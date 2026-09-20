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Se confirmó la lesión que sufrió Thiago Almada: se perderá la fecha FIFA y la despedida de Messi de la selección argentina

El mediocampista de River Plate tendrá entre tres y cuatro semanas de recuperación

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La selección argentina sufrió una baja sensible de cara a los tres primeros amistosos luego del subcampeonato en el Mundial 2026. Se confirmó que el mediocampista Thiago Almada sufrió un desgarro grado uno en el cuádriceps izquierdo y tendrá para entre tres y cuatro semanas de recuperación. La lesión ocurrió en el primer tiempo de la derrota de River Plate ante Huracán, por el Torneo Clausura.

En los primeros compases del encuentro, el ex Vélez y Atlético de Madrid realizó un pase largo desde su propio campo para habilitar a Sebastián Driussi. Sin embargo, apenas terminó de hacer el movimiento con su pierna para el lanzamiento, se levantó el short para tocarse el cuádriceps izquierdo. Quiso continuar, pero terminó siendo reemplazado por Lucas Beltrán.

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Almada había sido incluido en la nómina de jugadores del fútbol local anexada este sábado, junto a sus compañeros Tobías Andrada, Santiago Beltrán y Nicolás Otamendi, además de Leonel Flores (Boca Juniors) y ⁠Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata). Si bien no iba a poder ser de la partida en el duelo ante Bolivia del 30 en Córdoba por acarrear una fecha de suspensión por los incidentes en la final del Mundial ante España, sí podía tener minutos ante Burkina Faso (el 3 de octubre) y Benín (el 6) en el Monumental. Este último duelo representará la despedida de Lionel Messi y Otamendi de la Albiceleste.

En el choque ante Huracán, también debió ser reemplazado Andrada: a los 35 minutos, fue reemplazado por el uruguayo Mauro Arambarri. Una vez se sentó en el banco de suplentes, el joven de 19 años se puso a llorar, ya que fue citado por primera vez a la selección argentina mayor. No le hicieron estudios ya que solo tiene una contractura en el aductor derecho.

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La AFA confirmó que tuvo el visto bueno de la FIFA para que los castigos impuestos se cumplan “en partidos amistosos de clase ‘A’ y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero”. Por lo tanto, Almada quedará al día con su reprimenda en esta Fecha FIFA, pero por su problema físico recién estará disponible en la ventana internacional de noviembre. Seguramente estará en el Monumental para el duelo despedida de Messi y Otamendi, pero no podrá participar desde el césped.

A la lista del fútbol local, Scaloni le sumó tres nombres que se desempeñan en el exterior: al mediocampista del Bayer Leverkusen Equi Fernández, al polifuncional del Toluca mexicano Santiago Simón y al defensor del Betis de España Valentín Gómez. Resta saber su el entrenador citará más jugadores ante los imponderables de las lesiones.

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