menor de la subregión: 7% en el quintil más bajo frente a 1% en el más alto.

República Dominicana avanza con una política nacional hasta 2030

Como respuesta a sus propias cifras, República Dominicana desarrolla la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes, vigente hasta 2030. La iniciativa está liderada por el Gabinete de Niñez y Adolescencia y prioriza municipios como Azua, Boca Chica y San Juan.

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Entre los avances que la CEPAL destaca se encuentran la unificación de planes previos en una política nacional, la asignación de un presupuesto protegido y la creación de una Unidad Técnica de Gestión para el seguimiento intersectorial.

El organismo la señala como uno de los ejemplos de respuesta pública más articulada del Caribe hispanohablante.

La ONU fijó el 27 de noviembre como fecha global de acción

El 4 de septiembre de 2026, la Asamblea General de la ONU adoptó por consenso la resolución A/RES/80/309, que establece el 27 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado.

La iniciativa fue liderada por Sierra Leona y contó con Brasil y Costa Rica entre sus países copatrocinadores, según informó la agencia EFE.

El 4 de septiembre de 2026, la Asamblea General de la ONU adoptó por consenso la resolución A/RES/80/309, que establece el 27 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado.

La resolución alienta a los Estados a desarrollar planes de acción multisectoriales y a garantizar el acceso a la educación para las niñas, incluidas alternativas que les permitan continuar o retomar los estudios tras haber atravesado una unión temprana. La primera conmemoración tendrá lugar el 27 de noviembre de 2026.

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La urgencia de la medida se entiende en cifras: Unicef estima que, sin acciones e inversiones suficientes, América Latina y el Caribe podría convertirse para 2030 en la segunda región con mayor prevalencia de matrimonio infantil del planeta, detrás únicamente del África subsahariana, que concentra 127 millones de niñas casadas. La región lleva 25 años sin reducir sus índices de manera significativa, pese a las reformas legislativas adoptadas en ese período.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó en octubre de 2025 que América Latina y el Caribe ya ocupa el tercer lugar mundial en prevalencia de estas prácticas, y que la Convención de Belém do Pará obliga a los Estados a adoptar medidas concretas para prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas.

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